Tử vi thứ Sáu 4/3/2022 của 12 con giáp: Thân - Tuất nhận được phần thưởng xứng đáng, Dậu - Hợi tâm trạng thất thường, điềm báo có họa thị phi

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, vận trình tình cảm của người tuổi Tý đang rất thăng hoa. Bạn hiểu bất cứ mối quan hệ nào cũng có lúc thăng lúc trầm, những sóng gió đã qua càng khiến hai bạn nhận ra người ấy quan trọng với mình đến nhường nào.

Lại thêm sự xuất hiện của Chính Tài, hôm nay còn là ngày sung túc về tiền bạc với những chú Chuột. Có thể khoản đầu tư mà bạn mong ngóng suốt bao lâu nay đã đến kỳ thu hoạch hoặc cũng có thể bạn sẽ nhận được một khoản thưởng cho công sức lao động của mình.

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, người tuổi Sửu đang có điềm báo gặp hóa phá tài nếu không có sự thận trọng trong các quyết định liên quan đến tiền bạc. Kiếp Tài báo hiệu chỉ một giây thiếu tỉnh táo, bạn cũng có thể đánh mất khoản tài chính lớn mà mình đã tích góp bấy lâu.

Hãy suy nghĩ kĩ và đưa ra những quyết định lý trí hơn. Đừng vì lòng tham nhất thời mà thực hiện những hành động liều lĩnh. Đặc biệt những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh không nên bất chấp tất cả vì ham cái lợi trước mắt.

Tuổi Dần

Các mối quan hệ xã giao của người tuổi Dần có dấu hiệu rạn nứt sau những mâu thuẫn, bất đồng ý kiến. Lúc này, bạn nên học cách kiềm chế, hạ thấp cái tôi, đừng đẩy sự việc đi quá xa khiến bạn hay những người liên quan cảm thấy hối hận.

Chẳng những vậy, công việc của bạn cũng gặp chút trục trặc khi Thiên Quan giáng họa, gây ra nhiều thị phi ảnh hưởng đến danh tiếng cá nhân và cả nhiệm vụ mà con giáp này đang đảm nhận. Bản mệnh cần nhanh chóng giải quyết vấn đề này để giảm bớt thiệt hại cho mình.

Các mối quan hệ xã giao của người tuổi Dần có dấu hiệu rạn nứt sau những mâu thuẫn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Chính Quan che chở, chẳng những đường tài lộc khởi sắc mà đường công danh của con giáp này cũng có những tín hiệu đáng mừng. Bản mệnh thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của mình với công việc, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để hoàn thành công việc đúng thời hạn.

Lại thêm thái độ chính trực và tinh thần cầu tiến, sẵn sàng đương đầu, bạn được cấp trên tin tưởng và giao cho những nhiệm vụ quan trọng. Bạn không bao giờ phụ lòng tin của mọi người.

Tuổi Thìn

Cục diện Lục Hợp xuất hiện trong tử vi thứ 6 của người tuổi Thìn mang đến cho cơ hội mở rộng mối quan hệ thông qua các cuộc gặp gỡ mới mẻ. Điều này chẳng những tốt cho công việc của bạn mà rất có thể còn giúp các bạn độc thân tìm được người tâm đầu ý hợp với mình.

Tuy nhiên, hôm nay không phải là ngày may mắn cho vận trình tài lộc của những chú Rồng. Sự cứng nhắc và cố chấp của bạn do Tỷ Kiên gây ra có thể khiến cho bản mệnh mắc phải sai lầm khi dốc tiền đầu tư.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có thể gặp chuyện buồn trong tình cảm, thậm chí là bị tổn thương sâu sắc trong ngày hôm nay. Có thể là hai người nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến chia ly, hôn nhân rạn nứt, gia đạo bất an.

Trái với những chuyện không vui trong tình cảm, Thiên Ấn trợ mệnh giúp đỡ khá nhiều cho con giáp này trong công việc. Tất cả các vấn đề bất ngờ đều được bạn xử lý gọn gàng khiến không ít người phải ngạc nhiên về năng lực của bạn.

Người tuổi Tỵ có thể gặp chuyện buồn trong tình cảm, thậm chí là bị tổn thương sâu sắc trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay người tuổi Ngọ đang được Chính Ấn trợ mệnh nên có thể khẳng định vị thế của mình trong công việc. Con giáp này được cấp trên tin tưởng và ưu ái trao thêm nhiều trọng trách.

Người tuổi Ngọ nên cố gắng tận dụng cơ hội này để phát huy hết sức mình, thể hiện được năng lực cá nhân cũng như khả năng lãnh đạo của bản thân. Đây sẽ bước tiến lớn của bạn trên con đường sự nghiệp, mở thêm nhiều không gian phát triển trong tương lai.

Tuổi Mùi

Hôm nay, vận trình người tuổi Mùi không mấy suôn sẻ do bị Kiếp Tài hung thần giáng họa. Những hiểm họa bất ngờ có thể xảy tới bất cứ lúc nào, đòi hỏi bản mệnh phải cẩn trọng và đề cao cảnh giác.

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng chẳng được suôn sẻ như ý muốn. Bạn đã cho đi mà không màng nhận lại, còn đối phương thì đã quen việc được bạn quan tâm chăm sóc nên không hề để tâm đến cảm nhận của bạn.

Tuổi Thân

Ngày có sự xuất hiện của Thực Thần, người tuổi Thân sẽ có được nhận phần thưởng xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Bản mệnh là người thông minh, khôn khéo và lanh trí nên nắm được thời cơ kinh doanh, thế nên chuyện phát tài phát lộc cũng không quá xa vời với con giáp này.

“Vạn sự khởi đầu nan”, những thử thách buổi ban đầu sẽ là bàn đạp để ta tiến bước xa hơn. Với người bi quan thì đó là bất hạnh nhưng với bạn, tinh thần nhiệt tình và sôi nổi giúp bạn có thêm nhiều dũng khí để khiêu chiến với khó khăn.

Ngày có sự xuất hiện của Thực Thần, người tuổi Thân sẽ có được nhận phần thưởng xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thứ 6 này, Thương Quan độ mệnh nhắc nhở người tuổi Dậu nên tránh những cuộc tranh cãi không cần thiết với người xung quanh để không vướng phải những rắc rối không đáng có. Đôi khi sự hiếu thắng và tham vọng khiến con giáp này quyết hơn thua cho bằng được. Đây là một thói quen xấu bạn cần sửa đổi càng sớm càng tốt.

Tâm trạng giảm sút khiến cho bạn không có nhiều cảm hứng để vun đắp tình cảm lứa đôi. Bạn cũng chẳng thấy hào hứng hay mong đợi những buổi hẹn hò với người ấy nữa. Tình cảm cứ thế nguội lạnh vì thiếu bàn tay chăm sóc, vun vén.

Tuổi Tuất

Hôm nay có quý nhân đến giúp người tuổi Tuất nghĩ thông suốt được những vấn đề mà trước đó bạn bị đâm vào ngõ cụt. Lúc này, bạn biết được mình nên làm gì, không nên làm gì để giải quyết những khó khăn trước mắt.

Nhờ vậy, con giáp này cũng thoát khỏi tình trạng mệt mỏi, căng thẳng khiến bạn đau đầu những ngày trước đó. Đây cũng là lúc bạn nhìn lại để rút kinh nghiệm cho bản thân để không đi vào vết xe đổ lần nữa.

Tuổi Hợi

Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp điềm báo có họa thị phi từ trên trời rơi xuống đầu người tuổi Hợi. Bạn dễ phạm tiểu nhân, bị kích động và tổn thương lòng tự trọng.

Vận tài lộc của con giáp này có dấu hiệu khởi sắc nhờ Thiên Tài tác động. Người làm công ăn lương có người giới thiệu cho việc làm thêm trong thời gian rảnh. Việc có thêm thu nhập giúp tinh thần bạn thêm phần hứng khởi.

Vận tài lộc của con giáp này có dấu hiệu khởi sắc nhờ Thiên Tài tác động - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.