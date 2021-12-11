4 cung hoàng đạo sẽ đổi đời trong năm 2022, hứa hẹn một năm cực kì rạng rỡ cho những ai biết nắm bắt thời cơ

Tâm linh - Tử vi 11/12/2021 11:20

4 cung hoàng đạo sắp kết thúc một năm ảm đạm và đón chờ một năm 2022 với nhiều điều bất ngờ. Đây chính là khoảng thời gian với nhiều bước chuyển ngoặc cực kì quan trọng đối với 4 cung này.

Song Ngư

Song Ngư chưa bao giờ bị chê lười biếng, họ chủ động giải quyết công việc, có chí cầu tiến và không ngừng học hỏi để trau dồi kiến thức cho bản thân. Song Ngư làm việc gì cũng có mục tiêu rõ ràng, không dễ từ bỏ dù khó khăn đến đâu đi chăng nữa, sự kiên trì của họ khiến mọi người phải kiêng dè.

12 cung hoang dao 1

Chính vì thái độ sống và làm việc nghiêm túc như thế nên năm 2022, Song Ngư được cho là sẽ tỏa sáng hết cỡ. Trải qua một năm "ở ẩn" vì nhiều lý do, sắp tới sẽ là thời điểm để họ "bung xõa" hết cỡ. Cung Hoàng đạo này sẽ tìm được đất dụng võ, chứng minh được tài năng cũng như thực lực của mình, công việc nhờ đó mà thăng tiến, lương bổng cải thiện giúp cho chất lượng sống cũng được nâng cao.

Bạch Dương

Bạch Dương sinh ra đã được định sẵn sẽ đạt được nhiều thành tựu trong đời và năm 2022, cuộc đời họ sẽ có nhiều bước ngoặt, giúp cung Hoàng đạo này đến gần với mục tiêu của mình hơn. Họ sẽ nhận được sự giúp đỡ từ mọi phía, công việc trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều. 

12 cung hoang dao 2

Việc của Bạch Dương là tập trung hết mức, bình tâm đón nhận sóng gió, chỉ cần chinh phục được chúng, cuộc đời họ chắc chắn sẽ vươn lên tầm cao mới, không chỉ chứng tỏ năng lực của mình mà mọi thứ từ tiền tài đến danh vọng đều sẽ phất lên như "diều gặp gió". Nhiều cơ hội béo bở đang ở trước mắt, Bạch Dương sẽ có một năm 2022 cực kỳ đáng mong đợi.

Cự Giải

Người thuộc cung Cự Giải thường rất nghiêm túc, sống quy tắc cả trong công việc lẫn đời sống cá nhân. Cự Giải sắp xếp tốt cuộc sống của mình đến từng ngóc ngách, không cho phép bản thân làm trái với những gì mình đã đặt ra, như vậy bị xem là vô tổ chức. Vậy nên trước khi bắt tay vào làm gì, cung Hoàng đạo này cũng lên kế hoạch tỉ mỉ, vạch ra lộ trình và dự đoán luôn khả năng thất bại. 

12 cung hoang dao 3

Dù có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng Cự Giải không tránh khỏi sự tác động của yếu tố ngoại cảnh phát sinh trong năm qua, khiến cho công việc và kế hoạch của họ bị đình trệ. Cung Hoàng đạo đang rơi vào trạng thái lơ lửng, loay hoay chưa biết phải làm gì tiếp theo. Năm 2022, cuộc sống của cung Hoàng đạo này sẽ có nhiều thay đổi, theo hướng tích cực. Họ bắt đầu tìm được hướng đi cho riêng mình, xác định được mục tiêu mới, dù phải bắt đầu lại lần nữa nhưng Cự Giải tự tin với năng lực của mình thì chông gai nào cũng có thể vượt qua. 

Sư Tử

Công việc của Sư Tử trong năm 2021 vừa qua chịu nhiều ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài, bản thân họ cũng cố gắng đủ đường nhưng có vẻ như may mắn không mỉm cười, sự nghiệp cứ thế mà giậm chân tại chỗ, không có tiến triển tích cực. 

 

12 cung hoang dao 4

Bước sang năm 2022, Sư Tử sẽ có cơ hội vươn lên, giành lại vị trí tiên phong nhờ sự hỗ trợ của thế giới xung quanh, các mối quan hệ xã hội trở thành nguồn lực, giúp đỡ họ đến gần với mục tiêu hơn. Vốn dĩ là người mạnh mẽ dám đương đầu với sóng gió, Sư Tử giờ đây có sự hậu thuẫn của thế giới bên ngoài sẽ càng kiên cường hơn, cứ thế mà chinh phục sóng gió thôi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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