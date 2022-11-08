Tử vi thứ Tư và thứ Năm tuần này (9-10/11): TOP 3 con giáp may mắn ngập lối, bùng nổ tài lộc, liên tiếp thu hái thành công

Tâm linh - Tử vi 08/11/2022 21:56

Trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm này (9-10/11), những con giáp dưới đây gặp nhiều may mắn, cuộc sống thay đổi tích cực.

Tuổi Thìn

Lục Hợp xuất hiện trong 2 ngày thứ Tư và thứ Năm (9-10/11) mang đến cho con giáp tuổi Thìn nhiều tin vui tốt lành. Có nhiều mối quan hệ tốt, công việc của tuổi Thìn cũng được hỗ trợ nhiều, có người tự nhiên mang cơ may đến cho bạn.

Tử vi thứ Tư và thứ Năm tuần này (9-10/11): TOP 3 con giáp may mắn ngập lối, bùng nổ tài lộc, liên tiếp thu hái thành công - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hai ngày tới đây là lúc các sao tốt chiếu rọi, người tuổi Thìn làm gì cũng thành công, lộc lá đầy nhà, tiền tiêu không hết. Không chỉ có tài chính, mà những mặt khác trong cuộc sống của họ cũng hết sức thuận lợi suôn sẻ, và sẽ là một thiếu sót lớn nếu không liệt kê họ vào danh sách những con giáp có vận đỏ nhất trong tuần.

Chuyện tình cảm của người tuổi Thìn bình ổn. Gia đạo an yên, mâu thuẫn giữa các cặp đôi cũng giảm đi trông thấy. Tuy nhiên, hai bạn vẫn cần đề phòng người thứ ba xuất hiện gây sóng gió thị phi. Người độc thân vận đào hoa dần khởi sắc, Thìn có thể tranh thủ ra ngoài mở rộng các mối quan hệ sẽ có rất nhiều cơ hội tốt đấy.

Tuổi Thân

Thân là người thông minh, lanh lợi và luôn biết ứng phó trong mọi tình huống. Bề ngoài có vẻ như Thân không quan tâm đến mọi thứ nhưng thực tế con giáp này là người thấu tình đạt lý.

Tử vi thứ Tư và thứ Năm tuần này (9-10/11): TOP 3 con giáp may mắn ngập lối, bùng nổ tài lộc, liên tiếp thu hái thành công - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 2 ngày thứ Tư và thứ Năm này (9-10/11) cho thấy, tuổi Thân là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn nhất. Đặc biệt trên con đường tài lộc của con giáp này có dấu hiệu lên như diều gặp gió. Nhờ gặp lộc trời cho, lại được người bên cạnh giúp đỡ nên sự nghiệp của bản mệnh lên như diều gặp gió. Việc làm ăn kinh doanh cũng ngày càng phát đạt. Từ làm ăn nhỏ trở thành làm ăn lớn, nguồn thu chính từ đây mà ra.

Đặc biệt trên con đường tình duyên với những ai độc thân thì thời gian tới, tuổi Thân đã có thể tìm thấy tình duyên đáng mơ ước. Còn với những người tuổi Thân đã có gia đình thì đây chính là thời điểm vô cùng vui vẻ hạnh phúc.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, trong 2 ngày thứ Tư và thứ Năm này (9-10/11), người tuổi Ngọ sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố liên tục. Điều đó dẫn đến không chỉ đường công danh của họ phất lên, mà của cải tiền bạc cũng ngày càng dồi dào.

Tử vi thứ Tư và thứ Năm tuần này (9-10/11): TOP 3 con giáp may mắn ngập lối, bùng nổ tài lộc, liên tiếp thu hái thành công - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng, cơ hội thăng chức, tăng lương đã đến rất gần. Vận quý nhân khởi vượng nên tài lộc cũng được khai mở. Trong thời gian này người tuổi Ngọ sẽ có quý nhân phù trợ nên con giáp này sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt.

Vận trình đang lên, con giáp hãy tận dụng triệt để cơ hội để đạt được những thành tích cao trong sự nghiệp. Tài vận bừng sáng, nếu biết cách tích lũy thì cuối năm mua nhà mua xe, hưởng thụ cuộc sống sung túc là điều trong tầm tay.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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