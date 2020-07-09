Tử vi thứ Sáu ngày 10/7/2020 của 12 con giáp: Tuổi Thìn nắm bắt vận may, tuổi Mùi vui vẻ thư thái

Tâm linh - Tử vi 09/07/2020 00:40

Tử vi thứ Sáu ngày 10/7/2020 của 12 con giáp: tuổi Thìn nắm bắt vận may, tuổi Mùi cả ngày vui vẻ thư thái. Còn vận trình ngày mới của bạn thế nào?

Xem tử vi thứ Sáu ngày 10/7/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi thứ Sáu ngày 10/7/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới, tuổi Tý nên dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, đừng ôm đồm quá nhiều việc.

Trong các mối quan hệ thân quen có người sẽ là quý nhân của bạn trong tương lai.

Tử vi thứ Sáu ngày 10/7/2020 của tuổi Sửu

Tuổi Sửu đừng cảm thấy bản thân kém cỏi. Bạn chưa cố gắng, sao lại tự đánh giá thấp mình?

Điểm sáng trong ngày là tài lộc dần được hồi phục, không còn trong tình trạng hao hụt.

Tử vi thứ Sáu ngày 10/7/2020 của tuổi Dần

Tuổi Dần đừng để người khác lừa gạt, đặc biệt là trong tiền bạc.

Tình duyên có khúc mắc, nhưng sẽ dần được tháo gỡ.

tu vi thu Sau ngay 10/7/2020 cua 12 con giap 4

Tử vi thứ Sáu ngày 10/7/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 10/7/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão chiếm được lòng tin của cấp trên, bạn sẽ được giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Tài lộc tăng nhẹ trong hôm nay, đủ để tiêu xài.

Tử vi thứ Sáu ngày 10/7/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn phải nắm chắc vận may trong hôm nay, vì đây là cơ hội cực kì quý hiếm.

Bạn bè luôn sẵn sàng ở bên bạn khi bạn cần, đừng quên họ.

Tử vi thứ Sáu ngày 10/7/2020 của tuổi Tỵ

tu vi thu Sau ngay 10/7/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Sáu ngày 10/7/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ chỉ có thể trông cậy vào bản thân, nhưng bạn có khả năng giải quyết vấn đề này.

Đừng để người thân hiểu lầm về bạn, hãy kiên nhẫn giải thích với họ.

Tử vi thứ Sáu ngày 10/7/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có thể gặp một chuyện không như ý trong hôm nay. Dù vậy, hãy tin vào linh tính của mình, bạn sẽ giải quyết dễ dàng.

Tình cảm có chút xa cách, hãy dành thời gian cho nhau nhiều hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 10/7/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi có thể trông cậy vào người thân trong hôm nay, họ là quý nhân của bạn.

Tài lộc bất ngờ tăng, có thể là một khoản tiền thưởng hay khoản nợ được trả. Tuổi Mùi có một ngày vui vẻ, thư thái.

Tử vi thứ Sáu ngày 10/7/2020 của tuổi Thân

tu vi thu Sau ngay 10/7/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Sáu ngày 10/7/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân vất vả trong hôm nay, vì bạn phải ra ngoài nhiều hơn thường ngày vì yêu cầu của công việc.

Dù vậy, tuổi Thân sẽ gặp một vận may lớn vào cuối ngày.

Tử vi thứ Sáu ngày 10/7/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu dần thoát khỏi khó khăn, vươn mình tìm kiếm cơ hội mới.

Bạn nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, đừng để cơ thể suy nhược.

Tử vi thứ Sáu ngày 10/7/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất vượt khó, ghi điểm trong mắt cấp trên. Đây là cơ hội để bạn thể hiện năng lực của mình.

Tài lộc nở rộ trong hôm nay.

Tử vi thứ Sáu ngày 10/7/2020 của tuổi Hợi

tu vi thu Sau ngay 10/7/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Sáu ngày 10/7/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Sáu ngày 10/7/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi đừng bận tâm lời thị phi, bạn chỉ nên tin tưởng vào chính mình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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