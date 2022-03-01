Đúng ngày mai, thứ Tư 2/3/2022, mây mù phủ kín trời xanh, 3 con giáp làm ăn thất bát, dễ dính chuyện thị phi nơi công sở, cẩn thận kẻ xấu làm liều

Tâm linh - Tử vi 01/03/2022 12:13

Tử vi 12 con giáp dự đoán, Thứ Tư 2/3/2022, mây mù phủ kín trời xanh, 3 con giáp xui xẻo dễ bị kẻ tiểu nhân phá bĩnh, sự nghiệp tiêu tan vì một phút sai lầm.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu đang có nhiều mâu thuẫn với chính người thân của mình. Bản mệnh cần phải khéo léo hơn trong cách xử lý tình huống cũng như cách nói chuyện của mình.

Thương Quan nhắc nhở những chú Trâu cần phải tiết chế bớt cảm xúc cá nhân mà tập trung vào công việc của mình. Nhiệm vụ được giao nên cố gắng hoàn thành đúng trong thời gian cho phép, chớ dây dưa lâu ngày.

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Thương Quan nhắc nhở những chú Trâu cần phải tiết chế bớt cảm xúc cá nhân mà tập trung vào công việc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Kiếp Tài nhập mệnh, con giáp xui xẻo này còn gặp nhiều rắc rối trong chuyện tiền bạc, có thể bạn sẽ đánh mất tiền của trong tay vì thiếu cân nhắc khi đưa ra những quyết định quan trọng.

Chuyện đầu tư kinh doanh vốn chưa bao giờ là trò may rủi, cần phải có đầu óc tính toán rõ ràng, yếu tố may mắn chỉ phụ thêm mà thôi. Tuổi Ngọ nếu quá trông chờ vào vận may thì có thể sẽ bị “ngã ngựa” mà chẳng thể nào chống đỡ lại được.

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 Tuổi Ngọ nếu quá trông chờ vào vận may thì có thể sẽ bị “ngã ngựa” mà chẳng thể nào chống đỡ lại được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thiên Quan chiếu mệnh, hôm nay tuổi Hợi cần phải thận trọng với những hành động của mình kẻo bạn có thể bị tiểu nhân hãm hại, làm cho những chuyện từ đơn giản thành phức tạp vô cùng.

Vốn dĩ bạn chẳng có ý gì xấu nhưng sau khi bị tiểu nhân tô vẽ thì lại thành kẻ mưu mô, khiến cho những người xung quanh cảm thấy sợ hãi mà xa lánh, công việc cũng vì thế mà mất đi sự hanh thông.

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Thiên Quan chiếu mệnh, hôm nay tuổi Hợi cần phải thận trọng với những hành động của mình kẻo bạn có thể bị tiểu nhân hãm hại - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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