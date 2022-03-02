Đúng ngày mai, thứ Năm 3/3/2022, khó lòng tránh khỏi thị phi, 3 con giáp thận trọng đến mấy cũng vướng họa TIỂU NHÂN, TÀI LỘC 'đổ sông, đổ bể'

Tâm linh - Tử vi 02/03/2022 12:16

Tử vi 12 con giáp dự đoán, Thứ Năm 3/3/2022, khó lòng tránh khỏi thị phi, 3 con giáp xui xẻo vướng họa tiểu nhân, khó lòng tránh khỏi cục diện hao tài tốn của.

Tuổi Tý

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, người tuổi Tý có thể gặp không ít rủi ro và tai ương trong ngày này. Dù đã cố gắng thận trọng hết mức có thể song bạn vẫn không thể tránh khỏi bị những lời gièm pha, cản trở của tiểu nhân khiến công việc gặp nhiều khó khăn, tiến độ chậm đáng kể.

Chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo này cũng không được êm ả. Hai bạn có thể tranh cãi vì những hiểu lầm nhỏ nhặt. Những chuyện thị phi vây quanh khiến cho con giáp này mệt mỏi khi phải giải thích hết lần này đến lần khác, tình cảm cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng phần nào.

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Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, người tuổi Tý có thể gặp không ít rủi ro và tai ương trong ngày này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thương Quan độ mệnh nhắc nhở người tuổi Thìn cần nhanh chóng chấn chỉnh thái độ thiếu tập trung, lơ đãng trong mọi việc nếu không muốn bản thân vướng phải những rắc rối không đâu. Nếu ngay đến chính bạn cũng không biết mình đang làm gì thì chắc chắn sẽ mãi giậm chân tại chỗ mà thôi.

Bên cạnh đó, dù chỉ một vài sơ suất nhỏ cũng có thể khiến bạn bị đánh giá thấp về cả quá trình mà mình đã đi qua. Càng trong thời điểm quan trọng, con giáp này càng cần phải tập trung trí lực và nỗ lực tối đa.

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Thương Quan độ mệnh nhắc nhở người tuổi Thìn cần nhanh chóng chấn chỉnh thái độ thiếu tập trung, lơ đãng trong mọi việc nếu không muốn bản thân vướng phải những rắc rối không đâu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có thể phải đối mặt với tổn thương tình cảm trong ngày hôm nay. Những nỗi bất an trong lòng càng khiến suy nghĩ rằng mình đã cho đi nhiều nhưng khi nhận lại thì chẳng được bao nhiêu trong bạn rõ ràng hơn bao giờ hết.

Thương Quan ngáng trở, bản mệnh để cho bản thân bị nhiều chuyện cá nhân ngoài lề làm ảnh hưởng nên không đủ tập trung vào công việc chính của mình. Bạn cần phân biệt rõ việc công và việc tư để mọi thứ không bị lẫn lộn cũng như tác động xấu đến nhau.

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Người tuổi Tuất có thể phải đối mặt với tổn thương tình cảm trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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