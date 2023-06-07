Đường tài lộc chịu ảnh hưởng từ cục diện Thủy khắc Hỏa cảnh báo con giáp này đi đâu cũng phải cẩn thận với tư trang cá nhân. Trước khi ra ngoài nhớ khóa cửa cẩn thận, không cầm theo nhiều tiền kẻo kẻ gian lấy mất.

Tiếp nối tử vi thứ Năm ngày 8/6/2023 , tuổi Tý được Chính Quan hỗ trợ nên công việc rất mượt mà, suôn sẻ. Những người đang thi cử, xin việc, xin lên chức, tăng lương sẽ thuận lợi hơn người, cứ thế mà tiến hành công việc như dự định thì chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Nhưng vận tình cảm thì ngược lại, vì lâm Tương Xung nên Tý hay cãi vã, gặp phải những người khiến bản thân bực bội.

Tương Hại cục khiến tình cảm lao đao, tuổi này có tâm trạng tiêu cực chủ yếu vì chuyện gia đình, con cái. Nhiều người sắp tiễn người thân, người yêu đi xa, xuất ngoại. Cha mẹ nói con cái không nghe, hay nảy sinh mâu thuẫn, chiến tranh lạnh. Mặt tài lộc khởi sắc nhờ Hỏa sinh Thổ. Nguồn lợi nhuận từ công việc đem lại cho con giáp này cuộc sống đáng ngưỡng mộ. Bản mệnh yên tâm chi trả nhiều vấn đề, nhu cầu trong cuộc sống.

Sửu có Thương Quan lâm vận nên cẩn thận kẻo bị mất chức, thôi việc, bỏ học giữa chừng vì nhiều lý do khác nhau. Dù bạn có tài giỏi đến mức nào thì cũng nên khiêm tốn, xem xét lại những thiếu sót của bản thân, lấy lại năng lượng tích cực để làm việc.

3. Tuổi Dần

Tử vi hôm nay của tuổi Dần được Thiên Ấn trợ lực cho đường sự nghiệp hanh thông. Trong công việc bạn có tiếng nói, có năng lực, biết cách lấy lòng mọi người. Tam Hợp cục giúp tất cả các mối quan hệ đều tiến triển tốt đẹp. Không phải bạn yêu ai người đó cũng sẽ yêu lại bạn, nhưng hãy cứ yêu để sau này không hối tiếc. Quan hệ làm ăn hài hòa, đối tác cực kỳ hài lòng về các làm việc của Dần, cực kỳ khảng khái, có uy tín.

Đường tiền bạc nhờ Mộc dưỡng Hỏa nên con giáp này sẽ trả được nợ, đi làm xa được ơn trên phù hộ, ăn nên làm ra. Dẫu biết cơm áo gạo tiền khiến bạn nản lòng nhưng hãy cố lên, thời gian tới trời sẽ không phụ lòng bạn đâu nhé.

Ảnh minh họa: Internet

4. Tuổi Mão

Những người tuổi Mão hôm nay gặp Chính Ấn nên những ai đòi quyền lợi trong công việc, thi cử, đi học, đòi lại danh dự sẽ được ơn trên phù hộ. Bạn là người chính trực, không hám danh lợi nhưng còn thiếu chí tiến thủ nên công việc trì trệ, cần lưu tâm điều này.

Điểm sáng nhất là tình hình tài lộc tăng tiến trông thấy nhờ Mộc sinh Hỏa, không chỉ nguồn thu chính mà cả phụ cũng đều gia tăng. Hai nguồn thu cộng lại giúp con giáp này chi tiêu thoải mái hơn, ngoài ra có thể nghĩ tới chuyện mở rộng quy mô làm ăn, đầu tư vào lĩnh vực mới.

5. Tuổi Thìn

Thực Thần cát tinh giúp công việc của Thìn khá lộc lá, đặc biệt là những người đang làm kinh doanh hoặc có nghề tay trái. Thìn là con giáp sống có kế hoạch, cách làm việc được lòng người, không có điểm gì đáng chê trách, có thể sẽ có chút rắc rối nhưng không đáng kể.

Tình hình tài chính có biến động nho nhỏ, có thể con giáp này sẽ nhận được một khoản tiền bất ngờ, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để trang trải cuộc sống. Bản mệnh biết hài lòng với thực tại nên lộc cứ thế mà đến nhà đều đều.

6. Tuổi Tỵ

Khuyên tuổi Tỵ nên cẩn thận với cấp dưới, anh em làm ăn chung, đồng nghiệp hôm nay vì có Tỷ Kiên lâm vận. May mắn là vận tình cảm được Tam Hội cục nâng đỡ. Tuổi này hay bị ghét nhưng cũng hay được giúp đỡ. Ăn ở tốt thì phước đức tự đến chẳng cần lấy lòng ai. Nhất là những người đang xa nhà, dễ được bạn bè yêu quý, giúp nhau lúc khó khăn.

Tử vi ngày hôm nay cho thấy vận trình tài chính của bản mệnh khá tốt. Bạn có xu hướng chi tiêu tiết kiệm hơn sau khi nhận thấy mình có quá nhiều khoản phải chi cho bạn bè, gia đình trong thời gian tới đây.

Ảnh minh họa: Internet

7. Tuổi Ngọ

Kiếp Tài chiếu mệnh cảnh báo người tuổi Ngọ cẩn thận kẻo mất mát tài liệu, hao tổn công sức trong công việc hôm nay. Bên cạnh đó bạn cũng phải tránh xa tay chân cấp dưới, chính quyền, cãi vã để tránh được vạ lây trong những ngày tới đây. Tâm trạng buồn bực, không biết chia sẻ cùng ai, có tâm sự cũng không nói thành lời vì lâm Tự Hình. Trên đời có hai thứ không thể nhìn thẳng, một là Mặt Trời, hai là lòng người.

Những nỗ lực của bạn thời gian vừa qua chỉ thu về một chút thành quả không đáng kể nên bạn trở nên trầm lặng hơn, không buồn tham gia tán gẫu cùng mọi người. Tiền bạc thì lao đao khó kiếm, công sức bỏ ra thành số 0 nên khó mà nghĩ tích cực được.

8. Tuổi Mùi

Hợp tác làm ăn có lợi, nhân duyên hài hòa, tình cảm tốt đẹp nhờ Lục Hợp nâng đỡ trong ngày hôm nay. Khi học được cách buông bỏ, tự nhiên bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc. Bạn có lòng thương người nên phúc đức sâu dày, hay có quý nhân hỗ trợ cho đường tình cảm.

Đường tài lộc may mắn hơn người nhờ Hỏa sinh Thổ. Xuất sắc hơn người khác không phải cao quý, sự cao quý thực sự là xuất sắc hơn mình trước đây. Không cần so đo làm gì cả, có tiền đủ lo cho cuộc sống là đã quá tốt rồi.

9. Tuổi Thân

Xem tử vi hàng ngày thấy Thiên Tài chiếu vận có lợi cho những người có nghề tay trái, làm tài chính, xổ số. Bản mệnh sẽ có may mắn bất ngờ ngay trong ngày cuối tuần này. Tuy nhiên, vì cục diện ngũ hành Hỏa khắc Kim nên gia đình tuổi này dễ có lục đục nhỏ, con cái bị lạc hoặc đi chơi không báo cho bố mẹ nhưng rồi sẽ ổn thôi. Bạn trở nên nhạy cảm hơn bình thường, điều đó có thể nảy sinh mâu thuẫn với một nửa của mình.

Thân nên cẩn trọng với những quyết định liên quan đến tài chính trong hôm nay. Bạn rất hào phóng, chi tiền không tiếc tay cho người khác, muốn che chở và chăm sóc cho mọi người, song đấy cũng chính là kẽ hở để kẻ xấu lợi dụng bòn rút tiền bạc của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

10. Tuổi Dậu

Hôm nay có thể sẽ mâu thuẫn với đồng nghiệp trong khi làm việc chung với nhau vì Hỏa khắc Kim. Bạn dần đánh mất kiểm soát và hành động nóng vội khi công việc không như ý. Khuyên Dậu nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, nếu không muốn vướng phải những chuyện thị phi nơi công sở.

Đường tài lộc là điểm sáng trong ngày nhờ Chính Tài chiếu vận. Những người biết chuyên tâm vào công việc chính hoặc thừa kế sản nghiệp từ gia đình sẽ có lộc. Ăn ở hiền lành thì sẽ làm ăn suôn sẻ.

11. Tuổi Tuất

Thực Thần chiếu cố giúp những bạn tuổi Tuất làm công chức, kinh doanh buôn bán thực phẩm, quần áo, nhà hàng, làm thêm sẽ gặp may. Người càng xởi lởi, vui tính thì trời càng cho lộc, làm gì cũng có người hậu thuẫn. Vì Hỏa sinh Thổ nên con giáp này được khuyên nên quan tâm vào chuyện gia đình mình nhiều hơn để mọi người bình an.

Được Tam Hợp nâng đỡ nên tiền bạc của Tuất rất bình ổn, nhiều người còn ăn nên làm ra hơn mọi ngày. Bạn sống khá biết điều nên tiền nong rất rõ ràng, không làm chuyện gian dối nên thu được quả ngọt, dù có giàu cũng chẳng ai nói được bạn nửa câu.

12. Tuổi Hợi

Hôm nay công việc gặp Thiên Quan khuyên Hợi nên tránh xa kiện tụng, cấp trên hoặc xô xát vì người thiệt thòi nhất chính là bạn. Cấp trên đối xử kém hài hòa, thậm chí bạn còn có thể bị điều chuyển vị trí hay thuyên chuyển sang bộ phận khác.

Ngày thứ 5 này, Hợi dễ nhận tin xấu liên quan đến tiền bạc, không đòi được nợ, cho người khác mượn đồ thì bị hư hỏng. Là con giáp sống biết điều, hiền hậu nhưng Hợi không nên nể mặt người khác mà cho họ nợ tiền, mượn xe, mượn máy tính.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm