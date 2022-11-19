Đúng 10 ngày cuối tháng 11, vạn sự hóa điềm lành, 3 con giáp số mệnh dát vàng, cát vận lấn át đại hao, giàu sang như ý, công danh đại thắng

Tâm linh - Tử vi 19/11/2022 23:25

Theo tử vi 12 con giáp, vào đúng 10 ngày cuối tháng 11, 3 con giáp này sẽ ngày càng thành công, tài chính khởi sắc, cầu được ước thấy.

Tuổi Mão

Đúng 10 ngày cuối tháng 11, người tuổi Mão gặp khá nhiều may mắn về phương diện tài lộc. Kể từ tháng 11 âm lịch tới đây, con giáp này có thể quan tâm nhiều hơn đến việc mở rộng các mối quan hệ, hình thành các mối làm ăn mới, vun vén cho các mối cũ. Bản mệnh cũng nên tìm thêm người hỗ trợ để tài lộc ngày càng tăng.

Tuổi Mão có quý nhân phù trợ nên không chỉ đạt được bước tiến mới trong sự nghiệp, công việc thu về thành quả vượt trội mà năng lực cá nhân cũng được trau dồi, cải thiện. Bản mệnh hoàn thành tốt những kế hoạch đã đặt ra và có thể hưởng thụ thành tựu.

Đúng 10 ngày cuối tháng 11, vạn sự hóa điềm lành, 3 con giáp số mệnh dát vàng, cát vận lấn át đại hao, giàu sang như ý, công danh đại thắng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đúng 10 ngày cuối tháng 11, tuổi Tuất sẽ đón nhận nhiều điều may mắn, tốt lành. Con giáp này được cục diện Tam Hợp nâng đỡ nên cả công việc lẫn tài chính đều suôn sẻ. Đây chính là cơ hội để bản mệnh gỡ gạc những khoản tổn thất trước đây.

Trong thời gian này, khi may mắn ập đến, tốc độ kiếm tiền của người tuổi Tuất ngày một nhanh chóng, thu nhập tăng gấp đôi gấp ba. Bản mệnh cũng có thể để ra một khoản kha khá, tích lũy cho tương lai. Cuộc sống của tuổi Tuất sẽ bước sang trang mới rực rỡ hơn. Những công sức mà bản mệnh đã bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng.

Đúng 10 ngày cuối tháng 11, vạn sự hóa điềm lành, 3 con giáp số mệnh dát vàng, cát vận lấn át đại hao, giàu sang như ý, công danh đại thắng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý luôn gặp nhiều may mắn trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đúng 10 ngày cuối tháng 11, may mắn sẽ lên tới đỉnh điểm khi họ gặp được quý nhân tuyệt vời cùng những cơ hội có một không hai. Người tuổi Tý trời sinh vốn mang nhiều phúc khí. Họ hiền lành, nhân hậu và biết giúp đỡ người khác.

Trong cuộc sống, Tý luôn tâm niệm rằng mình sống tốt ắt hẳn chuyện tốt sẽ tới. Vì vậy họ luôn gặp được nhiều may mắn. Đúng 10 ngày cuối tháng 11, nếu như Tý có những dự định hoặc kế hoạch gì lớn thì hãy nhanh chóng xúc tiến thực hiện. Đây chính là khoảng thời gian tốt đẹp nhất để Tý có thể phát huy mọi thế mạnh của mình.

Đúng 10 ngày cuối tháng 11, vạn sự hóa điềm lành, 3 con giáp số mệnh dát vàng, cát vận lấn át đại hao, giàu sang như ý, công danh đại thắng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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