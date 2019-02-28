Tử vi thứ năm ngày 28/2/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thìn tình tiền rực rỡ, tuổi Ngọ cẩn thận mất tiền

Dù vậy, đừng chỉ chạy theo đồng tiền mà quên tận hưởng hạnh phúc cuộc sống. Quan trọng là phải biết học cách cân bằng cuộc sống.

Tử vi ngày mới của người tuổi Tý tươi sáng hơn hẳn. Chuyện kinh doanh làm ăn thuận lợi, tiền bạc dồi dào, gặp nhiều may mắn.

Công danh thăng tiến tốt đẹp. Tuổi Tý được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng. Dù mệt mỏi nhưng nếu có thể vượt qua thì thành công tương lai vô cùng rạng rỡ.

Tuổi Sửu

Vận trình ngày mới của người Sửu có nhiều khó khăn, dễ gặp thất bại. Nguyên nhân chính là vì tinh thần của bạn lúc này chưa ổn định.

Chuyện tình cảm cũng có biến động. Những ai độc thân dù gặp được người phù hợp nhưng vẫn chưa tiến tới được. Nhưng trên hết, bạn hãy xem lại bản thân đã chịu mở lòng chưa?

Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, Hợi.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của tuổi Dần có phần khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới của người tuổi Dần không vui vẻ với chuyện tình duyên có nhiều tranh cãi. Vợ chồng không hiểu ý nhau, lại không chịu sẻ chia nên càng có khoảng cách. Người độc thân có vận đào hoa tốt nhưng vẫn chưa biết cách nắm bắt cơ hội, vì thế mà nhiều lần hồi tiếc.

Sự nghiệp của tuổi Dần có phần khởi sắc. Dù trở ngại mấy bạn cũng có thể giải quyết được, khẳng định bản lĩnh của mình. Hãy cứ can đảm lên, cơ hội mới chắc chắn đang đợi bạn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Mùi, Hợi.

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới của người tuổi Mão có đường công danh thăng tiến tốt đẹp. Bạn đã phải đánh đổi nhiều để có được thành công này.

Dù công việc có nhiều niềm vui nhưng cũng không khiến nỗi buồn trong chuyện tình cảm vơi đi. Cả hai nảy sinh nhiều mâu thuẫn nhưng không ai nhường nhịn ai. Người độc thân thì vẫn đang tập trung vào sự nghiệp, không để tâm đến chuyện yêu đương, và có lẽ bạn đã quen với điều này.

Quý nhân phù trợ: tuổi Tuất, Mùi.

Tuổi Thìn

Ngày mới của người tuổi Thìn khá viên mãn, thăng hoa. Tình tài đều rực rỡ, may mắn ngập tràn.

Bạn được quý nhân giúp sức nên tình duyên được như mong muốn. Tuổi Thìn cần chủ động tìm lấy hạnh phúc, người bạn để ý cũng có tình cảm với bạn.

Tài lộc cũng rất may mắn với bạn. Ai kinh doanh làm ăn sẽ phát tài, tiền bạc phủ phê. Công việc đều ổn định, thuận lợi suôn sẻ.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thân, Tuất.

Tuổi Tỵ

Vận trình ngày mới của người tuổi Tỵ với công việc suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình ngày mới của người tuổi Tỵ với công việc suôn sẻ. Bạn đã tìm được hướng đi và gia tăng sức sáng tạo khiến ai cũng nể phục, cấp trên tin tưởng.

Dù vậy, đừng quá vô tâm khiến chuyện tình cảm của mình có vấn đề nhé. Hãy học cách chia sẻ, quan tâm nhiều hơn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Dậu, Thân.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của người tuổi Ngọ cần cẩn thận với những quyết định liên quan tới tiền bạc. Đừng vì lầm tin người mà mất tiền vô ích.

Điều quan trọng nhất với người muốn làm ăn kinh doanh là phải chọn được đối tác đáng tin cậy, nếu không sẽ tiền mất tật mang.

Tình duyên của tuổi Ngọ trong ngày không suôn sẻ, dễ có mâu thuẫn. Quan trọng là hãy cùng nhau củng cố, làm mới tình cảm hơn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Tuất, Dần.

Tuổi Mùi

Ngày mới của người tuổi Mùi có vẻ khó khăn khi công việc tụt dốc bất ngờ. Bạn nên tập trung hơn vào công việc, nếu không sẽ gây ra những hậu quả lớn.

Nguyên nhân cho sự giảm sút trong công việc là vì chuyện tình cảm của tuổi Mùi không được như ý. Đối phương chưa đủ cảm thông, thấu hiểu cho bạn, khiến cả hai mệt mỏi. Còn những người độc thân vẫn chưa mở lòng khi còn nhớ về nỗi đau quá khứ.

Quý nhân phù trợ: tuổi Hợi, Ngọ.

Tuổi Thân

Vận trình ngày mới của tuổi Thân khá tốt với tài lộc khởi sắc, bạc tiền rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình ngày mới của tuổi Thân khá tốt với tài lộc khởi sắc, bạc tiền rủng rỉnh. Ai làm công ăn lương có tài lộc bất ngờ, dù vất vả nhưng được đền đáp xứng đáng. Ai buôn bán sẽ có lộc làm ăn, hàng hóa bán đắt.

Dù vậy, tuổi Thân cần giữ gìn sức khỏe hơn nhất là các vấn đề về hô hấp.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thìn, Dậu.

Tuổi Dậu

Tử vi ngày mới của người tuổi Dậu có nhiều tin vui. Bạn được quý nhân se duyên, tìm được mối tình như ý.

Không chỉ vậy, người tuổi Dậu còn có vận tài lộc lớn. Tâm trạng của bạn càng phấn khởi, hào hứng làm việc và sáng tạo hơn.

Những cặp yêu nhau có cơ hội gần nhau hơn, dù có khó khăn bên ngoài thế nào thì khi về gần nhau cũng thấy thoải mái vui vẻ hơn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thìn, Sửu.

Tuổi Tuất

Ngày mới của người tuổi Tuất có nhiều cơ hội tình duyên. Vận đào hoa rực rỡ, chỉ cần nắm bắt cơ hội sẽ có mối lương duyên tốt đẹp.

Ngày mới của người tuổi Tuất có nhiều cơ hội tình duyên - Ảnh minh họa: Internet

Tài vận cũng có khởi sắc, bạn không phải lo chuyện tiền bạc. Nếu có thấy cơ hội kinh doanh, bạn cũng hãy mạnh dạn đầu tư, tài lộc thu về sẽ ngày một tăng.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thân, Dần.

Tuổi Hợi

Ngày mới của người tuổi Hợi không khả quan lắm. Vì chuyện tình cảm không suôn sẻ, thị phi dễ khiến cả hai mệt mỏi.

Vận trình sự nghiệp dễ bị tiểu nhân quấy phá. Dù bạn không muốn nói nhưng vẫn bị ảnh hưởng.

Nhìn chung, mọi khó khăn hay buồn phiền trong ngày của tuổi Hợi đều từ tác động bên ngoài. Tốt nhất là bạn nên cẩn thận kẻ tiểu nhân, và chỉ giữ lại những mối quan hệ đáng tin cậy.

Quý nhân phù trợ: tuổi Mùi, Sửu.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.