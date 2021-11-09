Những người may mắn sinh vào những ngày âm lịch này làm việc gì cũng được quý nhân đi theo chỉ lối

Tâm linh - Tử vi 09/11/2021 14:59

Những người sinh vào những ngày âm lịch này có phúc khí cực tốt, làm việc gì cũng suôn sẻ. Muốn làm việc gì đều có quý nhân theo sau phù trợ và chỉ lối.

Sinh vào ngày 1 hoặc ngày 8 âm lịch

Theo bói ngày sinh, người sinh vào ngày 1 hoặc 8 âm lịch có tính tình rất tốt. Từ khi còn nhỏ, họ đã thể hiện sự thân thiện, tốt bụng với những người xung quanh. 

Dù ở trong hoàn cảnh nào, vị trí nào, những người này đều có thể đạt được thành tích nổi bật và đạt được mục tiêu của mình.

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Trên hành trình đến thành công, người sinh vào 2 ngày này không sợ không gặp được quý nhân. Là người được nhiều người yêu mến, họ làm trong lĩnh vực nào, đi đâu cũng dễ có người dẫn đường chỉ lối.

Bất chấp hoàn cảnh hiện tại của họ ra sao, những năm tới đây, chất lượng cuộc sống sẽ ngày càng được nâng cao, tiền bạc và sự nghiệp đều có cả.

Sinh vào ngày 9 hoặc ngày 11 âm lịch

Họ là những người rất chu đáo, làm việc gì cũng có sự định hướng rõ ràng. Dù gặp phải hoàn cảnh nào trong cuộc sống, những người sinh vào ngày 9 hoặc 11 âm lịch cũng luôn chủ động tìm kiếm cơ hội để vượt qua và ngày càng phát triển.

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Bởi vậy mới nói, một khi những người này đã muốn đạt được thành công, đó sẽ là điều hoàn toàn trong tầm tay của họ. Vốn là người có năng lực, cộng thêm sự giúp đỡ của những người khác trên con đường phát triển, họ sẽ ngày càng hoàn thiện mình và trở nên xuất sắc hơn nữa.

Sinh vào ngày 16 hoặc ngày 19 âm lịch

Những người sinh vào ngày 16 hoặc 19 âm lịch là người dám nghĩ, dám làm. Họ luôn chủ động tìm kiếm cơ hội mới ở nơi làm việc. Dù tương lai có ra sao, bị đặt vào hoàn cảnh nào, những người này cũng sẽ bình tĩnh đối mặt và tìm cách giải quyết.

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Với những người sinh vào 2 ngày này, không có khó khăn nào có thể khuất phục họ. Đây cũng chính là điểm mạnh, làm nên sự khác biệt của họ. Mạnh dạn, chủ động theo đuổi giấc mơ của mình, lại có thêm sự giúp đỡ của quý nhân, thành công với họ chỉ là vấn đề về thời gian.

Sinh vào ngày 18 hoặc ngày 29 âm lịch

Theo bói ngày sinh, những người sinh vào ngày 18 hoặc 29 âm lịch dù phát triển ở những lĩnh vực khác nhau đều có điểm chung là vận quý nhân tương đối tốt. Trong quá trình hợp tác, làm ăn, họ sẽ dễ phát huy được năng lực của bản thân. Với những người này, đây chính là cơ hội để khẳng định mình, làm nên sự khác biệt.

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Họ đi đâu cũng dễ nhận được sự ủng hộ của người khác nên công việc kinh doanh nhìn chung ngày càng phát triển mạnh mẽ. Năng lực vượt trội, sự khéo léo trong giao tiếp và quý nhân sẽ giúp người sinh vào 2 ngày này thành công hơn nữa.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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