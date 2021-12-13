3 con giáp mang số mệnh 'vàng mười', không thắng lớn thì cũng trúng đậm vào cuối năm 2021 này

Tâm linh - Tử vi 13/12/2021 15:09

Tử vi 12 con giáp đã dự đoán, 3 con giáp may mắn mang số mệnh đại phú đại quý nên cuối năm nay làm gì cũng trúng lớn.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão là con giáp vừa đẹp người, vừa đẹp nết. Họ mang tính cách dịu dàng, ân cần và chu đáo. Không những thế, con giáp này còn giàu lòng trắc ẩn, thường hay giúp đỡ người khác.

 

Cuối năm nay, con giáp này có vận quý nhân cực vượng nên đi đến đâu cũng có người giúp đỡ, tạo điều kiện phát triển khả năng. Trong công việc, bản mệnh thể hiện được tư duy sắc sảo, con mắt nhìn xa trông rộng nên đầu tư đâu sinh lời đó. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh, người tuổi Mão buôn bán mát tay, có tài thuyết phục người khác.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi là con giáp chu đáo, giàu tình cảm, nhân hậu và tốt bụng. Con giáp này trọng nghĩa khinh tài. Họ có khát vọng lập thân, lập nghiệp nhưng luôn giữ vững đạo đức, cốt cách chứ không vì đồng tiền mà đánh đổi tất cả.

Trải qua nhiều thất bại, cuối năm 2021, người tuổi này từng bước vươn lên, đạt được nhiều thành tựu trong công việc, tài vận của họ rất tốt. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến. Thành công trong sự nghiệp, con giáp may mắn này tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người khác, giúp đỡ được nhiều người.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, hầu hết những người tuổi Hợi thường là người hiền lành, tốt bụng, có phúc khí sâu dày. Con giáp này giàu lòng trắc ẩn, biết thông cảm và yêu thương mọi người. Đó cũng là lý do khiến con giáp này gặp được nhiều may mắn, được nhiều người giúp đỡ.

 

Thời điểm cuối năm 2021, sự nghiệp của người tuổi Hợi phất lên như diều gặp gió. Con giáp này làm ăn gặp thời gặp thế. Thu nhập của họ từ đó tăng lên nhanh chóng. Người làm công ăn lương cũng có cơ hội thăng tiến, tài danh rực sáng.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Ba ngày 14/12/2021 của 12 con giáp: Tý - Hợi cơ hội thăng quan tiến chức đang đến gần, Dần - Mão nóng vội, dễ 'xôi hỏng bỏng không'

Tử vi thứ Ba ngày 14/12/2021 của 12 con giáp: Tý - Hợi cơ hội thăng quan tiến chức đang đến gần, Dần - Mão nóng vội, dễ 'xôi hỏng bỏng không'

Tử vi ngày mới, thứ Ba 14/12/2021 của 12 con giáp cho biết, Tý - Hợi cơ hội thăng quan tiến chức đang đến gần, Dần - Mão nóng vội, dễ 'xôi hỏng bỏng không'. Cùng xem hết để biết chi tiết nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 2 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 36 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 3 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 4 giờ 36 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 5 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp