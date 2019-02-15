Tử vi thứ sáu ngày 15/2/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Sửu sức khỏe sa sút, tuổi Dậu cẩn thận thất thoát tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 15/02/2019 05:30

Dưới đây là tử vi thứ sáu ngày 15/2/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất, bệnh đau bao tử của Sửu lại tái phát ảnh hưởng đến công việc của bạn, tuổi Dậu gặp phải nhiều vấn đề rắc rối gây thất thoát tiền bạc khiến bản thân buồn phiền không yên.

Tuổi Tý

Tý gặp tiểu nhân hãm hại trong ngày hôm nay. Bạn bị người khác nói xấu sau lưng, cản đường thăng tiến trong tương lai. Điều này khiến tinh thần của bạn sa sút trầm trọng, ảnh hưởng đến nhiều cơ hội kiếm tiền và kế hoạch sắp tới của bản thân.

Tuổi Sửu

Tử vi thứ sáu ngày 15/2/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Sửu sức khỏe sa sút, tuổi Dậu cẩn thận thất thoát tiền bạc - Ảnh 1
Sửu dễ nổi giận trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Sửu nóng nảy dễ xung đột, cãi vã với người khác. Ngày hôm nay, bạn nên chú ý đến sức khỏe của mình. Bởi bệnh về dạ dày sẽ tái phát khiến tinh thần của bạn sa sút. Bạn nên cẩn thận trong chuyện ăn uống, ăn đúng bữa để không ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc của mình. Có thể nói hôm nay là một ngày khá ảm đạm đối với bạn.

Tuổi Dần

Dần có một ngày đầy niềm vui và hạnh phúc. Bạn được quý nhân giúp đỡ nên cơ hội đổ về liên tục. Nhờ vậy mà bạn kiếm được tiền tỷ khiến người khác hờn đỏ mắt. Tuy nhiên bạn nên cẩn thận trong việc chi tiêu. Tiền làm ra hãy để dành, đừng quá tiêu xài phung phí. Tích cóp cho bản thân để sau này có cuộc sống an nhàn hơn.

Tuổi Mão

Tử vi thứ sáu ngày 15/2/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Sửu sức khỏe sa sút, tuổi Dậu cẩn thận thất thoát tiền bạc - Ảnh 2
Mão được lộc quý nhân mang đến - Ảnh minh họa: Internet

Đường nhân duyên và tài lộc của bạn hôm nay được quý nhân giúp đỡ. Mão không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần ngồi không rung đùi, tiền cũng tự động đổ vào túi. Có thể nói hôm nay là một ngày đại cát giúp bạn thuận lợi về đủ mọi mặt, không lo túng thiếu tiền bạc.

Tuổi Thìn

Tâm trạng và may mắn của bạn hôm nay ở mức trung bình. Vì vậy hãy bình tĩnh giải quyết những vấn đề xảy đến với mình. Đặc biệt là trong công việc, bạn nên quyết đoán một chút, đừng nghe lời của bất cứ ai làm ảnh hưởng đến phán đoán của bạn. Cũng đừng để người khác nhìn thấy điểm yếu mà hãm hại bạn.

Tuổi Tỵ

Tử vi thứ sáu ngày 15/2/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Sửu sức khỏe sa sút, tuổi Dậu cẩn thận thất thoát tiền bạc - Ảnh 3
Tỵ có đường tiền tài hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ có một ngày làm việc tốt đẹp, tiền tài hanh thông, vạn sự như ý. Những cơ hội kiếm tiền cứ đổ về khiến bạn phải đắn đo lựa chọn. Vì vậy hãy thật sáng suốt để không phải ảnh hưởng đến công việc. Hãy chọn những điều phù hợp với bản thân. Có thể nói hôm nay là ngày để bạn lựa chọn cơ hội cho tương lai.

Tuổi Ngọ

Những mâu thuẫn của bạn với gia đình và đồng nghiệp được hóa giải trong hôm nay. Bạn không còn phải buồn phiền nhiều như trước. Mọi người bắt đầu hiểu ra những vấn đề và thông cảm cho nhau hơn. Cũng nhờ vậy mà cuộc sống của bạn thoải mái, không còn áp lực, buồn phiền.

Tuổi Mùi

Tử vi thứ sáu ngày 15/2/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Sửu sức khỏe sa sút, tuổi Dậu cẩn thận thất thoát tiền bạc - Ảnh 4
Mùi có nhiều chuyện buồn phiền - Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay bạn có nhiều suy nghĩ phức tạp khiến bản thân buồn phiền không yên. Vì những suy nghĩ đó mà bạn có một ngày khá ảm đạm, không mấy vui vẻ. Bên cạnh đó, Mùi có sức khỏe khá yếu, bạn sẽ nhiễm cảm cúm hoặc những bệnh vặt. Điều này ảnh hưởng khá nhiều đến công việc của bạn.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của Thân vượng về đường tài chính. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền từ quý nhân phương xa mang đến. Hôm nay, bạn có cơ hội gặp gỡ nhiều người nên nhân duyên cũng khá ổn. Công việc tiến hành thuận buồm xuôi gió, không xảy ra khó khăn gì. Bên cạnh đó nếu có chuyện gì bất hòa, hãy giải quyết nhẹ nhàng, đừng lớn tiếng hoặc xảy ra ẩu đả.

Tuổi Dậu

Ngày hôm nay của bạn sẽ thất thoát khá nhiều tiền của. Dậu đầu tư vào chuyện gì cũng gây ra tổn thất lớn. Bên cạnh đó bạn còn bị áp lực công việc khiến bản thân đứng ngồi không yên. Ngày cuối tuần của bạn vô cùng thảm hại, tinh thần sa sút trầm trọng.

Tuổi Tuất

Tử vi thứ sáu ngày 15/2/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Sửu sức khỏe sa sút, tuổi Dậu cẩn thận thất thoát tiền bạc - Ảnh 5
Tuất có nhiều chuyện để suy nghĩ nên không tập trung cho công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tâm trí của bạn vẫn không thể tập trung cho công việc. Đầu óc bạn vẫn còn suy nghĩ nhiều chuyện linh tinh khác. Đặc biệt bạn lo lắng nhiều về chuyện tình cảm. Bên cạnh đó đường tiền tài của bạn cũng không có gì khởi sắc, cứ mãi ở mức trung bình. Tiền không đổ về đổi lại còn chảy ra không kiểm soát được.

Tuổi Hợi

Thứ sáu là ngày tam hợp với bạn nên mọi sự hanh thông. Đặc biệt trong công việc, bạn không còn phải chịu nhiều áp lực từ cấp trên. Hôm nay, Hợi nhận được nhiều tin vui, tâm trạng cũng khá tốt. Điều này giúp cho vận trình của bạn thuận lợi, tiểu nhân cũng không thể cản đường.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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