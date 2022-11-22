Tử vi thứ Tư ngày 23/11/2022 của 12 con giáp: Mão - Sửu có trời cao trợ mệnh, may mắn liên miên, giàu có thịnh vượng, tiền chất đầy nhà, Dần - Mùi xui xẻo đủ đường, hao tiền tốn của, sự nghiệp lao dốc

Đây cũng là ngày tốt để Tuổi Tý mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương. Cát khí vượng ngày mới này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Bởi vậy, nếu có kế hoạch bạn hãy tiến hành, nhưng hãy chắc chắn kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ.

Tử vi thứ Tư ngày 23/11/2022 của 12 con giáp dự đoán, vận trình của tuổi Tý ở thế tam hợp nên đường tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít. Nếu bản mệnh đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì hôm nay sẽ là ngày bội thu, hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao.

Vận may trợ mệnh, sự nghiệp của tuổi Sửu cũng có những bước tiến khá triển vọng. Với những người đang chuẩn bị bước vào các cuộc thi cử hay tuyển chọn, có cát thần bên cạnh, bạn sẽ vững tin hoàn thành tất cả một cách tốt nhất. Nhưng nhớ là đừng quá chủ quan, hãy thật cẩn thận để có thể đạt kết quả tốt nhất.

Theo tử vi thứ Tư ngày 23/11/2022, đây là ngày mà tuổi Sửu đón nhận tin vui về mặt tài lộc. Sau một khoảng thời gian dài kinh doanh bị đình trệ, cuối cùng những khoản lợi nhuận cũng đổ về túi của tuổi Sửu. Những mối hợp tác làm ăn thuận lợi là nền tảng giúp bạn có được thành quả như hiện tại.

Tử vi thứ Tư ngày 23/11/2022 của tuổi Dần

Theo tử vi thứ Tư ngày 23/11/2022, đường tài lộc của tuổi Dần không được may mắn. Hung tinh xuất hiện và cướp đi vận may tiền bạc khiến cho con giáp này rơi vào tình trạng luống cuống. Việc kinh doanh đang tốt đẹp bỗng nhiên trở nên khó khăn, hàng hóa dồn ứ.

Tử vi 12 con giáp cho hay, con giáp này còn phải lưu ý đề phòng bị kẻ xấu hãm hại, lừa gạt tiền bạc mà chẳng hề hay biết nếu cứ cả tin, đặt lòng tin không đúng chỗ. Bản mệnh nếu không sớm tỉnh ngộ thì sẽ chẳng thể nào vớt vát được gì nữa đâu.

Tử vi thứ Tư ngày 23/11/2022 của tuổi Mão

Tử vi thứ Tư ngày 23/11/2022 nói rằng, Thực Thần chiếu mệnh cho thấy thời cơ làm giàu của tuổi Mão đã đến rồi. Con giáp này cần phải mạnh dạn, dám nghĩ dám làm để không bỏ lỡ thời cơ quý báu khi Thần Tài đã ở bên hỗ trợ, nâng đỡ cho mình.

Người tuổi Mão sẽ khá bận rộn và mệt mỏi đó, nhưng yên tâm, khi đếm tiền bạc thu về sẽ thấy hết mệt ngay thôi. Đường công danh sự nghiệp cũng thuận lợi, bản mệnh làm việc gì đều rất nhiệt tình, kiên nhẫn dù có khó khăn đến mấy.

Tử vi thứ Tư ngày 23/11/2022 nói rằng, Thực Thần chiếu mệnh cho thấy thời cơ làm giàu của tuổi Mão đã đến rồi - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 23/11/2022 của tuổi Thìn

Xem tử vi 12 con giáp, nhiều chuyện không như ý sẽ liên tiếp xảy đến với người tuổi Thìn trong thứ Tư ngày 23/11/2022. Những việc tưởng chừng thuận lợi lại bất ngờ gặp trục trặc sẽ dễ đẩy bạn vào trạng thái thất vọng.

Bên cạnh đó, con giáp tuổi Thìn còn cần đề phòng kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh mình. Bản mệnh chớ nên tin người quá dễ dàng, đặc biệt là những người mình không thân thiết. Kẻ nào càng tỏ ra nhiệt tình, hay nói lời bùi tai thì lại càng có khả năng là người có mưu đồ xấu hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 23/11/2022 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Tư ngày 23/11/2022 của 12 con giáp cho thấy vận trình của tuổi Tỵ khá tốt đẹp khi tình hình công việc và tài chính duy trì ở mức ổn định. Con giáp này có dấu hiệu hài lòng với những gì mình đang tạm có nên dường như không có động lực phấn đấu hơn nữa, thậm chí còn trở nên lười nhác và không muốn làm gì.

Nếu tuổi Tỵ không tiếp tục cố gắng thì cũng sẽ đồng nghĩa với việc bản thân đang bị thụt lùi và bỏ lại phía sau. Do đó, hãy tìm nguồn cảm hứng và niềm vui bằng những việc như học hỏi thêm nhiều kiến thức mới, tìm kiếm những trải nghiệm thú vị để nạp lại năng lượng.

Tử vi thứ Tư ngày 23/11/2022 của tuổi Ngọ

Tử vi thứ Tư ngày 23/11/2022 dự báo, tài tinh xuất hiện chính là cát thần giúp tuổi Ngọ gặp may mắn trên con đường tìm kiếm tài lộc. Đặc biệt những người làm ăn buôn bán có một ngày kinh doanh phát tài, tiền bạc thu về là nguồn lợi nhuận khổng lồ.

Theo tử vi 12 con giáp, được quý nhân tương trợ, con giáp tuổi Ngọ có nhiều cơ hội gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin cậy, tạo dựng cho mình những mối quan hệ tốt làm nền tảng cho phát triển sau này.

Tử vi thứ Tư ngày 23/11/2022 dự báo, tài tinh xuất hiện chính là cát thần giúp tuổi Ngọ gặp may mắn trên con đường tìm kiếm tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 23/11/2022 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Tư ngày 23/11/2022 cho hay, công việc của người tuổi Mùi lâm Kiếp Tài nên có điềm tranh chấp làm ăn, bị hụt lương hoặc có tiểu nhân dòm ngó. Đi làm hay nghi ngờ lẫn nhau, vẫn chưa thể tin tưởng đồng nghiệp vì bạn sợ họ có thể phản bội mình bất cứ lúc nào.

Thủy Thổ tương khắc là điềm báo không tốt cho chuyện tình cảm. Con giáp tuổi Mùi mà gặp chuyện cũng chỉ nhờ người nhà chứ còn lâu mới nhờ được bạn bè. Có một số người mang tiếng làm bạn nhưng có phúc cùng hưởng có họa thì mất tích không có 1 câu hỏi thăm.

Tử vi thứ Tư ngày 23/11/2022 của tuổi Thân

Cát tinh Thiên Tài xuất hiện trong tử vi thứ Tư ngày 23/11/2022 của tuổi Thân báo hiệu một ngày thu nhập tăng tiến với con giáp này. Bản mệnh có thể tăng thêm tiền trong túi từ nghề tay trái. Chỉ cần bạn chịu khó làm việc thêm ngoài giờ là có thể thu được không ít tiền bạc về tay, không có nhiều lo lắng về vấn đề tài chính.

Vận may tiền bạc tìm đến nên con giáp tuổi Thân cũng có thể thoáng tay khi chi tiêu, không cần đong đếm từng đồng như trước đó. Thế nhưng, tài khí dư dả không có nghĩa là bạn chỉ nghĩ tới cách tiêu tiền mà không nghĩ tới chuyện tích lũy. Hãy xem đây là động lực tốt để bạn kiếm được nhiều tiền hơn, phát huy năng lực của mình trong việc kinh doanh, làm ăn, từ đó kiếm lợi nhuận tốt hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 23/11/2022 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Tư ngày 23/11/2022 dự đoán, tuổi Dậu lâm Thiên Quan nên đi làm hãy tránh xa các cuộc cãi vã, không dây dưa với người có quyền hành lớn. Làm ăn tự do cũng không tránh được rủi ro, dễ có tiểu nhân ghen ăn tức ở dòm ngó, buôn bán không đắt hàng.

Theo tử vi 12 con giáp, tiền bạc chật vật, người tuổi Dậu sáng mở mắt là đối diện với tờ hóa đơn tiền phòng, tiền điện, tiền nước, bao nhiêu khoản ập lên đầu. Lúc nào cũng suy nghĩ làm sao để kiếm được tiền trả nợ, thoát cảnh vất vả, số lúc nào cũng phải lo nghĩ, thực sự rất áp lực.

Vào thứ Tư ngày 23/11/2022 dự đoán, tuổi Dậu lâm Thiên Quan nên đi làm hãy tránh xa các cuộc cãi vã, không dây dưa với người có quyền hành lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 23/11/2022 của tuổi Tuất

Theo tử vi thứ Tư ngày 23/11/2022, một vài khoản thu phụ đến từ công việc tay trái hay đầu tư nhỏ lẻ có thu hoạch bất ngờ trong ngày Thiên Tài nhập mệnh giúp người tuổi Tuất có nguồn tài chính dư dả. Tuy số tiền thu về không quá lớn nhưng cũng đủ để bạn trang trải cho những nhu cầu hàng ngày, giảm thiểu gánh nặng tài chính.

Thủy – Thổ xung khắc, con giáp này không mặn mà lắm với tình cảm lứa đôi hay quan hệ hôn nhân mặc cho người nhà giục giã rất nhiều. Thậm chí, người đã có đôi cũng không mấy quan tâm đến nửa kia khiến mối quan hệ đi vào bế tắc.

Tử vi thứ Tư ngày 23/11/2022 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Tư ngày 23/11/2022 của 12 con giáp nói rằng Thiên Quan ám hại tuổi Hợi cần phải thận trọng khi làm việc với người lạ, tránh mắc phải những sai lầm không đáng có, tin người không đáng tin, khiến cho bao công sức vất vả trước đó đều tan biến hết. Không chỉ người lạ mà cả người quen cũng có thể trở thành mối nguy hại với con giáp này.

Điềm báo tiểu nhân vận đang tăng lên, bản mệnh có thể vì thế mà mất đi nhiều cơ hội để thăng quan tiến chức. Thổ khí vượng còn là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của người tuổi Hợi đang đi xuống. Con giáp này lo lắng mất ăn mất ngủ, thân thể cũng theo đó mà suy kiệt, dễ mắc phải các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.