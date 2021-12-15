Đông sang, Xuân về, Cung Tài Vận đổi chiều, 3 con giáp 'đã giàu nay càng giàu hơn', cầu được ước thấy, hầu bao rủng rỉnh bạc vàng

Tâm linh - Tử vi 15/12/2021 14:15

Mùa xuân tới, 3 con giáp may mắn cầu được ước thấy, vốn dĩ đã sung túc nay lại càng thịnh vượng hơn, làm gì cũng thành công nên ví tiền rủng rỉnh bạc vàng.

Tuổi Ngọ

Những tháng cuối năm 2021 là giai đoạn thăng hoa nhất trong năm đối với tuổi Ngọ. Có thể từ đầu năm đến nay, họ đã phải đối mặt với không ít thử thách, khó khăn, nhưng càng về cuối năm, vận may càng lội ngược dòng, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều có nhiều chuyển biến tích cực. 

Đến đầu năm Nhâm Dần 2022, con giáp may mắn chính thức được sao cát tinh cao chiếu. Cung tài vận đổi chiều nên tiền bạc của bản mệnh ngày càng dồi dào, làm việc ở đâu sinh lời tại đó. Ngoài ra, nếu tuổi Ngọ thật sự nắm bắt được cơ hội thì không chỉ giàu bình thường mà rất giàu, dư dả sống đến vài năm sau. 

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những tháng cuối năm 2021, những người cầm tinh con Rồng sẽ có quý nhân phù trợ, mọi vượng khí đều tề tựu về bên cạnh giúp người tuổi Thìn xoay xở được vấn đề khó khăn hiện tại.

Bước vào năm 2022, mặc dù vận may của tuổi Thìn vẫn chưa thật sự khởi sắc, nhưng với năng lượng tích cực mà bản thân luôn mang trong mình, tuổi Thìn đã có thể tự mình vượt qua những khó khăn hiện tại. Đối với những người làm kinh doanh, thời gian trước tuy có khó khăn, nhưng sắp tới cơ hội trong công việc khởi sắc, nếu chủ động ra ngoài tạo dựng quan hệ thì mọi thứ sẽ càng thăng hoa hơn, đặc biệt tài vận dồi dào không ngừng. \

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Bước vào những tháng cuối năm 2021, tuổi Dậu tuy không quá may mắn như những con giáp khác nhưng hoàn toàn có thể bắt lấy thời cơ tốt, xây dựng cuộc sống thăng hoa vào đầu năm sau. 

may mắn hơn nữa khi xuân sang, tuổi Dậu sẽ có sao cát tinh cao chiếu, một khi nắm bắt được cơ hội thì tài lộc cũng sẽ tăng vọt. Từ giai đoạn này trở đi, tiền bạc không ngừng tăng cao, chắc chắn sẽ kiếm được một khoản tiền khá lớn, đủ để làm ăn kinh doanh. Còn đối với những người tuổi Dậu nếu chịu mạo hiểm đầu tư thì có khả năng mua nhà mua xe, và còn mua được nhiều thứ hơn nữa. 

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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