Đầu năm Nhâm Dần 2022, 3 con giáp đội thúng hốt bạc, hốt vàng, nguồn thu tăng vọt, rước tài lộc 'ùn ùn' tới cửa

Tâm linh - Tử vi 15/12/2021 15:26

Tử vi 12 con giáp dự đoán, đầu năm Nhâm Dần 2022 là thời điểm vàng mười của 3 con giáp may mắn dưới đây, tài lộc nhiều vô kể, tha hồ mua sắm, tích trữ.

Tuổi Ngọ 

Ngọ tam hợp với Dần, dự báo các phương diện trong năm Nhâm Dần, tuổi Ngọ nổi bật nhất là tài lộc. Tử vi 12 con giáp dự đoán, nhiều thời cơ phát triển tốt đẹp cho người cầm tinh con ngựa. Người tuổi này có thể phát huy được những thế mạnh của mình trong nhiều công việc, kiếm ra nguồn tài chính tốt từ nhiều công việc khác nhau.

Nếu biết tận dụng được may mắn thì không ít người tuổi Ngọ có được cơ hội đổi đời trong năm 2022 Nhâm Dần. 

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Người tuổi Tuất đa phần trí tuệ thông minh, thêm vào đó năm mới tời dự báo là thời điểm được thiên thời - địa lợi - nhân hòa nên mở ra nhiều cơ hội đầu tư, phát triển công việc buôn bán, kinh doanh.

Đặc biệt, con giáp may mắn xác định được hướng đi tốt đẹp, đồng thời gặp được quý nhân giúp đỡ nên đạt được thành tựu về địa vị và kiếm được “bộn” tiền.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Xem tử vi người tuổi Hợi cho hay đây cũng là năm rất thích hợp cho bản mệnh khởi nghiệp làm ăn. Tích tiểu thành đại mang đến bộn tài lộc cho người tuổi này trong năm Nhâm Dần.

Chưa kể, tài vận vượng phát là những điểm nổi bật trong tử vi 2022 của người tuổi Hợi. bản mệnh tự mình nỗ lực, kết hợp cùng sự giúp đỡ của quý nhân có thể đón nhiều vận may về công việc, có thêm nghề tay trái để gia tăng thêm được nguồn thu nhập.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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