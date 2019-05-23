Tử vi thứ Năm ngày 23/5/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mão tài lộc tăng không ngừng, tuổi Tỵ gặp biến cố bất ngờ

Về sự nghiệp, bạn nên tập trung để hoàn thành công việc đúng hạn.

Ngày mới tam hợp nên tình duyên của tuổi Tý khởi sắc tốt đẹp. Người độc thân có cơ hội tìm được một nửa như ý. Những ai có đôi có thêm thời gian để hâm nóng tình cảm.

Dù vậy, chuyện tình cảm của bạn có chút trắc trở. Vợ chồng hay đôi yêu nhau có mâu thuẫn, tranh cãi vì thiếu sẻ chia.

Nhờ cát tinh nâng đỡ, sự nghiệp của người tuổi Sửu trong ngày mới khá tốt đẹp. Thành công thêm vững chắc, thăng tiến trong tầm tay.

Tuổi Dần

Vận trình ngày mới của người tuổi Dần có chiều hướng tiêu cực - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình ngày mới của người tuổi Dần có chiều hướng tiêu cực. Nhất là trong tình cảm dễ có rạn nứt, mâu thuẫn.

Bù lại, tài lộc khá tốt, người làm công ăn lương hay kinh doanh đều có khoản thu dồi dào, thoải mái chi tiêu trong ngày.

Tuổi Mão

Vận tài lộc của người tuổi Mão trong ngày mới tăng không ngừng. Thu nhập từ nhiều nguồn khiến bạn bớt căng thẳng, âu lo.

Chuyện tình cảm có chút vấn đề. Bạn cần bình tĩnh giải quyết, đừng gây thêm áp lực cho cả hai.

Tuổi Thìn

Ngày mới khá may mắn với người tuổi Thìn. Tài lộc đặc biệt thuận lợi, tiền bạc dồi dào.

Công việc của bạn cũng có thành công mới. Dù có khó khăn nhưng bạn vẫn đủ khả năng vượt qua.

Tuổi Tỵ

Ngày mới, công việc của người tuổi Tỵ có những biến cố bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, công việc của người tuổi Tỵ có những biến cố bất ngờ. Đây có thể là do tiểu nhân cản đường vì ghen ghét với bạn.

Dù vậy, bạn cần kiên định vững vàng hơn trước khó khăn. Lời khuyên cho bạn là nên nâng cao đề phòng, sẽ giảm thiểu rủi ro.

Tuổi Ngọ

Nhờ cát tinh nâng đỡ, sự nghiệp của người tuổi Ngọ có những bước tiến mới. Bạn được cấp trên đánh giá cao.

Về tình cảm, bạn nên dành thời gian cho đối phương nhiều hơn, đừng vì bận rộn mà lơ là.

Tuổi Mùi

Công việc của tuổi Mùi trong ngày mới khá thuận lợi. Bạn có tin vui về sự thăng tiến, được cấp trên trọng dụng, tin tưởng.

Dù vậy, bạn nên để tâm đến chuyện tình cảm hơn. Nếu không dành nhiều quan tâm, chăm sóc cho nhau thì có thể tình cảm sẽ nhạt dần.

Tuổi Thân

Ngày mới, tuổi Thân tự tin với khả năng lựa chọn và quyết định của mình - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, tuổi Thân tự tin với khả năng lựa chọn và quyết định của mình. Dù bạn được trợ giúp, nhưng quan trọng nhất là quyết định của bạn trong hôm nay.

Tài lộc tìm đến người tuổi Thân, cho bạn nhiều vận may trong ngày mới. Bạn không quá vất vả nhưng vẫn có thêm thu nhập. Nhưng nếu cố gắng hơn bạn sẽ càng có một khoản dự phòng cho những lúc rủi ro.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có quý nhân giúp sức trong ngày mới, hanh thông mọi bề. Bạn rõ ràng với những dự định phía trước.

Dù vậy, tài chính lại có khó khăn. Những lỗ hỏng tài chính xuất hiện, vì bạn không biết cách giữ tiền.

Tuổi Tuất

Ngày mới, tuổi Tuất gặp vận may tài lộc. Người kinh doanh may mắn, lợi nhuận dồi dào, bạc tiền dư dả.

Đây còn là ngày tuổi Tuất có khả năng biến nguy thành an, giải quyết mọi khó khăn dễ dàng. Từ đó, bạn được cấp trên đánh giá cao nhờ hiệu quả công việc tốt.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có thể vướng vào thị phi, ảnh hưởng công việc nếu không biết cách kiềm chế bản thân trong ngày mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi có thể vướng vào thị phi, ảnh hưởng công việc nếu không biết cách kiềm chế bản thân trong ngày mới. Sự nghiệp cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Ai làm kinh doanh lại có cơ hội gia tăng lợi nhuận, vận tài lộc khởi sắc.

Chuyện tình cảm của người tuổi Hợi khởi sắc, sắp có tin vui.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.