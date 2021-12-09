Anh chàng, cô nàng sinh vào ngày âm lịch, tháng 12 cực thành công, cơ hội thay đổi vận mệnh để đón nhận những điều may mắn trong năm mới

Tâm linh - Tử vi 09/12/2021 07:40

Những anh chàng, cô nàng có ngày sinh âm lịch này cực may mắn. Bởi, trong tháng 12 này mọi sự tinh tú, đều được soi sáng ở những ngày này. Đây chính là cơ hội để bạn được thay đổi vận mệnh của mình và kết thúc một năm đầy viên mãn.

Mùng 5 và 15 âm lịch

Người sinh vào ngày mùng 5 và 15 âm lịch thường là người hiền lành, tốt bụng và lương thiện. Họ thích dĩ hòa vi quý, không thích cạnh tranh, tranh luận. Cũng bởi vì vậy nên người sinh vào ngày này đôi khi phải chịu thiệt thòi. Họ sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại và luôn thể hiện sự biết ơn đối với cuộc sống.

Tu vi ngay sinh 1

Bước sang tháng 12, người sinh vào ngày này gặp được nhiều cơ may trong sự nghiệp. Họ có thêm mối quan hệ hữu hảo nên việc làm ăn cũng suôn sẻ. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên cất nhắc và giao thêm nhiệm vụ.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này, người sinh vào ngày mùng 5 và 15 có cơ hội được tăng lương, thăng chức, lương thưởng nhiều. Lúc này, họ cũng nhận thêm được cơ hội đầu tư sinh lời, hãy cân nhắc trước khi nắm bắt bất cứ cơ hội nào. Hãy nhớ rằng, chỉ cần nỗ lực hết mình, người sinh ngày này sẽ được đền đáp xứng đáng.

Ngày 22 và 26 âm lịch

Những người sinh vào ngày 22 và 26 tính tình đôn hậu, thật thà. Trong gia đình, họ trên kính dưới nhường, lễ phép, chu đáo với mọi người. Trong công việc, họ nói được, làm được, luôn giữ thái độ trung thực. Người sinh ngày này có tư tưởng khá thực tế.

Tu vi ngay sinh 2

Họ tin rằng mọi thành tựu trong cuộc đời này đều là do nỗ lực của con người mà ra. Họ không tin rằng có những điều may mắn từ trên trời rơi xuống. Bước sang tháng 12, người sinh vào 2 ngày này làm ăn suôn sẻ, ngày một thành công trong sự nghiệp. Người làm kinh doanh vừa có tài lại vừa có tâm nên được khách hàng tin tưởng.

Những người làm công ăn lương cũng được quý nhân giúp đỡ nên có cơ hội thăng tiến trong công việc. Người sinh vào ngày âm lịch này cần tập trung cho công việc thay vì ôm đồm nhiều việc một lúc kẻo xôi hỏng bỏng không. Làm việc có trách nhiệm, cố gắng hết mình, họ sẽ đạt được thành tựu như mong đợi.

Ngày 23 âm lịch

Người sinh vào ngày 23 âm lịch khá trầm tính và ít chia sẻ chuyện cá nhân cho người khác. Họ thật thà, thẳng thắn, có sao nói vậy. Tuy nhiên, đôi khi người tuổi này cũng tỏ ra bảo thủ, không chịu tiếp thu những ý kiến góp ý từ những người khác.

Trong công việc, con giáp này luôn tỏ ra khôn ngoan, thận trọng và có chính kiến. Họ biết tìm ra cơ hội cho bản thân và rất trân trọng những cơ hội dành cho mình.

Tu vi ngay sinh 3

Tháng 12 sang, người sinh vào ngày này có tài lộc vượng phát. Vượt qua nhiều khó khăn, họ chứng tỏ được khả năng của bản thân và được cấp trên đánh giá cao. Họ đạt được mục tiêu mình đã đề ra, công danh sự nghiệp nhờ đó mà ngày càng thành đạt, cuộc sống gia đình hạnh phúc, sức khỏe dồi dào.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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