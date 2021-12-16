Tử vi thứ Sáu, ngày 17/12/2021 của 12 con giáp: Dậu - Hợi cung TÀI LỘC chiếu mệnh, vận đỏ đến bất ngờ, Mão - Mùi nóng nảy, hỏng chuyện như chơi

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, người tuổi Tý đang được Tam Hợp che chở trong ngày này. Cát thần này xuất hiện cũng là lúc thần tình yêu đang đến gõ cửa nhà bạn. Vận mệnh đào hoa đang tạo điều kiện thuận lợi để người độc thân có nhiều cơ hội tuyệt vời để hẹn hò hay kết giao.

Cũng trong hôm nay, nhờ Chính Tài mà những nỗ lực về tiền bạc của những chú Chuột từ trước đó đã được đền đáp xứng đáng. Bạn có thể dùng tiền mua món đồ yêu thích từ lâu, tuy nhiên, với tài chính, bạn không thể chủ quan, cần lập ngân sách cụ thể cho từng công việc của mình nhé.

Cục diện Thìn Sửu Tương Phá là điềm báo tiểu nhân phá hoại, công việc của người tuổi Sửu trục trặc không được như ý. Con giáp này không để ý đến các mối quan hệ nơi công sở, đắc tội với tiểu nhân lúc nào chẳng hay. Bản mệnh có thể vì thế mà sẽ phải trả giá khi bao nhiêu công sức bỏ ra bị tiểu nhân đạp đổ.

Kiếp Tài còn cảnh báo nguy cơ mất tiền hao của với con giáp này. Bản mệnh nên cẩn trọng trong những quyết định đầu tư kinh doanh. Đừng vội tin vào những lời đường mật, bạn có thể bị lừa gạt đó.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần cần phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói, chớ vui quá mà nói lời thiếu suy nghĩ. Hung thần Thiên Quan đang rình rập, báo hiệu họa thị phi đeo bám con giáp này trong ngày hôm nay.

Hôm nay người tuổi Dần gặp phải khó khăn trong chuyện tình cảm. Hai người thiếu sự chia sẻ với nhau những chuyện gặp phải, những vấn đề đang tồn tại nên khó lòng thông cảm được với những lúc không sắp xếp được tình cảm và cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong ngày thứ Sáu này, người tuổi Mão trở nên dễ nóng nảy, cáu gắt hơn thường ngày do chịu ảnh hưởng của cục diện Thìn Mão Tương Hại. Bản mệnh cảm thấy không hài lòng khi bao công sức của mình bỏ ra cuối cùng chẳng thu về được thành quả gì cả.

Vận trình tình cảm lại không được tốt, tuy không nhàm chán đến mức phải nói lời chia tay nhưng cũng không thể phát triển sâu đậm thêm. Mọi chuyện cứ dậm chân tại chỗ như vậy cũng không phải là kết quả bạn mong muốn.

Tuổi Thìn

Thìn – Thìn Tự Hình báo hiệu công việc của người tuổi Thìn có thể vấp phải không ít trục trặc trong hôm nay do mâu thuẫn, bất đồng quan điểm liên quan tới lợi ích cá nhân. Trước khi đưa ra một quyết định nào đó, bản mệnh cần suy nghĩ thật kỹ, nếu có tính khả thi thì hẵng tiến hành còn không thì cứ dành thời gian tìm hiểu và tham khảo thêm ý kiến từ mọi người.

Chuyện tình cảm trong ngày không có khởi sắc, đào hoa ảm đạm càng khiến những chú Rồng mất niềm tin vào tình yêu. Với người độc thân thì có lẽ cần dành thời gian quan tâm hơn tới chính bản thân, chăm lo đời sống tinh thần để tạo sức hấp dẫn cho chính mình.

Tuổi Tỵ

Thiên Ấn xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Tỵ giúp cho công việc của bản mệnh có khởi sắc khá rõ rệt. Bạn được cấp trên tin tưởng trao cơ hội để thể hiện bản thân. Nếu làm tốt nhiệm vụ này, rất có thể bạn sẽ được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực của mình.

Vận trình tình cảm của những chú Rắn đang có dấu hiệu phục hồi và khởi sắc. Hai người cảm thấy gắn kết với nhau hơn sau những cuộc cãi vã vì chưa thực sự hiểu nhau trước đó, thật may mắn vì hai bạn đã quyết định trao đổi thẳng thắn với nhau nên vấn đề được giải quyết rất nhanh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhờ Chính Ấn chiếu mệnh, người tuổi Ngọ có thêm sự tự tin để quyết tâm và nỗ lực chứng minh con đường mình lựa chọn là đúng đắn. Hãy tận dụng những thách thức hiện tại như một cơ hội để tiến lên trong công việc, hãy chăm chỉ với thái độ cầu tiến, rồi bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Phương diện tình cảm của những chú Ngựa có nhiều điểm sáng. Mọi mâu thuẫn tồn đọng trước đó được xử lí ổn thỏa. Đây là thời điểm lý tưởng để hai bạn tính tới chuyện kết hôn hoặc sinh thêm con.

Tuổi Mùi

Kiếp Tài là hung thần khiến cho người tuổi Mùi phải điêu đứng vì chuyện tiền bạc. Con giáp này có những quyết định vội vàng mà không nghĩ xem mình làm như thế có đúng không, một phút sơ sẩy là mất tiền như chơi.

Trước khi đổ tiền đầu tư hay mua sắm bất cứ thứ gì cũng cần phải hiểu rõ về nó. Đừng chỉ nghe người khác tán thưởng như rót mật vào tai mà cho rằng nó phù hợp với mình, tới lúc té ngã rồi cũng chỉ đành một mình ôm hận.

Tuổi Thân

Nhờ Thìn Thân Bán Hợp nên vận trình tình cảm của con giáp tuổi Thân trong hôm nay rất ổn định, bạn không phải lo lắng về điều gì hết. Tuy có lúc vợ chồng tranh cãi to tiếng nhưng mâu thuẫn nhanh chóng được giải quyết, tình cảm ngày thêm gắn bó. Các cặp vợ chồng mới cưới có thể nhận tin vui về con cái trong thời điểm này.

Cũng trong thứ sáu này, những chú Khỉ có cơ hội tài lộc rất rõ ràng nhờ Thực Thần phát huy sức mạnh. Người làm công ăn lương, công chức nhà nước hài lòng với mức thu nhập ổn định. Có điềm báo được thưởng hoặc chia hoa hồng trong các dự án đầu tư nên tài khoản tăng lên, có thể tiết kiệm được một khoản đáng kể.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Lục Hợp xuất hiện trong ngày thứ sáu này mang tới cho người tuổi Dậu những niềm vui khi công việc thuận lợi, hợp tác làm ăn khá. Tin tốt dành cho bạn chính là các quyết định của bạn trong thời gian qua đều đang đi đúng quỹ đạo của nó.

Tuy nhiên, hành trình trước mắt vẫn còn rất dài. Lại thêm Thương Quan chiếu mệnh nên bạn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức trong công việc. Tuy nhiên chuyện gì cũng có phương án giải quyết, điều quan trọng là bạn phải bình tĩnh và kiên trì với mục tiêu bạn theo đuổi bấy lâu.

Tuổi Tuất

Thìn Tuất Tương Xung báo hiệu điềm tranh đấu, cãi vã trong cả công việc lẫn chuyện tình cảm. Bản mệnh vốn sống theo phương châm “dĩ hòa vi quý”, không muốn gây sự hay xen vào chuyện của ai, nhưng vì hoàn cảnh xô đẩy, liên tục vướng phải những rắc rối không đâu.

Tỷ Kiên còn nhắc nhở bản mệnh cần chú ý lời ăn tiếng nói kẻo vợ chồng lục đục phát ngôn những câu chữ quá phận ảnh hưởng tới con cái. Điều gì nên nói thì nói, không nên nói thì tạm thời cho qua, tới khi bình tĩnh hơn hẵng giải quyết, thẳng thắn không đúng lúc chỉ gây thêm rắc rối mà thôi.

Tuổi Hợi

Hôm nay nhờ có Thiên Tài ngự trị, nên vận trình tài lộc của người tuổi Hợi có cơ hội vụt sáng. Làm ăn, kinh doanh có lãi, kí được hợp đồng giá trị kinh tế cao, làm tới đâu nhìn thấy lợi nhuận tới đó, nếu làm công ăn lương được sếp khen thưởng, đồng nghiệp tặng quà.

Tài chính ổn định giúp bạn có nền tảng vững chãi để thực hiện kế hoạch ấp ủ đã lâu. Đừng nên chần chừ thêm nữa, bởi tiền mà không được sử dụng đúng mục đích ngay thì rất đễ khiến con người nảy lòng tham và tiêu vào những việc không cần thiết.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.