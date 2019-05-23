Tử vi thứ Năm ngày 23/5/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mão tài lộc tăng không ngừng, tuổi Tỵ gặp biến cố bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 23/05/2019 05:12

Vận tài lộc của người tuổi Mão trong ngày mới tăng không ngừng. Công việc của người tuổi Tý có những biến cố bất ngờ. Đây có thể là do tiểu nhân cản đường vì ghen ghét với bạn.

Tuổi Tý

Ngày mới tam hợp nên tình duyên của tuổi Tý khởi sắc tốt đẹp. Người độc thân có cơ hội tìm được một nửa như ý. Những ai có đôi có thêm thời gian để hâm nóng tình cảm.

Về sự nghiệp, bạn nên tập trung để hoàn thành công việc đúng hạn.

Tuổi Sửu

Nhờ cát tinh nâng đỡ, sự nghiệp của người tuổi Sửu trong ngày mới khá tốt đẹp. Thành công thêm vững chắc, thăng tiến trong tầm tay.

Dù vậy, chuyện tình cảm của bạn có chút trắc trở. Vợ chồng hay đôi yêu nhau có mâu thuẫn, tranh cãi vì thiếu sẻ chia.

Tuổi Dần

Tử vi thứ Năm ngày 23/5/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mão tài lộc tăng không ngừng, tuổi Tỵ gặp biến cố bất ngờ - Ảnh 1
Vận trình ngày mới của người tuổi Dần có chiều hướng tiêu cực - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình ngày mới của người tuổi Dần có chiều hướng tiêu cực. Nhất là trong tình cảm dễ có rạn nứt, mâu thuẫn.

Bù lại, tài lộc khá tốt, người làm công ăn lương hay kinh doanh đều có khoản thu dồi dào, thoải mái chi tiêu trong ngày.

Tuổi Mão

Vận tài lộc của người tuổi Mão trong ngày mới tăng không ngừng. Thu nhập từ nhiều nguồn khiến bạn bớt căng thẳng, âu lo.

Chuyện tình cảm có chút vấn đề. Bạn cần bình tĩnh giải quyết, đừng gây thêm áp lực cho cả hai.

Tuổi Thìn

Ngày mới khá may mắn với người tuổi Thìn. Tài lộc đặc biệt thuận lợi, tiền bạc dồi dào.

Công việc của bạn cũng có thành công mới. Dù có khó khăn nhưng bạn vẫn đủ khả năng vượt qua.

Tuổi Tỵ

Tử vi thứ Năm ngày 23/5/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mão tài lộc tăng không ngừng, tuổi Tỵ gặp biến cố bất ngờ - Ảnh 2
Ngày mới, công việc của người tuổi Tỵ có những biến cố bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, công việc của người tuổi Tỵ có những biến cố bất ngờ. Đây có thể là do tiểu nhân cản đường vì ghen ghét với bạn.

Dù vậy, bạn cần kiên định vững vàng hơn trước khó khăn. Lời khuyên cho bạn là nên nâng cao đề phòng, sẽ giảm thiểu rủi ro.

Tuổi Ngọ

Nhờ cát tinh nâng đỡ, sự nghiệp của người tuổi Ngọ có những bước tiến mới. Bạn được cấp trên đánh giá cao.

Về tình cảm, bạn nên dành thời gian cho đối phương nhiều hơn, đừng vì bận rộn mà lơ là.

Tuổi Mùi

Công việc của tuổi Mùi trong ngày mới khá thuận lợi. Bạn có tin vui về sự thăng tiến, được cấp trên trọng dụng, tin tưởng.

Dù vậy, bạn nên để tâm đến chuyện tình cảm hơn. Nếu không dành nhiều quan tâm, chăm sóc cho nhau thì có thể tình cảm sẽ nhạt dần.

Tuổi Thân

Tử vi thứ Năm ngày 23/5/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mão tài lộc tăng không ngừng, tuổi Tỵ gặp biến cố bất ngờ - Ảnh 3
Ngày mới, tuổi Thân tự tin với khả năng lựa chọn và quyết định của mình - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, tuổi Thân tự tin với khả năng lựa chọn và quyết định của mình. Dù bạn được trợ giúp, nhưng quan trọng nhất là quyết định của bạn trong hôm nay.

Tài lộc tìm đến người tuổi Thân, cho bạn nhiều vận may trong ngày mới. Bạn không quá vất vả nhưng vẫn có thêm thu nhập. Nhưng nếu cố gắng hơn bạn sẽ càng có một khoản dự phòng cho những lúc rủi ro.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có quý nhân giúp sức trong ngày mới, hanh thông mọi bề. Bạn rõ ràng với những dự định phía trước.

Dù vậy, tài chính lại có khó khăn. Những lỗ hỏng tài chính xuất hiện, vì bạn không biết cách giữ tiền.

Tuổi Tuất

Ngày mới, tuổi Tuất gặp vận may tài lộc. Người kinh doanh may mắn, lợi nhuận dồi dào, bạc tiền dư dả.

Đây còn là ngày tuổi Tuất có khả năng biến nguy thành an, giải quyết mọi khó khăn dễ dàng. Từ đó, bạn được cấp trên đánh giá cao nhờ hiệu quả công việc tốt.

Tuổi Hợi

Tử vi thứ Năm ngày 23/5/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mão tài lộc tăng không ngừng, tuổi Tỵ gặp biến cố bất ngờ - Ảnh 4
Tuổi Hợi có thể vướng vào thị phi, ảnh hưởng công việc nếu không biết cách kiềm chế bản thân trong ngày mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi có thể vướng vào thị phi, ảnh hưởng công việc nếu không biết cách kiềm chế bản thân trong ngày mới. Sự nghiệp cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Ai làm kinh doanh lại có cơ hội gia tăng lợi nhuận, vận tài lộc khởi sắc.

Chuyện tình cảm của người tuổi Hợi khởi sắc, sắp có tin vui.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Trong 10 năm tới, 3 con giáp này không những giàu có mà tình cảm đong đầy, sầu muộn biến mất, hậu vận tận hưởng cuộc sống viên mãn

Trong 10 năm tới, 3 con giáp này không những giàu có mà tình cảm đong đầy, sầu muộn biến mất, hậu vận tận hưởng cuộc sống viên mãn

Sắp tới, có 3 con giáp sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố, bất kể làm việc gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Nếu chỉ nói giàu có không thôi chưa đủ mà 3 con giáp này còn có được cuộc sống viên mãn sung túc cả tình lẫn tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới 12 con giáp tử vi thứ năm tử vi hôm nay tử vi hàng ngày tử vi mới nhất tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 1 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 1 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch