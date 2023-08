Đúng ngày mai, thứ Tư 2/3/2022, mây mù phủ kín trời xanh, 3 con giáp làm ăn thất bát, dễ dính chuyện thị phi nơi công sở, cẩn thận kẻ xấu làm liều

Chuyện đầu tư kinh doanh vốn chưa bao giờ là trò may rủi, cần phải có đầu óc tính toán rõ ràng, yếu tố may mắn chỉ phụ thêm mà thôi. Tuổi Ngọ nếu quá trông chờ vào vận may thì có thể sẽ bị “ngã ngựa” mà chẳng thể nào chống đỡ lại được.

Tuổi Ngọ nếu quá trông chờ vào vận may thì có thể sẽ bị “ngã ngựa” mà chẳng thể nào chống đỡ lại được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thiên Quan chiếu mệnh, hôm nay tuổi Hợi cần phải thận trọng với những hành động của mình kẻo bạn có thể bị tiểu nhân hãm hại, làm cho những chuyện từ đơn giản thành phức tạp vô cùng.

Vốn dĩ bạn chẳng có ý gì xấu nhưng sau khi bị tiểu nhân tô vẽ thì lại thành kẻ mưu mô, khiến cho những người xung quanh cảm thấy sợ hãi mà xa lánh, công việc cũng vì thế mà mất đi sự hanh thông.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.