Trong tháng 12, vận may đổ như mưa, 3 con giáp 'tay không mà nổi cơ đồ' có sự nghiệp khởi sắc, tài lộc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 14/12/2021 13:15

Trong tháng 12 này, 3 con giáp may mắn 'tay không mà nổi cơ đồ' đón sự nghiệp lên vun vút, tài lộc theo đó cũng tăng cấp số nhân.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi hiền lành, tốt bụng và hòa nhã. Trong công việc, con giáp may mắn này cẩn thận, tỉ mỉ và kiên nhẫn. Khi gặp khó khăn, người tuổi này vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, kiên nhẫn chứ không tỏ ra chán nản.

Trong kinh doanh, họ thể hiện được sự nhanh nhẹn, nhạy bén. Người tuổi này làm công ăn lương thường cần mẫn, chăm chỉ và không dễ gì bỏ cuộc trước mỗi khó khăn. Dù kiếm được nhiều tiền nhưng người tuổi Mùi cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng khi chi tiêu, chớ nên tốn tiền vào những vật dụng không cần thiết.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ thường điềm tĩnh, có cái nhìn sâu, sắc, có tài hùng biện. Họ làm việc có chiến lược, có kế hoạch và thường truyền cảm hứng cho những người khác. Người tuổi này có nhãn quan tinh tường và biết tính đường dài. Họ sẽ không vì cái lợi trước mắt mà quyết định vội vàng.

Trong tháng 12 này, con giáp này nhận được thêm các cơ hội trong công việc. Người tuổi Ngọ có cơ hội đàm phán với khách hàng để chốt hợp đồng. Với người làm công ăn lương, tuần này sẽ là thời gian họ phải làm việc vất vả.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Dậu là người sắc sảo, có năng lực, sáng suốt, quyết đoán trước các tình huống. Họ có khiếu lãnh đạo, có tài tổ chức vững vàng. Không những thế, con giáp này còn được biết đến với tinh thần lạc quan, yêu đời.

Tháng 12 này, người cầm tinh con gà có sự nghiệp vượng phát, tài lộc hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh. Với những người đang gặp khó khăn trong công việc thì sẽ được quý nhân giúp đỡ. Dần dần, họ giải quyết được vấn đề, đạt được những thành tựu nhất định trong công việc.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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