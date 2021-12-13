3 con giáp mang số mệnh 'vàng mười', không thắng lớn thì cũng trúng đậm vào cuối năm 2021 này

Tử vi 12 con giáp đã dự đoán, 3 con giáp may mắn mang số mệnh đại phú đại quý nên cuối năm nay làm gì cũng trúng lớn.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão là con giáp vừa đẹp người, vừa đẹp nết. Họ mang tính cách dịu dàng, ân cần và chu đáo. Không những thế, con giáp này còn giàu lòng trắc ẩn, thường hay giúp đỡ người khác.

Cuối năm nay, con giáp này có vận quý nhân cực vượng nên đi đến đâu cũng có người giúp đỡ, tạo điều kiện phát triển khả năng. Trong công việc, bản mệnh thể hiện được tư duy sắc sảo, con mắt nhìn xa trông rộng nên đầu tư đâu sinh lời đó. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh, người tuổi Mão buôn bán mát tay, có tài thuyết phục người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi là con giáp chu đáo, giàu tình cảm, nhân hậu và tốt bụng. Con giáp này trọng nghĩa khinh tài. Họ có khát vọng lập thân, lập nghiệp nhưng luôn giữ vững đạo đức, cốt cách chứ không vì đồng tiền mà đánh đổi tất cả.

Trải qua nhiều thất bại, cuối năm 2021, người tuổi này từng bước vươn lên, đạt được nhiều thành tựu trong công việc, tài vận của họ rất tốt. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến. Thành công trong sự nghiệp, con giáp may mắn này tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người khác, giúp đỡ được nhiều người.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, hầu hết những người tuổi Hợi thường là người hiền lành, tốt bụng, có phúc khí sâu dày. Con giáp này giàu lòng trắc ẩn, biết thông cảm và yêu thương mọi người. Đó cũng là lý do khiến con giáp này gặp được nhiều may mắn, được nhiều người giúp đỡ.

Thời điểm cuối năm 2021, sự nghiệp của người tuổi Hợi phất lên như diều gặp gió. Con giáp này làm ăn gặp thời gặp thế. Thu nhập của họ từ đó tăng lên nhanh chóng. Người làm công ăn lương cũng có cơ hội thăng tiến, tài danh rực sáng.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-con-giap-mang-so-menh-vang-muoi-khong-thang-lon-thi-cung-trung-dam-vao-cuoi-nam-2021-nay-441219.html