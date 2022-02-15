Tử vi thứ Tư 16/2/2022 của 12 con giáp: Tý - Mùi dẫn đầu trong mọi công việc, Thân - Hợi khá chật vật, khả năng làm việc giảm sút

Thiên Tài nhập cục còn đảm bảo nguồn thu nhập vững vàng, ổn định cho con giáp này. Tài chính không có gì phải lo lắng, con giáp này có thể thoải mái làm những việc mình muốn làm. Tuy nhiên, bạn cũng không nên vì thế mà lười biếng, bởi tiền bạc chẳng thế nào có mãi mà không hết được.

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, người tuổi Tý có cơ hội gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Những chú Chuột nhờ thế mà nhận được nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình trong công việc, có được những bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp của mình.

Người tuổi Sửu gặp Tỷ Kiên trong ngày thứ tư này nên đưa ra được những quyết định dứt khoát, lựa chọn rõ ràng cho những mục tiêu tương lai của mình. Bạn biết mình cần điều gì, muốn điều gì và sẵn sàng chịu trách nhiệm với chọn lựa của mình, dù có chuyện gì cũng không bỏ cuộc.

Chuyện tình cảm của những chú Trâu gặp không ít trục trặc. Nếu còn giận hờn đối phương, bạn nên tìm cách hóa giải ngay trong ngày. Dù không chịu thừa nhận nhưng thói quen “sớm nắng chiều mưa” của bạn đang gây ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai bạn rất nhiều đấy.

Tuổi Dần

Hôm nay là một ngày thích hợp để người tuổi Dần tiến hành các kế hoạch hợp tác, làm ăn. Bản mệnh có thể kí kết được những hợp đồng có giá trị, tuy nhiên cần quyết đoán hơn với những vấn đề ngoài lề, tránh để tình cảm cá nhân xen vào có thể gây ảnh hưởng đến tiến độ công việc.

Hôm nay, những chú Hổ còn được hưởng cát khí từ Chính Quan nên có thể làm việc với một cái đầu vô cùng tỉnh táo và minh mẫn. Bản mệnh có thể nhanh chóng đưa ra cách giải quyết hợp lý, thậm chí là sáng tạo cho mỗi công việc mình đang phụ trách.

Hôm nay là một ngày thích hợp để người tuổi Dần tiến hành các kế hoạch hợp tác, làm ăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay người tuổi Mão có nhiều cơ hội để hàn gắn mối quan hệ đang xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt của mình. Sau khi thẳng thắn trò chuyện, bản mệnh và người ấy càng ngày càng hiểu nhau hơn, giảm bớt những chuyện xô xát, mâu thuẫn. Bạn ngày càng trân trọng và hài lòng với hạnh phúc hiện tại của mình.

Tuy nhiên, công việc của mệnh chủ lại không được may mắn như đường tình duyên. Thiên Quan xuất hiện cảnh báo con giáp này về những nguy cơ thị phi đeo bám và phá hoại vận trình công danh sự nghiệp của bản mệnh. Có đôi khi bạn suy nghĩ quá đơn giản, nói lời mà không suy nghĩ, cũng không biết đưa đẩy theo tình hình nên dễ đắc tội tiểu nhân.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có nguy cơ mất tiền hao của rất lớn trong ngày hôm nay khi chịu tác động của Kiếp Tài hung tinh. Ngày này, bạn nên hạn chế cho người khác vay mượn, kể cả là người thân quen, anh em họ hàng vì cơ hội đòi lại rất thấp, có khi còn mất tình cảm.

Đầu xuân mới cho vay tiền của cũng bị cho là xui nên bạn cố gắng từ chối khéo léo nhé, thà mất lòng trước được lòng sau còn hơn. Tiền bạc mồ hôi nước mắt kiếm được, đừng vì cả nể mà đánh mất công sức vất vả của bản thân.

Tuổi Tỵ

Có điềm báo tranh chấp, cãi vã xảy ra trong ngày hôm nay với người tuổi Tỵ. Bản mệnh có xu hướng trở nên nóng giận, sẵn sàng tranh cãi với người khác khi khó chịu. Đầu óc vì thế khó giữ được tỉnh táo nên dễ đưa ra những quyết định thiếu chín chắn, cẩn thận gây ảnh hưởng đến kết quả công việc của cả tập thể.

Ngày này, một khi đã quyết định điều gì là bản mệnh sẽ trở nên cứng đầu cứng cổ, thậm chí cực đoan không muốn nghe ý kiến của người khác. Bạn đang tự đẩy bản thân vào tình huống trở thành kẻ khó ưa trong mắt người xung quanh mà không hay đấy. Hãy suy nghĩ thấu đáo hơn nhé.

Có điềm báo tranh chấp, cãi vã xảy ra trong ngày hôm nay với người tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thiên Ấn là cát thần che chở vận trình công danh của người tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này. Dù bản mệnh vẫn gặp phải những khó khăn nhất định trong công việc của mình, nhưng điều đó không khiến bạn lùi bước mà ngược lại, càng quyết tâm chinh phục những đỉnh cao khó nhằn ấy, thành quả nhận được sau đó lại càng thêm ngọt ngào.

Tất cả đều nhờ sự linh hoạt trong cách xử lý vấn đề cũng như năng lực vững vàng, con giáp này có thể giải quyết những vấn đề còn tồn đọng để có được những thành công ngay sau đó. Vốn dĩ những chú Ngựa khá tham vọng và mong muốn đạt được nhiều thành công hơn nữa nên bạn sẽ không bao giờ chịu đầu hàng số phận.

Tuổi Mùi

Hôm nay người tuổi Mùi có thể giải quyết nhanh gọn mọi việc, luôn luôn dẫn đầu, gặt hái được thành công trong công việc. Điều này đặc biệt tốt cho những người làm lãnh đạo, quản lý, trưởng nhóm để có thể duy trì uy tín của bản thân trước tập thể.

Ngày này cũng rất thích hợp để những chú Dê mở rộng thêm các mối quan hệ xã hội của mình, đặc biệt là những người làm về tư vấn, tiếp thị khách hàng có thể suy nghĩ đến việc kí kết hợp đồng với đối tác, nhiều khả năng bạn sẽ đưa ra được những lựa chọn chính xác, mang lại lợi nhuận cho công ty của mình.

Tuổi Thân

Trong ngày hôm nay có điềm báo người tuổi Thân dễ vướng họa tiểu nhân, vạ miệng gây rắc rối cho chính mình. Đừng tùy tiện nói những lời nhận xét thẳng thắn quá mức, bởi bạn có thể đắc tội với những kẻ xấu bụng lúc nào chẳng hay.

Lại thêm ảnh hưởng của Thương Quan, những chú Khỉ cũng rất dễ bị hoàn cảnh chi phối, thiếu tính độc lập. Nếu bạn có người hướng dẫn, cầm tay chỉ việc thì có cơ hội tiến thân nhưng nếu đơn thương độc mã thì rất khó thành công như mong muốn.

Trong ngày hôm nay có điềm báo người tuổi Thân dễ vướng họa tiểu nhân, vạ miệng gây rắc rối cho chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Được Thực Thần soi bóng, người tuổi Dậu đón vận may tài lộc khá lớn, nhất là những người làm kinh doanh thì càng có thể kê cao gối ngủ mà không phải lo lắng về tiền bạc nữa. Bản mệnh sẽ có một ngày bận rộn nhưng bù lại thì tiền bạc về tay không ngớt, tài lộc tăng tiến với tốc độ chóng mặt.

Nhân lúc đang dư dả, bạn nên tạo cho mình thói quen lập kế hoạch tài chính để chi tiêu phù hợp với những khoản lợi nhuận kiếm được. Tiết kiệm trước khi tiêu sẽ giúp bạn đảm bảo tài chính ổn định, luôn duy trì được những khoản dự phòng khi cần dùng tới.

Tuổi Tuất

Kiếp Tài nhắc nhở người tuổi Tuất cần phải cẩn thận kẻo thứ tư này bản mệnh sẽ dễ mất tiền lắm đấy. Con giáp này có thói quen tiêu xài phung phí, không chịu cân đối chi tiêu thì sớm muộn gì tiền bạc cũng tiêu hao không kiểm soát là điều dễ hiểu.

Người làm kinh doanh buôn bán càng cần phải thận trọng. Bản mệnh có thể tin lầm lời của kẻ xấu mà đưa ra những quyết định sai lầm, khiến cho tiền bạc không cánh mà bay, dễ rơi vào cảnh điêu đứng khi tài chính sa sút, nợ nần chồng chất. Con giáp này cần phải tỉnh táo và sáng suốt hơn để phân biệt được người tốt kẻ xấu.

Tuổi Hợi

Ngày này, sức sáng tạo của con giáp này còn giảm sút khá rõ, dù đã cố gắng tập trung tinh thần làm việc, nhưng hiệu quả không cao. Có lẽ bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi, đợi khi nào đầu óc tỉnh táo hơn hãy làm, tránh tình trạng vì xao nhãng mà phạm sai lầm không đáng có.

Ngoài ra, bản mệnh còn khá khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình, nếu không khéo thì những lời nói trong lúc nóng nảy của bạn sẽ ảnh hưởng xấu tới những mối quan hệ xung quanh, nhất là những người thân của bạn.

Ngày này, sức sáng tạo của con giáp tuổi Hợi còn giảm sút khá rõ, dù đã cố gắng tập trung tinh thần làm việc, nhưng hiệu quả không cao - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.