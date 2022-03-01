99 ngày tới, 3 con giáp hao tổn PHÚC BÁO, dễ gặp điều đen đủi, có may mắn đến đâu cũng khó lòng hóa giải

Tử vi 12 con giáp dự đoán, 99 ngày tới, 3 con giáp xui xẻo hao tổn phúc báo, dễ bị tiểu nhân quấy phá, đường công danh mờ mịt.

Tuổi Sửu 99 ngày kém may mắn của tuổi Sửu sắp tới. Công việc của bản mệnh gặp nhiều vấn đề khúc mắc do có kẻ luôn tìm cách ngáng trở, phá quấy, đơm đặt thị phi. Tiểu nhân có thể xuất phát từ cạnh tranh trong công việc hoặc tư thù cá nhân, bạn cần hết sức thận trọng, tránh để mình bị động. Để giảm thiếu xui xẻo, tốt nhất bạn hãy cứ tập trung làm tốt công việc của mình. Con giáp xui xẻo không nên để ý quá nhiều đến những lời nhận xét tiêu cực của những kẻ không thích mình.

99 ngày kém may mắn của tuổi Sửu sắp tới - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Tuổi Tỵ cần phải luôn nhắc nhở bản thân mình chú ý lời ăn tiếng nói và cách hành xử cho đúng chuẩn mực bởi vận tiểu nhân của bạn trong 99 ngày tới đây đang cao lắm đó. Đặc biệt vận trình trắc trở, luôn có trục trặc xảy ra nửa chừng khiến những chú Rắn hoang mang vô cùng. Hãy luôn thận trọng trong từng công đoạn, chú ý đến từng chi tiết nhỏ sẽ giúp cho bạn tránh được nhiều điều không mong đợi.

Hãy luôn thận trọng trong từng công đoạn, chú ý đến từng chi tiết nhỏ sẽ giúp cho bạn tránh được nhiều điều không mong đợi - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Người tuổi Ngọ đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong công việc, mà phần lớn những khó khăn ấy bắt nguồn từ kẻ tiểu nhân, khi mà những kẻ xấu xa đó sinh lòng ghen tức với những gì bản mệnh đang có nên ra tay hãm hại trong 99 ngày tới đây. Bạn sẽ cảm nhận rõ cạnh tranh tăng lên, vận trình công việc vì vậy mà lao đao một phen. Tử vi dự đoán, do phúc báo hao tổn nên bản mệnh dễ bị kẻ xấu đơm đặt, gây tổn hại trong công việc, khó lòng hóa giải. Những kẻ xấu xa đó sinh lòng ghen tức với những gì bản mệnh đang có nên ra tay hãm hại trong 99 ngày tới đây - Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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