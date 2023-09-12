Tử vi thứ Tư ngày 13/9: Bề trên ban hồng ân vạn dặm cho 3 con giáp, giàu có không ai sánh bằng, tiền vào tài khoản tới tấp

Một số người sẽ không thể chứng kiến được vẻ đẹp của sự may mắn trong thời gian này vì họ thường tập trung vào những gì bản thân không làm được. Thế nhưng đối với con giáp tuổi Hợi thì ngược lại, bạn chưa bao giờ để một chút khó khăn nào ngăn cản bước tiến của mình.

Thậm chí, có người sẽ chú ý đến sự xuất sắc của con giáp tuổi Hợi và muốn hỗ trợ để bạn được "cất cánh" nhanh hơn, nhất là khi bạn chứng tỏ mình đủ xứng đáng chứ không phải chỉ dựa vào vận may.

Trong ngày 13/9, con giáp tuổi Hợi tập trung hơn trong việc tìm kiếm các cơ hội. Trong khi đó, những cánh cửa sẽ mở ra cho bạn tha hồ thử nghiệm và có được chọn lọc khôn ngoan cho mình.

Đối với những người cố tình làm hại hay lừa đảo bạn sẽ phải nhận ra về mình một bài học đau đớn. Thế nên con giáp tuổi Hợi cũng phải thận trọng và tránh xa những thảm họa có thể đoán trước được với những kẻ được xem là tiểu nhân - chuyên dùng mánh khóe trong làm ăn, kinh doanh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con giáp này khá may mắn khi có cát tinh chiếu mệnh. Bản mệnh tránh được nhiều điều không may, có thêm cơ hội trong việc làm ăn. Trong ngày 13/9, tuổi Mùi phất lên như diều gặp gió, tiền của ngày một dồi dào.

Tuổi Mùi sống biết điều, đáng tin cậy, chăm chỉ, có chí tiến thủ nên được mọi người tin tưởng. Nhờ sự thông minh và không ngừng cố gắng, con giáp này có thể đạt được kết quả như mong muốn.

Khả năng cao trong thời gian tới, tuổi Mùi có một phần thu nhập dồi dào. Đó có thể là tiền thưởng, tiền hoa hồng hoặc một nguồn thu nhập tay trái nào đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hàng tháng của 12 con giáp dự báo trong ngày 13/9, tuổi Thìn rất chịu thương chịu khó. Bản mệnh luôn sẵn sàng đối mặt với những trở ngại xuất hiện trong tháng này, không một chút kêu ca, oán giận.

Không những thế, trong ngày 13/9 bản mệnh còn thể hiện rất tốt khả năng ăn nói, tài giao tiếp nổi trội của mình. Cách cư xử hào phóng và tính cách đáng tin cậy sẽ trở thành bàn đạp để dẫn đến thành công, may mắn sẽ theo sau bản mệnh.

Những điều tốt đẹp về tình cảm cũng đến với con giáp này. Người độc thân thời gian này rất nhiệt tình, không gò bó, hình tượng như vậy có thể thu hút rất nhiều sự chú ý từ người khác phái, tha hồ trả lời tin nhắn và sắp xếp các cuộc hẹn.

Nhưng tuổi Thìn cũng không được chủ quan, lơ là đối với sức khỏe bản thân. Nhất là khi di chuyển đi xa, con giáp này không nên phóng nhanh vượt ẩu sẽ dễ gây tai nạn bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.