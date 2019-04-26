Phải đến ngoài 30, 4 nàng giáp này mới viên mãn cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 26/04/2019 05:30

Đây đều là những nàng giáp sẽ thành công và hạnh phúc muộn hơn người khác. Vì thế, trước 30, họ đừng vì quá mong chờ mà trở nên thất vọng!

Tuổi Sửu

Phụ nữ tuổi Sửu khá truyền thống trong tính cách. Với người khác, thành công có khi dễ dàng nhưng với họ lại khó, tình duyên cũng nhiều trắc trở. Điểm yếu của nàng giáp này còn là khó vực dậy sau mỗi lần bị tổn thương.

Phải đến ngoài 30, 4 nàng giáp này mới viên mãn cả tình lẫn tiền - Ảnh 1
Kết hôn muộn sẽ giúp phụ nữ tuổi Sửu có thể vững vàng hơn về mọi mặt - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, kết hôn muộn sẽ giúp phụ nữ tuổi Sửu có thể vững vàng hơn về mọi mặt. Không chỉ vậy, sau 30, sự nghiệp của nàng giáp này sẽ có bước tiến không ngờ.

Tuổi Tý

Sự nghiệp của người tuổi Tý bình thường không mấy khởi sắc, nhiều lần đánh mất cơ hội. Tài vận không có nhiều, cũng không có sự hậu thuẫn từ gia đình. Dù vậy, nhờ quý nhân phù trợ, cuộc sống sau này rất ổn định và thoải mái. Hạnh phúc trong tình cảm và thành công trong sự nghiệp chỉ xuất hiện khi con giáp này đã ngoài 30. Bởi thế, hiện tại đừng quá vội vã và tuyệt vọng, mọi chuyện vẫn đang đợi họ ở phía trước!

Phải đến ngoài 30, 4 nàng giáp này mới viên mãn cả tình lẫn tiền - Ảnh 2
Hạnh phúc trong tình cảm và thành công trong sự nghiệp chỉ xuất hiện khi tuổi Tý đã ngoài 30 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Phụ nữ tuổi Mão đa sầu đa cảm, nhạy cảm dễ tổn thương nên cần cẩn thận với những quyết định hạnh phúc một đời. Tốt nhất là họ đừng vội lập gia đình khi chưa hiểu rõ về đối phương. Và kết hôn sớm khi công việc chưa ổn định còn khiến nàng giáp này dễ rơi vào trạng thái không kiểm soát được, chông chênh không điểm tựa. Bởi thế, phụ nữ tuổi Mão sau 30 mới có thể mong hạnh phúc viên mãn, sự nghiệp khởi sắc hơn.

Phải đến ngoài 30, 4 nàng giáp này mới viên mãn cả tình lẫn tiền - Ảnh 3
Phụ nữ tuổi Mão sau 30 mới có thể mong hạnh phúc viên mãn, sự nghiệp khởi sắc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thích tự do. Nếu họ kết hôn sớm sẽ khó giữ được bền lâu. Vì sự ràng buộc, trách nhiệm trong hôn nhân có thể khiến nàng giáp này thấy mỏi  mệt.

Phụ nữ tuổi Ngọ chỉ nên có gia đình khi sự nghiệp đã ổn định. Khi sau 30, họ vững vàng hơn, cũng nhiều kinh nghiệm hơn, sẽ dễ thành công trong cả hôn nhân và sự nghiệp.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 con giáp vừa giỏi kiếm tiền vừa giỏi giữ tiền, sau 35 tuổi sự nghiệp và hôn nhân viên mãn, cả đời không muộn phiền lo âu

3 con giáp vừa giỏi kiếm tiền vừa giỏi giữ tiền, sau 35 tuổi sự nghiệp và hôn nhân viên mãn, cả đời không muộn phiền lo âu

Tử vi học có nói, trong số 12 con giáp, có những con giáp được trời ban nhiều phước lành, họ là những người giỏi giang, chịu thương chịu khó, không sợ đối mặt với những khó khăn, thử thách, mà luôn lạc quan tiến về phía trước với mục đích xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy.

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