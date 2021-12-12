Giáng sinh đang đến, 3 con giáp được quý nhân chỉ đường dẫn lối, biến nguy thành cơ, gặt hái được nhiều thành công hơn mong đợi

Tâm linh - Tử vi 12/12/2021 18:00

Đúng dịp Giáng sinh tới đây, 3 con giáp may mắn gặp được người đồng hành, chỉ dẫn đến với con đường thành công, tha hồ vùng vẫy, thể hiện tài năng để nhận vô số bạc vàng.

Tuổi Mão

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, vận trình tài lộc cũng như công danh sự nghiệp từ đây đến Giáng sinh của tuổi Mão tiến triển khá tốt đẹp. Bản mệnh được cấp trên đánh giá cao nhờ tinh thần làm việc hết mình cùng những cống hiến to lớn mà bạn đã dành cho công việc.

Có lẽ thời cơ chuyển mình, thăng quan tiến chức hoặc ít nhất là thưởng nóng, tăng lương của con giáp may mắn này đã đến, vì thế bạn hãy phải nhanh chóng nắm bắt nhé. Dù làm việc ở lĩnh vực nào đi nữa, hãy cố gắng hết sức mình, rồi nguồn thu nhập ở cả công việc chính và phụ đều tăng lên, lấp đầy túi tiền của bạn.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu vốn là con giáp cần cù, chăm chỉ, chính vì vậy mà tiền bạc cũng sẽ về với bạn trong tuần này, là phần thưởng xứng đáng vì bạn đã cố gắng suốt thời gian qua.

Thiên Tài xuất hiện ngay từ đây cho đến Giáng sinh cho thấy cơ hội kiếm tiền chủ yếu đến từ các công việc tay trái, việc làm thêm hay đầu tư phụ. Nhờ vậy thu nhập của bạn được tăng tiến khá rõ. Bản mệnh cần đảm bảo đủ sức khỏe để có thể hoàn thành mọi việc thật tốt.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Dịch Mã động tinh xuất hiện khiến tuổi Tuất có nhiều việc phải làm trong thời gian này. Thêm vào đó, quý nhân ở bên nâng đỡ cũng khiến bản mệnh tháo gỡ những rối ren, phiền phức.

Có thể vì tính chất công việc mà bạn phải vất vả ngược xuôi, nhưng hãy cứ tin rồi nỗ lực của bạn đều sẽ đem về thành quả xứng đáng, bạn sẽ không cần phải lo thiếu tiền tiêu đâu.

Với người làm đầu tư, kinh doanh, đây là thời gian bận rộn của bạn, song điều đó chứng tỏ bạn đang chiếm được lòng tin của khách hàng, đối tác, càng cố gắng thì túi tiền càng dày lên trông thấy.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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