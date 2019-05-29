Tử vi thứ Tư ngày 29/5/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tuất may mắn ngập lối, tuổi Hợi cẩn thận tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 29/05/2019 05:12

Đây là một ngày may mắn với người tuổi Tuất. Từ công việc, sự nghiệp đến tình cảm đều khởi sắc. Tuổi Hợi nên chú ý chuyện tiền bạc, vì đang có người muốn hãm hại bạn.

Tuổi Tý

Ngày mới, tuổi Tý gặp buồn phiền về tình cảm. Có vẻ cả hai không tìm được tiếng nói chung nên mâu thuẫn nảy sinh.

Người độc thân khá buồn vì vẫn chưa tìm được một nửa như ý.

Vì chuyện tình cảm nên tâm trạng của bạn trong ngày cũng bị ảnh hưởng nhiều. Dù vậy, hãy tích cực hơn vì chuyện gì cũng có thể giải quyết.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu có thể gặp khó khăn trong công việc vào ngày mới. Những gì bạn cố gắng nỗ lực không được công nhận. Dù vậy, đây cũng chỉ là đánh giá của riêng bạn. Quan trọng là đừng từ bỏ cố gắng, thành quả đang đợi bạn phía trước.

Bù lại, tình duyên khá tốt, nhất là người độc thân có cơ hội tìm được một nửa như ý.

Tuổi Dần

Tử vi thứ Tư ngày 29/5/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tuất may mắn ngập lối, tuổi Hợi cẩn thận tiền bạc - Ảnh 1
Ngày mới, chỉ cần tập trung vào công việc thì tuổi Dần chắc chắn đạt được thành quả bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, chỉ cần tập trung vào công việc thì tuổi Dần chắc chắn đạt được thành quả bất ngờ.

Điểm cần lưu ý trong ngày là bạn nên để tâm đến sức khỏe của bản thân, đừng vì quá bận rộn mà bỏ bê chính mình.

Tuổi Mão

Tuổi Mão có ngày mới khá vui vẻ, may mắn, vận trình hanh thông.

Người độc thân tìm được hạnh phúc mới. Người có gia đình thoải mái trong cả tình cảm và công việc. Dù vậy, bạn cần dành thời gian để hâm nóng tình cảm vợ chồng.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong chuyện tài lộc. Cơ hội kiếm tiền ở ngay trước mắt, bạn nên nhanh chóng đưa ra quyết định để thu về tiền tài dồi dào. Nhất là người kinh doanh sẽ càng thuận lợi làm ăn, đơn hàng tìm đến liên tục.

Dù vậy, chuyện tình duyên không được như ý.

Tuổi Tỵ

Tử vi thứ Tư ngày 29/5/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tuất may mắn ngập lối, tuổi Hợi cẩn thận tiền bạc - Ảnh 2
Tuổi Tỵ nên kiên cường đối mặt, tập trung vào công việc - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của người tuổi Tỵ trong ngày mới có điềm báo không tốt. Họa thị phi có thể ảnh hưởng tới bạn.

Tình duyên cũng chịu không ít tổn hại. Bạn sẽ phải trải qua cảm giác ức chế trong ngày.

Dù vậy, tuổi Tỵ nên kiên cường đối mặt, tập trung vào công việc.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có tin vui tình cảm trong ngày mới. Người có đôi có thêm bước tiến mới trong mối quan hệ.

Dù vậy, với tiền bạc tuổi Ngọ cần lý trí để không có những quyết định sai lầm. Hôm nay có điềm báo hao tốn tiền bạc, bạn làm gì cũng nên cân nhắc cẩn thận.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi nên để ý đến cảm xúc của người khác trong ngày mới, cẩn thận tổn thương đến người ấy.

Người độc thân chịu sức ép từ gia đình về chuyện hôn nhân. Nhưng bạn đừng tự tạo áp lực cho bản thân, chuyện này vẫn là nên để duyên phận quyết định.

Tuổi Thân

Tử vi thứ Tư ngày 29/5/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tuất may mắn ngập lối, tuổi Hợi cẩn thận tiền bạc - Ảnh 3
Tuổi Thân có điềm báo bất hòa trong quan hệ vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân có điềm báo bất hòa trong quan hệ vợ chồng. Cả hai cần chia sẻ để thấu hiểu nhau hơn.

Tuổi Thân phải êm xuôi chuyện gia đình thì mới có thể tập trung kiếm tiền. May mắn đang tới, bạn nên nắm bắt thời cơ kịp lúc.

Tuổi Dậu

Tài lộc của tuổi Dậu trong ngày mới có dấu hiệu tăng, nguồn thu được cải thiện thấy rõ. Dù vậy, bạn đừng nên quá hoang phí.

Tình cảm lại có chút không vui. Người độc thân dễ có cảm giác thất vọng. Người có đôi vì bận rộn mà không dành nhiều thời gian cho nhau.

Tuổi Tuất

Đây là một ngày may mắn với người tuổi Tuất. Từ công việc, sự nghiệp đến tình cảm đều khởi sắc.

Bạn còn có cơ hội phát lộc trong hôm nay, hãy tận dụng thật tốt.

Tuổi Hợi

Tử vi thứ Tư ngày 29/5/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tuất may mắn ngập lối, tuổi Hợi cẩn thận tiền bạc - Ảnh 4
Ngày mới, tuổi Hợi có chuyện tình cảm ngọt hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, tuổi Hợi có chuyện tình cảm ngọt hơn bao giờ hết. Người độc thân có cơ hội gặp được một nửa như ý.

Dù vậy, tuổi Hợi nên chú ý chuyện tiền bạc, vì đang có người muốn hãm hại bạn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 con giáp ngập ngụa trong tài lộc, giàu sang bạc tiền bủa vây trong 180 ngày tới

3 con giáp ngập ngụa trong tài lộc, giàu sang bạc tiền bủa vây trong 180 ngày tới

Trong 6 tháng cuối năm nay, đảm bảo không ai địch nổi độ giàu sang vượt bậc của 3 con giáp này. Thời vận đã đến, không muốn cũng khó!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới 12 con giáp tử vi thứ tư tử vi ngày mới tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 4 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 5 giờ 25 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 6 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 25 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay