Tử vi thứ Tư ngày 9/8: 3 con giáp chuẩn bị đón nhiều HỶ SỰ, vận đào hoa bùng phát, vươn lên từng bước làm giàu, TÀI LỘC xoay chuyển tứ phía

Trong số 12 con giáp thì tuổi Dần được xem là người có rất nhiều tham vọng, có chí hướng, có ước vọng cao xa. Họ vốn trời sinh khá thông minh lại ham học hỏi, có chí hướng, có ước vọng cao xa và có mục tiêu rõ ràng. Họ biết mình muốn gì và biết làm thế nào để đạt được điều đó. Khó khăn cũng khó có thể cản bước được con giáp này.

Quý nhân của người tuổi Dần có thể là tuổi Mão, Hợi, Ngọ và Tuất. Ngày 9/8 sẽ là khoảng thời gian tuổi Dần thực sự vượng vận quý nhân. Con giáp này có thể có được những cơ hội vô cùng lý tưởng để phát tài phát lộc trong thời điểm này. Với những ai biết nắm bắt, tận dụng cơ hội thì thành công là điều nằm trong tầm tay.

Một điểm yếu của người tuổi Dần chính là sự khéo léo trong giao tiếp. Bản mệnh vốn là người thẳng tính, không có tài ăn nói, dễ gặp khó khăn trong việc thuyết phục người khác làm theo ý mình. Đổi lại, con giáp này có số vượng quý nhân, cuộc đời dễ gặp được người giúp đỡ, dẫn đường chỉ lối.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi rất tự tin. Ngay cả khi họ không nói nhiều, không quá thể hiện nhưng luôn toát ra sự tự tin, quyết đoán. Con giáp tuổi Hợi đối xử với mọi người xung quanh với sự tôn trọng thật lòng.

Trong công việc, họ cũng có nhiều ý tưởng để tìm được sự đột phá từ khó khăn. Do đó, người tuổi Hợi không dễ rơi vào tình trạng kiệt quệ, sa sút không lối thoát.

Thời gian vừa qua, sự nghiệp của họ gặp phải nhiều khó khăn nhưng đều có quý nhân kịp thời giúp đỡ hoặc chính họ tự cứu mình với những ý tướng mới.

Trong ngày 9/8, con giáp tuổi Hợi hoàn toàn có thể dựa vào sức mình để đứng lên và đạt được những kết quả tốt hơn. Một mặt, người tuổi Hợi kiếm tiền nhanh hơn, nhiều hơn, mặt khác vận may bủa vây nên họ lại gặt hái thêm được những điều tốt đẹp khác.

Những chướng ngại vật trong thời gian trước của người tuổi Hợi hoàn toàn biến mất. Từ đây, con giáp này như diều gặp gió, kiếm được những hũ vàng nặng trĩu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Có thể nói rằng, Khỉ là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy mà những người tuổi Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Tử vi dự báo, trong ngày 9/8, tuổi Thân sẽ bước vào giai đoạn ăn nên làm ra, tài lộc vượng nhất, sự nghiệp vững vàng. Nếu nắm bắt được thời cơ tốt thì thời gian tới có sóng gió thế nào, họ cũng sẽ tự mình vượt qua. Đặc biệt, đây lại là giai đoạn Nhật Nguyệt soi chiếu, nên bản mệnh được quý nhân phương xa tương trợ, nâng đỡ hết mình trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.