Sinh con vào năm Nhâm Dần 2022 có tốt cho sự nghiệp gia đình, con giáp nào hợp tuổi để sinh con?

Theo can chi, tuổi Nhâm Dần là xương con Cọp, tướng tinh con Ngựa, con nhà Bạch Đế (phú quý). Những đứa trẻ sinh năm Nhâm Dần 2022 thuộc mệnh Kim, nạp âm là Kim Bạch Kim, có nghĩa là lượng bạc, thỏi vàng nén hay còn được gọi là kim loại màu.

Năm 2022 là năm Nhâm Dần, được tính từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 21/2/2023 theo lịch dương, liệu sinh con trong năm 2022 có thuận lợi không?.

Những người này thường có tính cách mạnh mẽ, rất quyết đoán, có bản lĩnh và sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, thách thức trong cuộc sống. Hơn nữa, họ cũng rất hòa đồng, cởi mở nên dễ dàng tạo dựng được các mối quan hệ tốt đẹp, có thể làm nên nghiệp lớn.

Trẻ sinh năm 2022 thuộc mệnh Kim nên sẽ tương sinh với người có mệnh Thủy và Thổ, tương khắc với người mệnh Mộc và Hỏa.

Xét về thiên can, thuộc Nhâm (Nhâm Dần) sẽ hợp với Đinh, tương hình với Mậu và Bính. Xét về địa chi, Dần sẽ hợp Ngọ, Tuất còn Thân, Tỵ, Hợi sẽ nằm trong tứ hành xung.

Dựa vào các yếu tố trên cho thấy, bố mẹ tuổi Ngọ, Tuất sẽ rất hợp để sinh con năm 2022. Những tuổi hợp nhất gồm Giáp Tuất, Nhâm Tuất, Mậu Ngọ, Canh Ngọ.

Ngoài ra, bố mẹ tuổi Tân Mùi, Mậu Thìn, Đinh Mão cũng có thể sinh con năm Nhâm Dần 2022. Những tuổi này sinh con trong năm 2022 đạt điểm bình hòa, không tốt nhưng cũng không xấu.

Bố mẹ có tuổi đại kỵ tương khắc với tuổi Nhâm Dần nên tránh sinh con trong năm 2022 bao gồm: Ất Tỵ, Bính Ngọ, Nhâm Tý, Mậu Ngọ, Canh Tý, Giáp Ngọ. Bố mẹ thuộc mệnh Mộc và Hỏa, có mệnh tương khắc với mệnh Kim cũng không nên sinh con năm Nhâm Dần.

Bên cạnh đó, phụ nữ sinh năm 1972, 1975, 1977, 1979, 1981, 1984, 1986, 1988, 1993, 1995, 1997, 1999, 2002, cũng không nên sinh con trong năm 2022 để tránh Kim Lâu.

Ngày tháng sinh cũng mang tới những vận mệnh khác nhau. Theo tử vi, tháng tốt nhất để sinh con trong năm 2022 là tháng 4, tháng 8 và tháng 10 Âm lịch. Cụ thể như sau:

- Tháng 4 Âm lịch: Thời điểm thích hợp để mang thai là khoảng tháng 7 Âm lịch năm 2021. Trẻ sinh ra có tướng làm quan, tài lộc dồi dào, tương lai sẽ có một gia đình hạnh phúc.

- Tháng 8 Âm lịch: Thời điểm mang thai là khoảng tháng 12 Âm lịch năm 2021. Trẻ bẩm sinh thông minh, nhanh nhẹn, quyết đoán và có năng lực làm lãnh đạo.

- Tháng 10 Âm lịch: Thời điểm mang thai là khoảng tháng 1 Âm lịch năm 2022. Trẻ là người chân thành, lương thiện, chăm chỉ, thông minh và cần cù nên sự nghiệp và tài chính ổn định, được nhiều người ngưỡng mộ.

Vận mệnh trẻ sinh vào những tháng Âm lịch khác

- Tháng 1 Âm lịch: Trẻ có tính cách thẳng thắn, nghiêm túc trong công việc song không biết cách ăn nói nên dễ khiến người xung quanh hiểu lầm.

- Tháng 2 Âm lịch: Trẻ có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng lại chỉ thích làm việc theo ý mình, không chú ý tiểu tiết nên dễ mắc những lỗi sai không đáng có.

- Trẻ sinh vào tháng 3 Âm lịch: Trẻ là người hiền hòa, lương thiện, có khả năng quan sát tỉ mỉ, sẵn sàng giúp đỡ người khác nên có nhiều mối quan hệ xã giao tốt đẹp, nhưng đa phần không thích tranh đua với đời nên khó đạt được thành tích cao trong sự nghiệp.

Trẻ sinh vào tháng 5 Âm lịch: Trẻ là người độc lập, kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình nhưng thời trẻ cuộc sống chỉ ở mức bình bình, đến trung vận mới đạt được thành tựu nhỏ.

- Trẻ sinh vào tháng 6 Âm lịch: Trẻ là người nhiệt tình, thẳng thắn, dễ gần, có khả năng thích ứng với nhiều môi trường khác nhau, song lại có tính nóng vội, dễ tin người nên dễ phải chịu thiệt.

- Trẻ sinh vào tháng 7 Âm lịch: Trẻ là người lanh lợi, nhạy bén, sống có kế hoạch, đa phần thuận lợi khi còn trẻ nhưng đến hậu vận lại có thể vướng phải rắc rối do người khác gây nên, nhưng sau đó đều có thể vượt lên nghịch cảnh.

- Trẻ sinh vào tháng 9 Âm lịch: Trẻ là người có trực giác nhạy bén, không thích dựa dẫm hãy nghe theo sự sắp xếp của người khác, thời trẻ có thể gặp phải nhiều va vấp.

- Trẻ sinh vào tháng 11 Âm lịch: Trẻ là người thẳng thắn, cố chấp, không muốn tiếp thu ý kiến của người khác nên không thích hợp với công việc bàn giấy, chỉ hợp với công việc thường xuyên di chuyển.

- Trẻ sinh vào tháng 12 Âm: Trẻ là người rất tự tin, một khi đã đặt mục tiêu thì sẽ theo đuổi tới cùng, nhưng đa số trẻ sinh tháng này lại ham danh lợi, hơi ích kỷ khi chỉ xem trọng địa vị của bản thân nên bố mẹ cần giáo dục con cái vươn lên bằng chính sức của mình, không nên dựa dẫm.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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