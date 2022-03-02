Tử vi dự đoán, 15 ngày tới, 3 con giáp may mắn có đức mặc sức mà ăn, tha hồ thu vén tài lộc, cuộc sống lên hương bất ngờ.
- Đúng ngày mai, thứ Năm 3/3/2022, khó lòng tránh khỏi thị phi, 3 con giáp thận trọng đến mấy cũng vướng họa TIỂU NHÂN, TÀI LỘC 'đổ sông, đổ bể'
- Tháng 3 khổ tận cam lai, 3 con giáp gặp thời, gặp vận, đổi mệnh thành công, một bước hóa Phượng Hoàng, phúc ngang THIÊN TỬ
Tuổi Dậu
15 ngày tới, những người tuổi Dậu có xu hướng gặp nhiều may mắn về tài lộc, tổng thể tài lộc tương đối suôn sẻ hơn so với các con giáp khác.
Theo tử vi 12 con giáp, bản mệnh là người có nhiều bạn bè, kết giao rộng rãi nên làm việc gì cũng được quý nhân giúp đỡ, mọi việc trong thời gian tới cũng hanh thông hơn. Đặc biệt 15 ngày tới chính là khoảng thời gian hoàng kim của con giáp may mắn.
Tuổi Dần
Người tuổi Dần vốn có tính cách mạnh mẽ, kiên định và có một ưu điểm tuyệt vời đó chính là hào phóng với bạn bè và không bao giờ tính toán chi li.
Tử vi 12 con giáp dự đoán, 15 ngày tới đây, con giáp may mắn có cơ hội "trúng số độc đắc" cả tình duyên lẫn sự nghiệp. Bản mệnh tha hồ thu vén tài lộc, vượng phát quý nhân.
Tuổi Tý
Năm 2022 chính là năm thăng hoa của những người tuổi Tý, chỉ cần biết nắm bắt cơ hội thì câu chuyện làm giàu nằm trong tầm tay.
Đáng chú ý, trong 15 ngày tới, sự nghiệp của con giáp này sẽ lên 1 tầm cao mới. Bản mệnh có cơ may phát tài phát lộc. Thêm quý nhân phù trợ, đường công danh của tuổi này sắp đón những tin vui cực lớn.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.