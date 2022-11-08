Tử vi thứ Tư ngày 9/11/2022 của 12 con giáp: Mão - Ngọ được Thần Phật nâng đỡ, phú quý theo chân, phúc lộc trường tồn, xòe tay có ngay bạc tỷ, Sửu - Tỵ gặp phải tiểu nhân, họa rơi trúng đầu

Tuy nhiên, tử vi 12 con giáp có nói, phương diện tình yêu có đôi chút khúc mắc do hai bạn còn chưa thực sự thấu hiểu lẫn nhau. Mọi việc đều có thể tháo gỡ nếu cả hai có một cuộc nói chuyện rõ ràng. Hãy chủ động làm lành sớm nếu không bạn sẽ là người hối hận nhiều hơn đó Tý nhé.

Theo tử vi thứ Tư ngày 9/11/2022 , vận may tài lộc sẽ đến với con giáp tuổi Tý vì họ vốn nhạy bén trong việc nắm bắt thời cơ một cách chính xác, nhờ vậy có thể kiếm về một khoản lợi nhuận kha khá cho mình. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì cũng đều có thu nhập tăng tiến.

Đặc biệt nếu có ý định đi xa hoặc đến nơi công cộng, tuổi Sửu cần chú ý bảo vệ tài sản, chớ để mình rơi vào cảnh bị mất trộm, mất cắp. Đồng thời, bản mệnh cũng cần giữ lý trí, chớ vội tin theo lời rủ rê, lôi kéo mua hàng của người khác.

Tử vi thứ Tư ngày 9/11/2022 tiết lộ, cục diện Tương Phá khiến người tuổi Sửu dễ rơi vào tình trạng chi tiêu tốn kém trong ngày hôm nay. Bạn có thể phải dùng tiền cho các hoạt động xã giao. Để không rơi vào cảnh cháy túi, hãy chú ý giảm bớt chi tiêu trong các hoạt động thường ngày.

Tử vi thứ Tư ngày 9/11/2022 của tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, vào thứ Tư ngày 9/11/2022, người tuổi Dần tâm trạng vui vẻ, tràn đầy niềm vui. Tinh thần làm việc phấn chấn, tỉnh táo, lại có quý nhân phù trợ nên mọi chuyện đều thuận lợi. Bạn cũng nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp để kéo năng suất chung cao hơn.

Tài chính trong ngày này cũng không có gì phải lo lắng. Bạn kiếm được lợi nhuận không nhỏ từ những mối làm ăn đã xây dựng trước đó. Uy tín của con giáp này trên thương trường càng được nâng cao thì càng có nhiều khách hàng muốn làm việc và hợp tác với bạn.

Tử vi thứ Tư ngày 9/11/2022 của tuổi Mão

Tử vi thứ Tư ngày 9/11/2022 cho hay, Chính Tài cập bến trong vận trình của người tuổi Mão dự đoán mục tiêu cải thiện thu nhập của con giáp này sẽ sớm đạt được khi việc kiếm tiền trở nên suôn sẻ hơn. Cát thần này sẽ giúp cho vận tài lộc của con giáp này hanh thông phơi phới, tiền vào như nước, may mắn khó ai sánh bằng.

Theo tử vi 12 con giáp, lại thêm cát tinh độ mệnh, những tiềm năng của tuổi Mão dần được khám phá và khơi mở sau những trải nghiệm quý báu. Con giáp này nhận được vô số lời tán thưởng của đồng nghiệp và cấp trên, có thể thấy cơ hội thăng tiến quả thực đang đến rất gần.

Tử vi thứ Tư ngày 9/11/2022 cho hay, Chính Tài sẽ cập bến trong vận trình của người tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 9/11/2022 của tuổi Thìn

Nhờ cục diện Lục Hợp tương trợ, những vấn đề khiến người tuổi Thìn phải lao tâm khổ tứ trước đó thì nay đều được giải quyết ổn thỏa vào thứ Tư ngày 9/11/2022. Có những việc bạn tự xử lý bằng năng lực của mình, cũng có việc là nhờ có sự hỗ trợ của đồng nghiệp bên cạnh.

Theo tử vi 12 con giáp, phương diện tài lộc của tuổi Thìn cũng khá sáng. Ngoài thu nhập chính thì còn có cơ hội làm ăn bên ngoài. Nếu biết nắm bắt thời cơ thì bản mệnh sẽ không phải lo lắng về tiền bạc trong thời gian tới mà vẫn có của ăn của để.

Tử vi thứ Tư ngày 9/11/2022 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Tư ngày 9/11/2022 của 12 con giáp cho thấy, cục diện Tương Phá nhắc nhở con giáp tuổi Tỵ cần cẩn thận hơn kẻo chỉ vì chút sơ suất mà hỏng việc. Dường như bạn có phần mất tập trung vì tâm hồn lúc này có phần bay bổng nên mới dễ để xảy ra sai sót đấy.

Kiếp Tài dự báo tiền bạc liên quan tới mối quan hệ có thể là vấn đề khiến cho con giáp tuổi Tỵ đau đầu ngày hôm nay, nhất là khi bạn không biết cách nào để giải quyết những rắc rối ấy. Thế nên đây là ngày mà bạn nên rạch ròi tài chính ngay từ đầu để tránh những mâu thuẫn, căng thẳng không đáng có.

Tử vi thứ Tư ngày 9/11/2022 của tuổi Ngọ

Theo tử vi thứ Tư ngày 9/11/2022, công việc của tuổi Ngọ diễn ra “thuận buồm xuôi gió”. Người tuổi này dễ dàng kết nối với mọi người trong cuộc sống, do đó các mối quan hệ xã giao tiến triển và duy trì một cách tốt đẹp. Nhờ đó, con đường công danh của bản mệnh ngày càng thêm rộng mở.

Theo tử vi 12 con giáp, nhờ Kim Tinh chỉ đường mà vận trình tài lộc bản mệnh vượng phát. Con giáp tuổi Ngọ biết cách nắm bắt mọi thời cơ kiếm tiền tốt trong ngày nhờ Ngũ hành Kim vượng, từ đó nâng cao nguồn tích lũy một cách đáng kể.

Theo tử vi thứ Tư ngày 9/11/2022, công việc của tuổi Ngọ diễn ra 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 9/11/2022 của tuổi Mùi

Theo tử vi thứ Tư ngày 9/11/2022, người tuổi Mùi có thể gặp phải những chuyện không ưng ý, dẫn tới nóng giận mà hành sự thiếu thận trọng, gây ra tai họa trong ngày Tương Hại xuất hiện. Hãy cố gắng giữ bình tĩnh để bảo vệ bản thân trước những rắc rối không đáng có, đừng vì một phút nóng giận mà sau này phải hối tiếc.

Kiếp Tài còn có thể gây hao hụt tài chính trong ngày Tư ngày 9/11/2022. Bản mệnh cần hết sức thận trọng trong vấn đề kinh doanh đầu tư kẻo lợi bất cập hại, cơ hội tưởng như “ngon ăn” nhưng lại thất bại ngay trước mắt, mất cả chì lẫn chài.

Tử vi thứ Tư ngày 9/11/2022 của tuổi Thân

Tử vi thứ Tư ngày 9/11/2022 cho thấy, đây là lúc rất thích hợp để tuổi Thân đầu tư tài chính hoặc làm những việc liên quan tới giao dịch tiền bạc, cát khí sẵn có sẽ giúp tăng khả năng thành công. Bởi vậy hãy mạnh dạn bắt tay vào thực hiện ngay những kế hoạch kinh doanh đang ấp ủ.

Công việc của tuổi Thân cũng vẫn đảm bảo được tiến độ ổn định. Con giáp này cứ chăm chỉ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao của mình thì sẽ tạo ấn tượng tốt với cấp trên, lại thêm môi trường làm việc thoải mái, đồng nghiệp hòa đồng nên trăm sự đều hanh thông.

Tử vi thứ Tư ngày 9/11/2022 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Tư ngày 9/11/2022 có nói, dù cho có Thiên Tài mang tới cơ hội kiếm tiền nhưng do hung tinh rình rập nên làm gì thì tuổi Dậu cũng nên thận trọng thì hơn. Bởi có điềm báo con giáp này sẽ có thể bị lừa gạt mất một khoản tiền lớn, tiểu nhân vẫn luôn tìm cách tiếp cận để làm thân, chiếm lòng tin và dần dần nắm lấy cơ hội chiếm đoạt những gì bạn có.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu không muốn phải khiến người khác tổn thương, nhưng cuối cùng bản thân mới là người chịu đau khổ. Bản mệnh có xu hướng mù quáng khi trong chuyện tình cảm. Có những người thực sự không xứng đáng để tin tưởng nên hãy tỉnh táo lại.

Tử vi thứ Tư ngày 9/11/2022 có nói, do hung tinh rình rập nên làm gì thì tuổi Dậu cũng nên thận trọn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 9/11/2022 của tuổi Tuất

Theo tử vi thứ Tư ngày 9/11/2022, con đường sự nghiệp của tuổi Tuất diễn ra thuận lợi đủ đường. Người tuổi Tuất có nhiều dự định lớn trong tương lai và không ngừng nỗ lực vì điều đó. Ngoài ra, tinh thần trách nhiệm cao và sự chịu thương - chịu khó mà việc “thăng quan tiến chức” chỉ là chuyện sớm muộn.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm trở nên kém sắc. Cục diện tương hại khiến cho tính tình của người tuổi Tuất lúc này, lúc khác. Nhắc nhở, bản mệnh cần sớm kiềm chế cảm xúc chính mình để tránh làm tổn thương đối phương.

Tử vi thứ Tư ngày 9/11/2022 của tuổi Hợi

Hôm nay, thứ Tư ngày 9/11/2022, người tuổi Hợi trở nên sáng suốt hơn. Con giáp này có được sự phản ứng nhanh nhạy, linh hoạt giải quyết mọi trở ngại, khó khăn trong công việc một cách thuận lợi. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, không có gì có thể làm khó được bản mệnh.

Chẳng những công việc, thu nhập của tuổi Hợi cũng có dấu hiệu tăng tiến khi tài lộc ào ào đổ về túi. Người làm công ăn lương ngoài công việc chính thì còn chăm chỉ làm thêm ngoài giờ, dù vất vả hơn nhưng đây là con đường con giáp này đã chọn nên vẫn luôn tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.