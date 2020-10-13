Tử vi thứ Tư ngày 14/10/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tý nhiều thị phi, tuổi Mùi có tin vui

Theo tử vi ngày mới , tuổi Tý có một ngày nhiều thị phi. Đây là điều bạn không thể tránh, phải tập đối mặt.

Xem tử vi thứ Tư ngày 14/10/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tuổi Sửu có có tin vui trong công việc. Bạn có cơ hội tỏa sáng trong hôm nay.

Người độc thân đừng vội tiến tới mối quan hệ chưa chắc chắn.

Dù vậy tài lộc có vẻ u ám hơn những ngày trước.

Tử vi thứ Tư ngày 14/10/2020 của tuổi Dần

Tuổi Dần đừng vội với những quyết định quan trọng. Hãy kiên nhẫn.

Có tin vui bất ngờ trong gia đình.

Tử vi thứ Tư ngày 14/10/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 14/10/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão nên dành thời gian cho gia đình hay người ấy nhiều hơn.

Công việc chưa có bước tiến mới, hãy kiên nhẫn đợi thời cơ.

Tử vi thứ Tư ngày 14/10/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn giành được lợi thế trong công việc, cơ hội tài lộc đang tới.

Dù vậy bạn vẫn nên cẩn thận với đối thủ và tiểu nhân xung quanh.

Tử vi thứ Tư ngày 14/10/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Tư ngày 14/10/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ có quý nhân giúp đỡ trong công việc, có cơ hội hiếm gặp.

Tình duyên không khởi sắc với người có đôi.

Tử vi thứ Tư ngày 14/10/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ chưa gặp may mắn nên công việc không có khởi sắc.

Dù vậy, tài lộc có dấu hiệu tăng.

Tử vi thứ Tư ngày 14/10/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi có tin vui trong tình duyên, đặc biệt là người độc thân.

Tài lộc có tăng nhưng vẫn nên cân nhắc chi tiêu.

Tử vi thứ Tư ngày 14/10/2020 của tuổi Thân

Tử vi thứ Tư ngày 14/10/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân có một ngày thuận lợi, nhiều niềm vui. Dù vậy, hãy dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 14/10/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu nên cân nhắc cho dự định mới.

Tài lộc có dấu hiệu tăng.

Tử vi thứ Tư ngày 14/10/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất gặp khó khăn trong công việc.

Tài lộc có giảm nhưng vẫn đủ tiêu xài.

Tử vi thứ Tư ngày 14/10/2020 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Tư ngày 14/10/2020, tuổi Hợi nên cố gắng hơn trong công việc.

Tình duyên khởi sắc với người độc thân.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.