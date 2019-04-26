Phải đến ngoài 30, 4 nàng giáp này mới viên mãn cả tình lẫn tiền

Đây đều là những nàng giáp sẽ thành công và hạnh phúc muộn hơn người khác. Vì thế, trước 30, họ đừng vì quá mong chờ mà trở nên thất vọng!
- 4 nàng giáp khó ‘cưa đổ’ nhất, đàn ông dù đau đầu vẫn không thể từ bỏ
- Trong vòng 2 năm tới, cuộc đời 3 con giáp này sẽ đổi vận, không chỉ giàu có vinh hoa mà nhân duyên còn hạnh phúc viên mãn
Tuổi Sửu
Phụ nữ tuổi Sửu khá truyền thống trong tính cách. Với người khác, thành công có khi dễ dàng nhưng với họ lại khó, tình duyên cũng nhiều trắc trở. Điểm yếu của nàng giáp này còn là khó vực dậy sau mỗi lần bị tổn thương.
Bởi thế, kết hôn muộn sẽ giúp phụ nữ tuổi Sửu có thể vững vàng hơn về mọi mặt. Không chỉ vậy, sau 30, sự nghiệp của nàng giáp này sẽ có bước tiến không ngờ.
Tuổi Tý
Sự nghiệp của người tuổi Tý bình thường không mấy khởi sắc, nhiều lần đánh mất cơ hội. Tài vận không có nhiều, cũng không có sự hậu thuẫn từ gia đình. Dù vậy, nhờ quý nhân phù trợ, cuộc sống sau này rất ổn định và thoải mái. Hạnh phúc trong tình cảm và thành công trong sự nghiệp chỉ xuất hiện khi con giáp này đã ngoài 30. Bởi thế, hiện tại đừng quá vội vã và tuyệt vọng, mọi chuyện vẫn đang đợi họ ở phía trước!
Tuổi Mão
Phụ nữ tuổi Mão đa sầu đa cảm, nhạy cảm dễ tổn thương nên cần cẩn thận với những quyết định hạnh phúc một đời. Tốt nhất là họ đừng vội lập gia đình khi chưa hiểu rõ về đối phương. Và kết hôn sớm khi công việc chưa ổn định còn khiến nàng giáp này dễ rơi vào trạng thái không kiểm soát được, chông chênh không điểm tựa. Bởi thế, phụ nữ tuổi Mão sau 30 mới có thể mong hạnh phúc viên mãn, sự nghiệp khởi sắc hơn.
Tuổi Ngọ
Người tuổi Ngọ thích tự do. Nếu họ kết hôn sớm sẽ khó giữ được bền lâu. Vì sự ràng buộc, trách nhiệm trong hôn nhân có thể khiến nàng giáp này thấy mỏi mệt.
Phụ nữ tuổi Ngọ chỉ nên có gia đình khi sự nghiệp đã ổn định. Khi sau 30, họ vững vàng hơn, cũng nhiều kinh nghiệm hơn, sẽ dễ thành công trong cả hôn nhân và sự nghiệp.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.