Tử vi thứ Sáu 22/7/2022 của 12 con giáp: Sửu - Tỵ tam hợp cầu may, tụ tài tụ lộc; Mão - Mùi hung tinh theo gót, vận xui bám riết không buông

Tình duyên, đôi khi chia tay cũng là một sự viên mãn. Vì không còn yêu nhau thì nên chia tay. Không cần thiết phải để hai người làm tổn thương nhau. Công việc, vận trình sự nghiệp hanh thông, có động lực mạnh mẽ, ý thức làm được nhiều việc khiến mọi người rất an tâm.

Với sự hậu thuẫn từ Tam Hợp cục, người tuổi Sửu nhận được những cơ hội phát triển sự nghiệp đúng với nỗ lực mà mình đã bỏ ra. Chính nhờ sự mạnh mẽ và quyết đoán đã giúp cho công việc của bản mệnh có những bước tiến lớn rất quan trọng. Bản mệnh còn may mắn tìm được đối tác ăn ý và kết quả mang lại ngoài cả mong đợi.

Tài lộc trong ngày hôm nay của tuổi Tý tạm ổn, gặp vận thế tương đối tốt nên việc khởi nghiệp sẽ trở nên rất suôn sẻ, về cơ bản không có gì trở ngại, kiếm được nhiều tiền là được. Vì bạn luôn cố gắng làm tốt việc của mình nên chắc chắn bạn sẽ nhận được thành tích xứng đáng.

Hãy kiên định với mục tiêu đã chọn, con giáp này sẽ càng ngày càng gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp hơn. Nhờ cát khí vượng, vận trình tình duyên cũng được cải thiện đáng kể, điều quan trọng là do tuổi Sửu luôn tinh tế và biết lắng nghe, động viên nửa kia của mình khi họ phải đối mặt với khó khăn, chính vì vậy bạn đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người ấy.

Tuổi Dần

Tình duyên, khi gặp được người ưng ý, đừng im lặng. Đôi khi chỉ cần dũng cảm và chủ động thể hiện mình là bạn đã có thể chiếm được cảm tình của đối phương một cách thành công. Công việc, đừng luôn nghĩ đến việc đi đường tắt.

Những lối tắt trong công việc thường sẽ trở thành những mối nguy hiểm tiềm ẩn trong tương lai, lâu dần sẽ không thể cạnh tranh được và đương nhiên sẽ dễ dàng bị đào thải. Tài lộc hôm nay khá ổn. Tuy không sánh được với người khác về tài năng nhưng bạn là người làm việc chăm chỉ, nghiêm túc nên sẽ được chú ý và sẽ có thu nhập cao hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi hàng ngày dự đoán, Dậu Mão Tương Xung, tuổi Mão dễ bị những lời đơm đặt, thị phi của kẻ tiểu nhân làm ảnh hưởng. Đối phương đang muốn gây bè kết phái, chia rẽ tình đoàn kết nội bộ. Sự việc này có thể ảnh hưởng đến sự thăng tiến trong tương lai của con giáp này, cho nên cần phải hết sức thận trọng.

Bù lại, có Thực Thần trợ mệnh nên tiền bạc nhờ đó mà tăng tiến, việc kinh doanh buôn bán thuận lợi, có người còn đạt được doanh thu vượt trội. Những người làm công ăn lương cũng hưởng lộc trời khá bất ngờ, đây chính là thành quả mà bạn xứng đáng nhận được sau thời gian dài nỗ lực. Ngũ hành xung khắc khiến bản mệnh có thể sẽ phải đối mặt với những biến động trong vận trình tình cảm. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ và làm quen với người khác phái nhưng chưa tận dụng được thời cơ để phát triển nhân duyên.

Tuổi Thìn

Tình duyên, nếu có thể cười nhiều hơn thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người xung quanh thích bạn. Đừng lúc nào cũng lạnh lùng băng giá. Công việc, bạn sẽ có một vận thế tương đối tốt trong sự nghiệp.

Chỉ cần có lòng cầu tiến thì dù gặp nhiều khó khăn hơn trong công việc bạn sẽ không cảm thấy sợ hãi. Thậm chí càng khó khăn bạn càng dũng cảm hơn. Tài lộc hôm nay rất tốt. Tuy là người mới làm quen với đầu tư và quản lý tài chính nhưng vận may của bạn rất tốt nên có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Tuổi Tỵ

Trong ngày thứ 6 này, tuổi Tị đón nhận nhiều tin vui trong chuyện kinh doanh buôn bán. Con giáp này tìm được mối hàng tốt, các hợp đồng hợp tác suôn sẻ, lại có thêm nguồn vốn tài trợ nên không phải lo lắng gì nhiều, chỉ cần bắt tay vào làm việc là thu về lợi nhuận không nhỏ.

Tuy nhiên, dù tiền bạc dư dả, bạn cũng không nên tiêu tiền quá phóng túng như hiện tại. Lúc nào cũng ăn uống, tiệc tùng bên ngoài sẽ khiến bạn sớm rơi vào cảnh rỗng túi, chưa kể lại không tốt cho sức khỏe của mình. Về phương diện tình cảm, mọi việc vẫn chưa có nhiều tiến triển. Những ai đang độc thân phải tích cực mở rộng mối quan hệ của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tình duyên, mối quan hệ được bố mẹ chấp nhận sẽ là mỹ mãn nhất. Vì vậy, khi đã sẵn sàng, hãy dẫn đối phương về nhà ra mắt bố mẹ. Công việc, bạn là người có hoạch định rõ ràng trong công việc.

Thế nhưng, bạn cũng phải cẩn thận để không dễ bị lung lay trước sự cám dỗ. Tài vận hôm nay không tệ. Bất kể mua gì, bạn cũng phải có thói quen mặc cả có như vậy mới tiết kiệm được nhiều tiền.

Tuổi Mùi

Thiên Quan xuất hiện, tuổi Mùi cần hết sức cẩn thận trong ngày bị hung tinh đeo bám, kẻ tiểu nhân sẽ giở trò phá hoại. Bản mệnh nên đặc biệt lưu tâm hơn nữa với các mối quan hệ hợp tác làm việc. Có thể bạn không có tâm hại người nhưng đối phương lại đang muốn chiếm đoạt lợi ích của bạn.

Ngày này bạn nên tránh hành động hấp tấp, nóng vội kẻo sẽ kéo theo rất nhiều rắc rối khác nữa. Cách tốt nhất là bản mệnh luôn kiểm tra kỹ công việc của mình, làm vậy có thể giảm thiểu nguy cơ xuống mức thấp nhất. Nhờ Thổ sinh Kim, con giáp này có nhân duyên tốt, chẳng lo không có người yêu kẻ mến. Nhưng nếu duyên chưa tới thì cũng đừng quá sốt ruột, số phận đã an bài cả rồi.

Tuổi Thân

Tình duyên, muốn thoát khỏi cảnh độc thân thì phải ra ngoài nhiều. Ở nhà cả ngày sẽ chỉ khiến bản thân trở nên vô dụng mà thôi. Công việc, bạn sẽ gặp vận trình tương đối kém trong sự nghiệp.

Một số áp lực công việc không phải do lãnh đạo hay đồng nghiệp tạo ra mà do chính bạn. Hãy biết cách thả lỏng bản thân bất cứ lúc nào, như vậy mới đi được đường dài. Tài vận tốt, chăm chỉ và tìm được nhiều cơ hội làm ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi dự đoán, con giáp tuổi Dậu đương đầu với không ít căng thẳng trong ngày thứ 6 này. Có những việc không như ý xảy ra do sự bất cẩn của người khác và mọi thứ trở nên rối rắm hơn. Tuy nhiên, bạn lại là người phải chịu trách nhiệm và phải tự mình tháo gỡ vấn đề nên khó tránh cảm giác chán nản, bức bối.

Ngày này bản mệnh nên tránh những xung đột nơi công sở ngay từ đầu, đừng vì muốn thể hiện cái tôi mà để mọi việc đi quá xa, nhất là không nên tranh cãi với cấp trên. Đừng tỏ ra cố chấp và cứng đầu vào lúc này không phải là thời điểm phù hợp. Về phương diện tình cảm, các cặp đôi yêu xa dễ vì xa mặt nên cách lòng, dễ hờn ghen, giận dỗi vì cảm thấy đối phương thờ ơ với mình.

Tuổi Tuất

Tình duyên, thường xuyên trò chuyện có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Bạn có thể nói về bất cứ chủ đề gì, mối quan hệ sẽ nhanh chóng nóng lên. Công việc, bạn sẽ gặp thuận lợi trong sự nghiệp. Điều rất quan trọng là phải nhận ra chính mình.

Nếu một người không thể nhìn thấy ưu điểm của bản thân, anh ta sẽ dễ dàng trở thành đối tượng bị đàn áp ở nơi làm việc. Tài vận, bạn phải có khả năng quản lý tiền bạc, nếu không tiền bạc sẽ sớm tiêu tan.

Tuổi Hợi

Kiếp Tài gây hại, vận tài lộc của tuổi Hợi khá sa sút, nhiều khoản chi tiêu nằm ngoài dự tính gây hao tài khá mạnh. Hơn thế nữa, vận xui đang đeo bám nên nếu như con giáp này tin tưởng người khác thái quá sẽ dễ bị kẻ xấu lợi dụng chiếm đoạt tài sản mà bản mệnh vất vả mới gây dựng được.

Kim sinh xuất cho Thủy cũng gây nên những xáo trộn trong chuyện tình cảm của bạn. Những cuộc tranh cãi không hồi kết giữa bản mệnh và người ấy là nguyên nhân dẫn đến sự xa cách lúc này. Nếu không sớm cải thiện tình hình này thì khó tránh được cảnh đổ vỡ.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm