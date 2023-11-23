Tử vi thứ Năm ngày 23/11: 3 con giáp có cơ hội đạp trúng hố vàng, phúc lộc vô biên, công danh khởi sắc rực rỡ, làm gì cũng kiếm ra tiền

Tâm linh - Tử vi 23/11/2023 05:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây vinh quang phú quý ngập tràn, có cơ hội trúng độc đắc trong ngày 23/11.

Tuổi Tuất

Thời gian trước có khá nhiều biến động với tuổi Tuất nhất là trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên bạn có thể hoàn toàn yên tâm rằng công việc hết sức suôn sẻ còn gặp nhiều điều may mắn. Có quý nhân phù trợ, gặp dữ hóa lành trong ngày 23/11. Trong sai sót lại lộ ra cái hay của bạn khiến cấp trên hết sức hài lòng và đánh giá bạn khá cao về tính tự giác và tinh thần trách nhiệm.

Tuổi Tuất đang có những dự định góp vốn làm ăn lớn và đây là dịp tốt đó. Nhưng nhớ phải tư vấn ý kiến của người thân và những đồng nghiệp có kinh nghiệm nhé. Trong ngày 23/11 tự nhiên bạn như người trúng số khi có khoản thưởng nóng dành cho sự ưu tú của bạn. Hơn nữa, người nào vay tiền cũng sẽ mang đến trả bạn vì họ nghĩ bạn đã quá nhiệt tình rồi.

Vận may tới rồi, tranh thủ tích cóp một ít đi nhé. Tiền kiếm được thời điểm này còn tha hồ tiêu cho tháng sau nên cứ tích dần khi đã có nền tảng. Chỉ cần nền tảng tốt thì không lo sau này thiếu vốn làm ăn, chắc chắn còn giàu có hơn nữa.

Tử vi thứ Năm ngày 23/11: 3 con giáp có cơ hội đạp trúng hố vàng, phúc lộc vô biên, công danh khởi sắc rực rỡ, làm gì cũng kiếm ra tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người sinh năm Thân rất thông minh, lém lỉnh và hoạt bát. Họ mang tính cách hài hước, thích làm mọi người vui vẻ. Trong công việc, họ là người rất nghiêm túc, có trách nhiệm. Người tuổi Thân từ nhỏ đã tự lập, thường tự mình làm tất cả mọi việc thay vì nhờ cậy người khác. Họ thường xuất thân trong những gia đình không mấy khá giả, không có sẵn nền tảng.

Trong ngày 23/11, vận trình tài lộc của người tuổi Thân không ngừng tăng lên. Họ cầu tài được tài, cầu lộc, được lộc, thu nhập từng bước tăng lên. Người làm trồng trọt, chăn nuôi thì nông sản bán chạy, được giá so với thời gian trước.

Người làm công ăn lương thì nhận được thêm nhiệm vụ, dự án giúp kiếm thêm thu nhập. Người tuổi Thân làm kinh doanh buôn bán cũng đắc tài đắc lộc, hàng hóa về đến đâu hết đến đó. Nhờ làm việc chăm chỉ, có tài, có tâm, người tuổi này thu hái bộn tiền, hầu bao căng chặt.

Tử vi thứ Năm ngày 23/11: 3 con giáp có cơ hội đạp trúng hố vàng, phúc lộc vô biên, công danh khởi sắc rực rỡ, làm gì cũng kiếm ra tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là những người sống có trách nhiệm với tập thể, họ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà quay lưng, mang lại khó khăn cho người khác. Dù có gặp phải những khó khăn, nguy hiểm, họ cũng sẽ không bao giờ nao núng, sợ hãi, ngược lại luôn điềm tĩnh, dũng cảm vượt qua thử thách.

Tử vi dự báo, trong ngày 23/11, tuổi Sửu sẽ tìm kiếm được cơ hội thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Đặc biệt vào thời điểm này, người tuổi Sửu sẽ hanh thông trong mọi việc, tài lộc dư dả, nhân duyên vượng phát. Trong ngày này, tuổi Sửu thích hợp tham gia vào quản lý tài chính và đầu tư, thu nhập nhờ thế mà không ngừng tăng cao. Đối với những người làm công ăn lương, bạn sẽ có thu nhập cao, lương thưởng hậu hĩnh, tiền gửi ngân hàng có lãi tăng đáng kể.

Tử vi thứ Năm ngày 23/11: 3 con giáp có cơ hội đạp trúng hố vàng, phúc lộc vô biên, công danh khởi sắc rực rỡ, làm gì cũng kiếm ra tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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