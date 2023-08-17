Tử vi từ nay đến lễ Thất tịch (7/7 âm lịch): Hút lộc vào nhà, 3 con giáp có Thần Tài kề cận, số đỏ như son, trúng số cực giàu

Tâm linh - Tử vi 17/08/2023 16:52

Từ nay đến ngày 7/7 âm lịch, 3 con giáp này giàu có may mắn bất ngờ, nhiều người ghen tỵ.

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, chẳng cần cầu khấn phú quý tài lộc cũng tự động ập vào nhà tới tấp từ nay đến ngày 7/7 âm lịch. Vậy nên, càng về hậu vận Thìn càng vượng vận công danh, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Ngay từ thuở độc thân con giáp này đã có cơ ngơi bạc tỷ, thành công vang dội.

Tuổi Thìn sẽ đạp trúng hũ vàng, phát tài phát lộc trong thời gian này. Nếu đang ấp ủ những dự định, kế hoạch Thìn hãy thực hiện ngay. Dám chắc, bạn sẽ sung sướng như tiên, gia nhập hội đại gia bạc tỷ.

Tử vi từ nay đến lễ Thất tịch (7/7 âm lịch): Hút lộc vào nhà, 3 con giáp có Thần Tài kề cận, số đỏ như son, trúng số cực giàu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu được liệt vào danh sách “con cưng” của Thần Tài từ nay đến ngày 7/7 âm lịch. Bạn nên chuẩn bị tinh thần để đón lộc từ trên trời rơi xuống. Bạn sẽ nhận được tin vui về tiền bạc. Công việc cũng ổn định, không có quá nhiều áp lực. Nhờ vậy mà tinh thần của bạn vô cùng tốt. Dậu có thể tập trung đầu tư vào nhiều lĩnh vực mình yêu thích.

Nguồn lợi sẽ từ đó đổ về liên tục khiến bạn đếm mỏi tay. Đồng thời, bạn cũng có số may mắn trúng độc đắc, ẵm hết số tiền lớn của thiên hạ trong nháy mắt. Nói chung Dậu sẽ vô cùng hạnh phúc, no ấm đủ đầy trong thời điểm này mà không cần phải lo lắng bất cứ điều gì.

Tử vi từ nay đến lễ Thất tịch (7/7 âm lịch): Hút lộc vào nhà, 3 con giáp có Thần Tài kề cận, số đỏ như son, trúng số cực giàu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân thường có thói quen ham học hỏi. Đi bất cứ đâu, làm gì, bạn cũng cố gắng học tập những kinh nghiệm của người khác. Nhờ vậy mà con đường công danh của bạn gặp nhiều thuận lợi. Không cần dựa vào mối quan hệ, bạn cũng có thể đạt được mục tiêu của mình.

Chỉ cần có ý chí và sự chăm chỉ, bạn có thể vượt qua hết tất cả khó khăn mà không cần nhờ đến ai giúp. Đây là sức mạnh tiềm ẩn giúp bạn đạt nhiều thành công hơn trong sự nghiệp. Đặc biệt, từ nay đến ngày 7/7 âm lịch, vận tiền tài của bạn cũng vô cùng rực rỡ, con đường thăng tiến luôn mở rộng trước mắt.

Tử vi từ nay đến lễ Thất tịch (7/7 âm lịch): Hút lộc vào nhà, 3 con giáp có Thần Tài kề cận, số đỏ như son, trúng số cực giàu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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