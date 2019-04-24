4 nàng giáp khó ‘cưa đổ’ nhất, đàn ông dù đau đầu vẫn không thể từ bỏ

Tâm linh - Tử vi 24/04/2019 05:30

Đàn ông mà muốn có những nàng giáp này thì phải chuẩn bị tâm lý vượt khó vượt khổ. Vì đây là những nàng giáp khó “đổ” nhất, nhưng cũng quyến rũ nhất trong 12 con giáp.

Phụ nữ tuổi Thìn

Phụ nữ tuổi Thìn hiền lành, có người sẽ nhút nhát, trẻ con nhiều lúc. Nhưng đây là nàng giáp có suy nghĩ chính chắn, sắc sảo trong cách chọn người đàn ông mình yêu. Vì một khi đã yêu ai, họ sẽ tính luôn chuyện tương lai sau này.

Nếu đàn ông muốn tán tỉnh nàng giáp tuổi Thìn thì phải trải qua không ít khó khăn. Vì nàng giáp này chú trọng sự hòa hợp, đồng điệu trong tâm hồn. Vì vậy, nếu chỉ đem tiền bạc, theo đuổi ráo riết phút chốc ra quyến rũ họ thì đàn ông không bao giờ đạt được mong muốn. Ngược lại, nếu họ thấy đàn ông chỉ giả tạo lấy lòng họ, họ sẽ cắt đứt ngay sau đó.

4 nàng giáp khó ‘cưa đổ’ nhất, đàn ông dù đau đầu vẫn không thể từ bỏ - Ảnh 1
Nếu đàn ông muốn tán tỉnh nàng giáp tuổi Thìn thì phải trải qua không ít khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Sửu

Phụ nữ tuổi Sửu thật thà, đảm đang, hiền lành là thật. Dù vậy, đàn ông khó tán tỉnh được nàng giáp này là vì quanh họ luôn có đàn ông theo đuổi. Nàng giáp này là mục tiêu của không ít đàn ông để chọn làm bạn đời. Vì vậy, để có được phụ nữ tuổi Sửu, đàn ông phải chứng minh được tình yêu chân thành và có thể cùng họ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Yêu cầu của phụ nữ tuổi Sửu không phải ở vật chất ngoại hình, mà là sức mạnh của tình yêu và hy sinh.

4 nàng giáp khó ‘cưa đổ’ nhất, đàn ông dù đau đầu vẫn không thể từ bỏ - Ảnh 2
Yêu cầu của phụ nữ tuổi Sửu không phải ở vật chất ngoại hình, mà là sức mạnh của tình yêu và hy sinh - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Ngọ

Phụ nữ tuổi Ngọ nhiệt huyết, năng động, thích vui chơi và cũng rất hòa đồng với mọi người. Ở cạnh nàng giáp này, đàn ông không phải chịu nhiều áp lực. Đàn ông thoải mái với họ như những người bạn. Nhưng cũng chính vì ranh giới rõ ràng này, nếu muốn tiến xa hơn đàn ông cần nhiều hơn cố gắng. Nàng giáp này chỉ gật đầu đồng ý khi họ tin tưởng và đủ yêu.

4 nàng giáp khó ‘cưa đổ’ nhất, đàn ông dù đau đầu vẫn không thể từ bỏ - Ảnh 3
Phụ nữ tuổi Ngọ chỉ gật đầu đồng ý khi họ tin tưởng và đủ yêu - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Dậu

Phụ nữ tuổi Dậu thường cầu toàn. Họ muốn có một người đàn ông mạnh mẽ và đáng tin cậy. Và dù có cảm tình với đối phương, nàng giáp này cũng sẽ không thẳng thắn bộc lộ. Họ sẽ quan sát kỹ lưỡng đối phương cho đến khi chắc chắn rằng đây là người thật lòng với họ thì mới gật đầu.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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