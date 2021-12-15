Đúng ngày mai, thứ Năm 16/12/2021, 3 con giáp bứt tốc mạnh mẽ, vơ vét lộc lá thiên hạ, được nhiều người kính nể nhờ vốn hiểu biết phong phú

Tâm linh - Tử vi 15/12/2021 06:17

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, thứ Năm 16/12/2021, 3 con giáp may mắn lại sở hữu vốn hiểu biết phong phú nên làm đâu thắng đó, được người người kính nể.

Tuổi Sửu

Thực Thần nâng đỡ người tuổi Sửu làm nghề tự do, nhờ đó mà bạn gặp được nhiều cơ hội làm ăn có triển vọng trong ngày hôm nay. Bản mệnh có thể tìm được những mối khách hàng, đối tác hứa hẹn, thu về lợi ích nhanh chóng.

Với bản tính ôn hòa và rộng rãi, con giáp may mắn dễ dàng nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, và họ có thể là quý nhân của bạn trong tương lai. Tuy nhiên, đôi khi bạn cần tiết chế sự khéo léo quá mức của mình, đừng khiến người khác nghĩ mình giả tạo.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hôm nay công việc của người tuổi Mùi tiến triển tốt nhờ có sự nâng đỡ của Tam Hợp. Tuy nhiên, trong quá trình lập kế hoạch, bạn cần đánh giá năng lực bản thân và tình hình thực tế chính xác hơn.

Rất may mắn, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong ngày hôm nay. Đối phương có thể giúp bạn xác định hướng phát triển trong tương lai hoặc giải quyết rắc rối ở hiện tại. Hãy tích cực học hỏi những điều hay từ người ấy.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Chính Tài chiếu mệnh, hôm nay là ngày may mắn của người tuổi Thân trên phương diện tài lộc. Nếu là người làm ăn, bạn có thể kết giao được với nhiều bạn hàng mới, mở rộng quy mô bán hàng hoặc kinh doanh sản xuất, giúp lợi nhuận đổ về ào ạt.

Người làm công ăn lương cũng nhận được một khoản tiền xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Bạn có thể thấy rằng mọi cố gắng của mình sẽ được đền đáp, cấp trên luôn rõ bạn đã làm được những gì.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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