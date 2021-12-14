Đúng ngày mai, thứ Tư 15/12/2021, 3 con giáp khéo ăn khéo nói, một tay xoay chuyển càn khôn, sự nghiệp liên tục chạm đỉnh bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 14/12/2021 06:18

Tử vi 12 con giáp cho hay, thứ Tư 15/12/2021, 3 con giáp may mắn khéo ăn khéo nói nhận được vô số lộc trời cho, lại thêm đường công danh thuận lợi khiến tiền tài liên tục đổ vào tài khoản.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần nhận được sự nâng đỡ của cát thần Thiên Ấn trong ngày thứ tư này nên có sự chủ động hơn trong công việc. Đây là thời điểm để bạn đạt được những điều mình mong muốn, nhưng để gặt hái được thành công, đòi hỏi bạn phải làm việc chăm chỉ hơn, tập trung hơn và chính xác hơn trong từng khía cạnh của mọi vấn đề.

Trong ngày này, quý nhân còn mai mối cho người tuổi Dần độc thân, thông qua các mối quan hệ xã giao sẽ gặp được người hợp với mình. Người có gia đình thì tình cảm vợ chồng mặn nồng, hiểu ý nhau, con cái ngoan ngoãn và gắn bó với cha mẹ.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Chính Ấn xuất hiện trong tử vi thứ tư của người tuổi Mão cho thấy đường công danh của con giáp may mắn này có những bước thăng tiến bất ngờ. Bạn may mắn gặp đúng thời thế, lại được quý nhân nâng đỡ nên có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Thời điểm này, không chỉ làm tốt công việc hiện tại mà bản mệnh còn định hướng tương lai, nghiên cứu kĩ lưỡng những đường phát triển bản thân để có thể mở rộng công việc, phát triển quy mô, thu thêm thành quả.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn đang cho mọi người thấy sự tập trung cao độ của mình trong công việc nhờ có sự tác động của Thực Thần. Với sự thể hiện chuyên nghiệp như hiện tại, bạn sẽ nhanh chóng được cấp trên tin tưởng giao thêm nhiều trọng trách của bộ phận.

Trong công việc bạn khá quyết đoán và sáng suốt, thế nhưng chuyện tiền bạc lại không phải là sở trường của bạn trong thời điểm này. Căng thẳng trong cuộc sống là điều hiển nhiên nhưng những chú Rồng lại không thể kiểm soát được mình và dùng tiền như một cách để giải tỏa tinh thần. Việc làm này có thể sẽ khiến bạn trở nên rỗng túi trong thời gian tới.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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