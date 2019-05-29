Tử vi thứ Tư ngày 29/5/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tuất may mắn ngập lối, tuổi Hợi cẩn thận tiền bạc

Người độc thân khá buồn vì vẫn chưa tìm được một nửa như ý.

Ngày mới, tuổi Tý gặp buồn phiền về tình cảm. Có vẻ cả hai không tìm được tiếng nói chung nên mâu thuẫn nảy sinh.

Tuổi Sửu có thể gặp khó khăn trong công việc vào ngày mới. Những gì bạn cố gắng nỗ lực không được công nhận. Dù vậy, đây cũng chỉ là đánh giá của riêng bạn. Quan trọng là đừng từ bỏ cố gắng, thành quả đang đợi bạn phía trước.

Vì chuyện tình cảm nên tâm trạng của bạn trong ngày cũng bị ảnh hưởng nhiều. Dù vậy, hãy tích cực hơn vì chuyện gì cũng có thể giải quyết.

Bù lại, tình duyên khá tốt, nhất là người độc thân có cơ hội tìm được một nửa như ý.

Tuổi Dần

Ngày mới, chỉ cần tập trung vào công việc thì tuổi Dần chắc chắn đạt được thành quả bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, chỉ cần tập trung vào công việc thì tuổi Dần chắc chắn đạt được thành quả bất ngờ.

Điểm cần lưu ý trong ngày là bạn nên để tâm đến sức khỏe của bản thân, đừng vì quá bận rộn mà bỏ bê chính mình.

Tuổi Mão

Tuổi Mão có ngày mới khá vui vẻ, may mắn, vận trình hanh thông.

Người độc thân tìm được hạnh phúc mới. Người có gia đình thoải mái trong cả tình cảm và công việc. Dù vậy, bạn cần dành thời gian để hâm nóng tình cảm vợ chồng.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong chuyện tài lộc. Cơ hội kiếm tiền ở ngay trước mắt, bạn nên nhanh chóng đưa ra quyết định để thu về tiền tài dồi dào. Nhất là người kinh doanh sẽ càng thuận lợi làm ăn, đơn hàng tìm đến liên tục.

Dù vậy, chuyện tình duyên không được như ý.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ nên kiên cường đối mặt, tập trung vào công việc - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của người tuổi Tỵ trong ngày mới có điềm báo không tốt. Họa thị phi có thể ảnh hưởng tới bạn.

Tình duyên cũng chịu không ít tổn hại. Bạn sẽ phải trải qua cảm giác ức chế trong ngày.

Dù vậy, tuổi Tỵ nên kiên cường đối mặt, tập trung vào công việc.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có tin vui tình cảm trong ngày mới. Người có đôi có thêm bước tiến mới trong mối quan hệ.

Dù vậy, với tiền bạc tuổi Ngọ cần lý trí để không có những quyết định sai lầm. Hôm nay có điềm báo hao tốn tiền bạc, bạn làm gì cũng nên cân nhắc cẩn thận.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi nên để ý đến cảm xúc của người khác trong ngày mới, cẩn thận tổn thương đến người ấy.

Người độc thân chịu sức ép từ gia đình về chuyện hôn nhân. Nhưng bạn đừng tự tạo áp lực cho bản thân, chuyện này vẫn là nên để duyên phận quyết định.

Tuổi Thân

Tuổi Thân có điềm báo bất hòa trong quan hệ vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân có điềm báo bất hòa trong quan hệ vợ chồng. Cả hai cần chia sẻ để thấu hiểu nhau hơn.

Tuổi Thân phải êm xuôi chuyện gia đình thì mới có thể tập trung kiếm tiền. May mắn đang tới, bạn nên nắm bắt thời cơ kịp lúc.

Tuổi Dậu

Tài lộc của tuổi Dậu trong ngày mới có dấu hiệu tăng, nguồn thu được cải thiện thấy rõ. Dù vậy, bạn đừng nên quá hoang phí.

Tình cảm lại có chút không vui. Người độc thân dễ có cảm giác thất vọng. Người có đôi vì bận rộn mà không dành nhiều thời gian cho nhau.

Tuổi Tuất

Đây là một ngày may mắn với người tuổi Tuất. Từ công việc, sự nghiệp đến tình cảm đều khởi sắc.

Bạn còn có cơ hội phát lộc trong hôm nay, hãy tận dụng thật tốt.

Tuổi Hợi

Ngày mới, tuổi Hợi có chuyện tình cảm ngọt hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, tuổi Hợi có chuyện tình cảm ngọt hơn bao giờ hết. Người độc thân có cơ hội gặp được một nửa như ý.

Dù vậy, tuổi Hợi nên chú ý chuyện tiền bạc, vì đang có người muốn hãm hại bạn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.