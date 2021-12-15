Tháng Chạp chạm ngõ, hồng phúc vô biên, 3 con giáp nắm bắt cơ hội, đổi vận bất ngờ, thăng hoa vẹn toàn

Tâm linh - Tử vi 15/12/2021 13:19

Tháng Chạp năm Tân Sửu, 3 con giáp may mắn này mong chờ sẽ được thăng chức tăng lương, cuộc sống khấm khá bất ngờ.

Tuổi Dần

Bước vào tháng Chạp tới đây, tuổi Dần cũng như bao con giáp khác, vận may của họ sẽ có nhiều biến động. Đặc biệt, trong phương diện tài lộc và công việc lại càng may mắn hơn gấp bội. Ngày trước khó khăn thế nào không biết, nhưng từ tháng Chạp trở đi, tuổi Dần sẽ tìm được cơ hội phát tài, tình tiền mỹ mãn. 

Đối với những người lập nghiệp, thì giai đoạn năm mới là thời điểm thích hợp để bắt đầu mọi thứ, khi tuổi Dần vẫn đang có sao cát tinh cao chiếu thì phải tranh thủ để thay đổi cuộc sống ngày càng đủ đầy hơn.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

 

Bước vào tháng Chạp tới đây, tuổi Mão lại càng gặp được nhiều may mắn hơn. Ngày tháng trước, tuổi Mão là một trong những con giáp dễ gặp trắc trở, nhưng từ giai đoạn này trở đi, tuổi Mão làm gì cũng được thần tài và quý nhân chiếu cố. Cung Quan Lộc của con giáp may mắn sẽ hanh thông vào đầu năm sau, vì vậy sắp tới tuổi Mão cần phải nỗ lực hơn, biết nắm bắt cơ hội hơn thì mới mong đổi đời. 

Đặc biệt hơn, cuộc sống của tuổi Mão sẽ vạn sự hanh thông, thần tài luôn túc trực bên cạnh chiếu cố, cứ hết tiền thì lại có tiền, vận may, vận đào hoa, và những thứ vận tốt nhất trên th

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

ế gian này đều sẽ tề tựu bên cạnh tuổi Mão, giúp họ có cuộc sống viên mãn từ 5 đến 10 năm tới.  

 

Tuổi Dậu

 

Bước vào giai đoạn tháng Chạp sắp tới, tuổi Dậu sẽ có vận may lội ngược dòng bất ngờ. Chưa tới một tháng nữa, tuổi Dậu sẽ có sao cát tinh cao chiếu, không những sự nghiệp thăng hoa mà tài vận cũng dồi dào. Có thể trong giai đoạn này, tuổi Dậu sẽ cảm thấy hơi mệt mỏi, vất vả, nhưng hãy nhớ rằng mọi nỗ lực của hiện tại đều có thể gặt hái được thành công gấp bội trong tương lai, muốn gì có đó, cuộc sống viên mãn vạn người mê. 

Đặc biệt, đối với những người kinh doanh, bây giờ có thể đang lỗ, nhưng qua năm sau, đối tác tiềm năng xuất hiện, giúp họ cải thiện được tình trạng, ngoài ra còn có quý nhân tạo điều kiện để tìm được hũ vàng đầu tiên.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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