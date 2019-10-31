Tử vi thứ Sáu ngày 1/11/2019 của 12 con giáp: Tuổi Sửu tài lộc khởi sắc, Tuổi Tuất gặp may mắn

Tâm linh - Tử vi 31/10/2019 12:18

Tử vi thứ Sáu ngày 1/11/2019 của 12 con giáp: Tuổi Sửu tài lộc khởi sắc bất ngờ, tuổi Tuất gặp may mắn trong ngày. Còn tử vi của bạn thì thế nào?

Xem tử vi thứ Sáu ngày 1/11/2019 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi thứ Sáu ngày 1/11/2019 của tuổi Tý

Vận trình của tuổi Tý trong ngày mới khá trắc trở. Sự nghiệp của bạn có thể bị tiểu nhân ngáng đường. Căng thẳng sẽ là điều không tránh khỏi, nhưng bạn hãy cố gắng vượt qua giai đoạn này.

Bù lại, chuyện tình cảm khá tốt đẹp. Gia đạo và người ấy sẽ là chỗ dựa cho bạn vào lúc này.

Tử vi thứ Sáu ngày 1/11/2019 của tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới, tuổi Sửu có vận trình tài lộc khởi sắc. Thu nhập tăng nhờ khoản tiền bất ngờ.

Tình duyên có chút không thuận lợi khi vợ chồng hay người yêu nhau mâu thuẫn.

Tử vi thứ Sáu ngày 1/11/2019 của tuổi Dần

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Tử vi thứ Sáu ngày 1/11/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần có sự nghiệp tươi sáng trong ngày mới. Năng lực của bạn được đánh giá cao, sẽ có nhiều cơ hội trong tương lai.

Tài lộc có phần sa sút do bạn phải mua sắm hay thay mới một đồ vật nào đó trong gia đình.

Tử vi thứ Sáu ngày 1/11/2019 của tuổi Mão

Tuổi Mão nên kiên định với quan điểm của mình trong ngày mới. Vì nếu không vững vàng, bạn có thể bị người khác trục lợi.

Tình duyên khởi sắc với người độc thân và viên mãn với người có đôi hay có gia đình.

Tử vi thứ Sáu ngày 1/11/2019 của tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, tuổi Thìn có một ngày mới thuận buồm xuôi gió. Công việc thuận lợi, tiền bạc thu về tay, tình duyên cũng không có biến động.

Chỉ có một điều tuổi Thìn nên lưu ý là giữ gìn sức khỏe, thăm khám nếu có tiền sử bệnh lâu năm.

Tử vi thứ Sáu ngày 1/11/2019 của tuổi Tỵ

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Tử vi thứ Sáu ngày 1/11/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày mới có nhiều cơ hội đột phá. Nếu lựa chọn đúng thời cơ, bạn chắc chắn giành được thành công rực rỡ.

Dù vậy, điềm báo hao tài có thể khiến bạn không vui vào cuối ngày.

Tử vi thứ Sáu ngày 1/11/2019 của tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, tài lộc của tuổi Ngọ được nâng đỡ trong ngày mới. Đây cũng là nhờ những quyết định chắc chắn của bạn.

Với người kinh doanh, bạn đừng nên ham lời trước mắt mà bỏ qua những rủi ro có thể gặp phải.

Tử vi thứ Sáu ngày 1/11/2019 của tuổi Mùi

Chuyện làm ăn của tuổi Mùi khá tốt đẹp. Đặc biệt là người buôn bán có cơ hội mở rộng thị trường. Người đi làm có thể thêm nghề phụ để tiền bạc dồi dào hơn.

Dù vậy, tuổi Mùi nên dành thời gian cho gia đình hay người ấy nhiều hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 1/11/2019 của tuổi Thân

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Tử vi thứ Sáu ngày 1/11/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của tuổi Thân dồi dào. Bạn nên tìm cách tích lũy hay đầu tư sinh lời.

Tuổi Thân nên chú ý giữ gìn sức khỏe hơn, tránh bận rộn mà kiệt sức.

Tử vi thứ Sáu ngày 1/11/2019 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu dù đang gặp khó khăn trong công việc, nhưng đừng quá căng thẳng hay suy nghĩ tiêu cực. Vì nếu không tập trung, bạn có thể phạm lỗi sai không đáng.

Tài lộc ở mức trung bình, bạn nên cẩn trọng chi tiêu.

Tử vi thứ Sáu ngày 1/11/2019 của tuổi Tuất

Đây là một ngày khá may mắn với người tuổi Tuất. Có thể trong công việc, bạn đạt được thành quả mới.

Tuổi Tuất nên dành thời gian cho gia đình nhiều hơn vào cuối ngày.

Tử vi thứ Sáu ngày 1/11/2019 của tuổi Hợi

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Tử vi thứ Sáu ngày 1/11/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ sáu ngày 1/11/2019 của 12 con giáp, vận trình công việc của tuổi Hợi chuyển biến tích cực.

Tình duyên cũng khởi sắc hơn, đặc biệt là với người độc thân.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Trong vòng 1 năm tới 3 con giáp này cầu tài có tài, cầu phúc có phúc, năm 2020 vạn sự hanh thông, sự nghiệp và hôn nhân viên mãn

Trong vòng 1 năm tới 3 con giáp này cầu tài có tài, cầu phúc có phúc, năm 2020 vạn sự hanh thông, sự nghiệp và hôn nhân viên mãn

Trong năm Kỷ Hợi 2019 này, 3 con giáp sau đây có thể không gặp được nhiều may mắn, nhưng hãy cứ vững tin và vận may của mình. Trong vòng 1 năm tới, 3 con giáp này sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, năm 2020 cầu được ước thấy.

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