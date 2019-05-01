Tử vi thứ Tư ngày 1/5/2019 của 12 con giáp: Tuổi Sửu cẩn thận ăn nói, tuổi Dần thấy bất an

Ngày mới, bạn phải di chuyển nhiều, nên giữ bình tĩnh, chú ý an toàn cho bản thân và gia đình hơn.

Người tuổi Tý khá nhanh nhẹn trong ngày mới với những kế hoách rắc rối. Bạn nên lấy sự nhanh nhạy ở bản thân làm thế mạnh, đừng trở nên ẩu tả gây bất lợi cho mình.

Dù vậy, tuổi Sửu có nhiều quyết định đúng đắn về tiền bạc. Sức khỏe khá ổn định, nhưng đừng ham tiệc tùng quá khuya, không tốt cho ngày làm việc hôm sau.

Ngày mới, người tuổi Sửu nên cẩn thận trong ăn nói. Những ai có đôi có cặp nên biết nhường nhịn để cải thiện mối quan hệ.

Tuổi Dần

Tuổi Dần cảm thấy bất an trong ngày mới, làm gì cũng không như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần cảm thấy bất an trong ngày mới, làm gì cũng không như ý.

Các cặp đôi có sự bất đồng ý kiến, khó thống nhất. Người độc thân đừng vội vàng phán xét người mới quen biết.

Tuổi Mão

Tuổi Mão hãy tận hưởng thật trọn vẹn ngày nghỉ cuối cùng lần này. Đây là lúc bạn thấy thoải mái nhất, hàn gắn những mối quan hệ từng bị mất.

Đây cũng là ngày tốt để bạn hâm nóng tình cảm, có thêm nhiều mối quan hệ có lợi trong tương lai.

Tuổi Thìn

Ngày mới, tuổi Thìn gặp chút trở ngại. Dù bạn có khả năng nhưng đừng quá hiếu thắng.

Chuyện tình cảm khá hòa hợp. Người độc thân có cơ hội tìm được tình duyên mới, nhưng đừng quá nóng vội.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ thận trọng chuyện tiền bạc trong ngày mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ thận trọng chuyện tiền bạc trong ngày mới. Bạn nên cẩn thận hơn nếu không muốn mất tiền hay tài sản.

Bạn sẽ phải quyết định vài việc trong ngày mới, bạn có thể hỏi ý kiến của mọi người xung quanh.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có một ngày mới khá thuận lợi. Hãy luôn giữ thái độ bao dung, nhẫn nại, kết quả về sau sẽ vô cùng tốt đẹp.

Bạn không cần phải quá để tâm đến người khác, hãy sống và làm việc như những gì bạn đang có và muốn có.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi tìm được hướng đi mới trong sự nghiệp. Vài người trở lại công việc để thêm thu nhập, nhưng đừng quá ôm đồm.

Ai cũng có những thử thách phải đối mặt, quan trọng là bạn phải kiên trì đến cùng để được thành quả xứng đáng nhất.

Tuổi Thân

Tuổi Thân có nhiều tin vui trong công việc, làm ăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân có nhiều tin vui trong công việc, làm ăn. Đây không chỉ là vận may, mà còn là kết quả sau những cố gắng không ngừng của bạn bao năm.

Ngũ hành tương xung có thể khiến bạn thấy thiếu tự tin, nhưng đừng nghĩ quá nhiều, đừng xem nhẹ chính mình.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có thể vướng chút rắc rối về giấy tờ, luật pháp trong ngày mới. Tốt nhất là bạn nên cẩn thận, tránh liên quan đến những việc này.

Chuyện tình cảm có chút khó khăn nhưng bạn hãy xem đây là chút mới lạ cho cuộc sống, giúp cả hai có thêm niềm tin về hạnh phúc tương lai.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất nổi bật trong ngày mới với sự nhanh nhẹn, thông minh. Nhưng đừng quá cầu toàn, vì bạn có thể sẽ cảm thấy không hài lòng.

Tình cảm cũng khá tốt, không có nhiều biến động.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi được yêu mến bởi sự thiệt thà, dễ chịu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi được yêu mến bởi sự thiệt thà, dễ chịu. Nhưng đừng quá hiền lành, bạn có thể bị người khác nghĩ là nhu nhược. Bạn nên mạnh dạn đưa ra chính kiến của mình.

Bạn vốn có năng lực, nhưng hãy truyền nhiệt vào công việc nhiều hơn, để mọi người có thể thấy tâm huyết của bạn bỏ ra không hề ít.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.