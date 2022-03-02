Chạy trời không khỏi nắng, 3 con giáp bước vào tháng 2 Âm Lịch với vận mệnh đen tối, vạn sự chẳng thành, túi tiền vơi đi trong tiếc nuối

Tâm linh - Tử vi 02/03/2022 18:00

Tháng 2 Âm Lịch, 3 con giáp xui xẻo đối diện với nguy cơ trắng tay, sự nghiệp không khởi sắc, tài lộc cạn dần.

Tuổi Sửu

Chia buồn với người tuổi Sửu vì bạn là con giáp xui xẻo trong tháng 2 Âm Lịch sắp tới. 

Theo tử vi 12 con giáp dự đoán, đây là khoảng thời gian vô cùng nhạy cảm. Thiên Quan và Thương Quan cho thấy bạn dễ gặp mâu thuẫn với cấp trên. Kiếp Tài và Tỷ Kiên cho thấy bạn cũng chẳng hề hòa hợp với đồng nghiệp. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, bạn có thể trở thành con giáp khó thăng tiến trong thời gian tới.

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Chia buồn với người tuổi Sửu vì bạn là con giáp xui xẻo trong tháng 2 Âm Lịch sắp tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Được dự đoán là một trong những con giáp xui xẻo trong tháng 2 Âm Lịch, vì vậy Mão không nên chủ quan. 

Tiểu nhân vẫn đang rình rập, chỉ chờ con giáp này chủ quan, để lộ sơ hở là sẽ bày mưu hãm hại. Bản mệnh dù tìm đủ mọi cách để thoát vận hạn nhưng "chạy trời không khỏi nắng", con giáp ít nhiều cũng vướng phải cục diện xui rủi khó hóa giải.

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Được dự đoán là một trong những con giáp xui xẻo trong tháng 2 Âm Lịch, vì vậy Mão không nên chủ quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Xin buồn với tuổi Thìn vì bạn là con giáp xui xẻo trong thời gian tới. Nhiều rắc rối xảy ra liên tiếp khiến bạn không kịp trở tay, vì thế cần phải có lòng đề phòng tiểu nhân quấy nhiễu. 

 

Thu nhập của bản mệnh chẳng những không giữ nguyên mà còn có nguy cơ thâm hụt do tiêu xài quá lố. Con giáp nên cẩn trọng với những lời mời gọi, rủ rê làm ăn từ những người xung quanh.

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Thu nhập của bản mệnh chẳng những không giữ nguyên mà còn có nguy cơ thâm hụt do tiêu xài quá lố - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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