Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, cục diện Tương Hình ảnh hưởng khiến người tuổi Tý cho rằng mình là người tài giỏi nhất. Bạn thường tỏ ra coi thường bạn bè và đồng nghiệp xung quanh, không chịu tiếp thu góp ý của người khác.

Bên cạnh đó, dù là người có vị thế cao đi nữa, hãy chú ý hơn khi muốn góp ý với ai, đừng sử dụng những từ ngữ quá nặng nề, gây tổn thương tự trọng của đối phương. Trên thực tế, những lời góp ý nhẹ nhàng sẽ đem lại tác dụng lớn hơn những lời nhiếc móc nhiều.

Thực Thần nâng đỡ người tuổi Sửu làm nghề tự do, nhờ đó mà bạn gặp được nhiều cơ hội làm ăn có triển vọng trong ngày hôm nay. Bản mệnh có thể tìm được những mối khách hàng, đối tác hứa hẹn, thu về lợi ích nhanh chóng.

Với bản tính ôn hòa và rộng rãi, bạn dễ dàng nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, và họ có thể là quý nhân của bạn trong tương lai. Tuy nhiên, đôi khi bạn cần tiết chế sự khéo léo quá mức của mình, đừng khiến người khác nghĩ mình giả tạo.

Tuổi Dần

Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần có đầu óc nhanh nhạy, và điều đó phát huy tác dụng đặc biệt khi giải quyết các công việc khó khăn, học búa. Bạn luôn là người tiên phong đưa ra các giải pháp.

Quan hệ xã giao của bản mệnh rất hài hòa, bạn được mọi người yêu mến vì có cách cư xử chừng mực. Bạn luôn biết cách kiềm chế bản thân để không hành xử nông nổi và đắc tội với bất cứ ai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thiên Ấn trợ giúp người tuổi Mão làm trong các ngành nghề nghiên cứu, dịch vụ khẳng định được vị thế của mình. Bạn sẽ khiến nhiều người khâm phục và kính trọng nhờ vốn hiểu biết và kinh nghiệm phong phú của mình.

Tuy nhiên, bạn cần thay đổi thái độ chủ quan, một khi đã bắt tay vào làm công việc gì thì hãy cẩn thận và chăm chỉ hơn.

Tuổi Thìn

Cục diện Tương Hại ép buộc người tuổi Thìn phải đối diện với nhiều chuyện khó giải quyết. Trong ngày hôm nay, bạn không những không nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người, mà thậm chí còn bị phản đối quyết liệt.

Trong chuyện tình cảm, bạn và nửa kia dù là vợ chồng nhưng chưa thật sự thấu hiểu nhau. Khi trò chuyện, hai người thường xuyên rơi vào tình trạng bất đồng ý kiến, vô tình nói lời tổn thương nửa kia. Hãy tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.

Tuổi Tỵ

Mộc sinh Hỏa, chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ tiến triển rất yên bình và ổn định. Bạn tin tưởng nửa kia và luôn có thể chia sẻ mọi suy nghĩ trong lòng mình. Đây chính là điều giúp vợ chồng bạn có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong tương lai.

Đáng tiếc, trên phương diện sự nghiệp, Kiếp Tài lại cho thấy bạn dễ rơi vào cảnh mâu thuẫn với đồng nghiệp. Bản mệnh không nên quá cứng đầu cứng cổ, hãy bình tĩnh trao đổi thì mới mong đạt được sự thống nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tương Phá cảnh báo người tuổi Ngọ cần phải hết sức chú ý trong chuyện chi tiêu vào ngày hôm nay. Dù bản mệnh có đang dư dả đi chăng nữa mà chi tiêu phung phí thì sớm muộn gì cũng nhanh chóng trắng túi thôi.

Người làm trong lĩnh vực kinh doanh cần bình tĩnh cân nhắc chứ không nên vội vàng đưa ra quyết định đầu tư trong ngày hôm nay, bởi thời điểm này, bạn gặp được rất ít đối tác đáng tin cậy. Trước mắt, bạn cứ hãy giữ kĩ tiền trong túi.

Tuổi Mùi

Hôm nay công việc của người tuổi Mùi tiến triển tốt nhờ có sự nâng đỡ của Tam Hợp. Tuy nhiên, trong quá trình lập kế hoạch, bạn cần đánh giá năng lực bản thân và tình hình thực tế chính xác hơn.

Rất may mắn, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong ngày hôm nay. Đối phương có thể giúp bạn xác định hướng phát triển trong tương lai hoặc giải quyết rắc rối ở hiện tại. Hãy tích cực học hỏi những điều hay từ người ấy.

Tuổi Thân

Chính Tài chiếu mệnh, hôm nay là ngày may mắn của người tuổi Thân trên phương diện tài lộc. Nếu là người làm ăn, bạn có thể kết giao được với nhiều bạn hàng mới, mở rộng quy mô bán hàng hoặc kinh doanh sản xuất, giúp lợi nhuận đổ về ào ạt.

Người làm công ăn lương cũng nhận được một khoản tiền xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Bạn có thể thấy rằng mọi cố gắng của mình sẽ được đền đáp, cấp trên luôn rõ bạn đã làm được những gì.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn là người nhạy bén và giỏi ứng biến, tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của cục diện Tương Xung, bạn lại quá kiêu ngạo và nóng nảy, không chịu thỏa hiệp và lắng nghe ý kiến của bất cứ ai.

Trên phương diện tình cảm, bản mệnh được nhiều đối tượng khác giới quan tâm, để ý. Tuy nhiên, nếu đã tìm được nửa kia phù hợp, bạn cần chủ động giữ khoảng cách với người khác, đừng để bản thân sa ngã.

Tuổi Tuất

Nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất làm ăn thuận lợi. Trong ngày hôm nay, nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị, giúp cải thiện tình hình tài chính nhanh chóng.

Mộc khắc Thổ, bản mệnh và nửa kia có thể bất đồng quan điểm với nhau trên một phương diện nào đó. Bạn nên chờ cả hai cùng bình tĩnh lại rồi thảo luận sau, chớ nên nói dai, nói dài trong lúc đôi bên cùng nóng nảy.

Tuổi Hợi

Thủy sinh Mộc, người tuổi Hợi đã lập gia đình sẽ có một ngày khá yên bình. Nếu có vấn đề gì xảy ra, các thành viên trong nhà sẽ luôn trao đổi với nhau để tìm cách giải quyết hợp lý nhất.

Chính Quan nâng đỡ giúp sự nghiệp của bạn đạt được những bước tiến triển khả quan. Hãy giữ tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, có mục tiêu hướng tới rõ ràng, bạn sẽ được lãnh đạo đánh giá cao và trọng dụng.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.