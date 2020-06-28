Tử vi thứ Hai ngày 29/6/2020 của 12 con giáp: Tuổi Sửu vận đen như mực, tuổi Thân vận tài lộc đỏ như son

Theo tử vi 12 con giáp, vận tiền bạc của Tý không gặp nhiều khởi sắc. Bạn trở thành con giáp xui xẻo nhất trong ngày vì làm gì cũng gặp khó khăn. Những kế hoạch của bạn cũng tan thành mây khói khi không được cấp trên đánh giá cao. Điều này khiến tâm trạng của bạn vô cùng mệt mỏi.

Tử vi thứ Hai ngày 29/6/2020 của 12 con giáp lúc thăng lúc trầm giúp bản mệnh lường trước được một ngày của mình sẽ xảy ra những gì.

Công việc, tiền bạc của bạn ở mức ổn định, không thiếu cũng không dư dả. Một ngày trôi qua với bạn vô cùng bình thường, không có nhiều khởi sắc như bản thân mong muốn. Nói đúng hơn là cuộc sống của bạn có phần nhàm chán, không có nhiều thú vui để giải khuây.

Sửu có một ngày xui xẻo đủ đường, vận tiền tài đen như mực. Trong công việc, bạn làm phật lòng cấp trên nên nhiều cơ hội vụt khỏi tầm tay. Cơ hội kiếm tiền tan biến khiến bạn lao đao vì phải xoay sở khắp nơi. Sửu mượn tiền của nhiều người nhưng vẫn không có ai tin tưởng cho mượn.

Tử vi thứ Hai ngày 29/6/2020 của tuổi Mão

Mão có một ngày cuối tuần cực kỳ vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Bạn và người thân có chuyến du lịch trong ngày nên mọi buồn phiền, áp lực cũng nhanh chóng tiêu tan. Vì vậy bạn có tinh thần vô cùng sảng khoái để đón nhận nhiều dự án lớn trước mắt.

Tử vi thứ Hai ngày 29/6/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Hai ngày 29/6/2020 của tuổi Thìn bị tiểu nhân hãm hại - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Thìn nên thận trọng kẻo bị tiểu nhân hãm hại không có đường lui. Có người cố tình chen vào công việc bạn đang đảm nhiệm nên xảy ra nhiều tranh cãi không đáng có. Điều này khiến bạn mệt mỏi. Nếu không giữ bình tĩnh, bạn sẽ bị họ hãm hại thân bại danh liệt.

Tử vi thứ Hai ngày 29/6/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ gặp được quý nhân giúp đỡ. Hễ bước ra đường là nhận được lộc lớn trời ban. Bạn tha hồ tiêu xài mà không sợ thiếu hụt như trước đây. Thời điểm này, bạn có thể cân nhắc đầu tư vào lĩnh vực chuyên môn để đón nhận số tiền khủng từ trên trời rơi xuống.

Tử vi thứ Hai ngày 29/6/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ có nhiều tiền để đầu tư bất động sản nên thu nhập ổn định. Bạn có một ngày vui vẻ, thư giãn bên gia đình mà không còn bất cứ áp lực gì trong cuộc sống. Hãy nghỉ ngơi thật tốt, quan tâm đến sức khỏe của mình để không làm ảnh hưởng đến công việc.

Tử vi thứ Hai ngày 29/6/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Hai ngày 29/6/2020 của tuổi Mùi được tỏ tình - Ảnh minh họa: Internet

Mùi nhận được nhiều lời tỏ tình trong ngày. Vận tình duyên của bạn khá vượng sắc. Nam tuổi Mùi được nhiều cô nàng theo đuổi. Nữ tuổi Mùi sẽ nhận được lời cầu hôn, mối quan hệ có cái kết viên mãn. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều điều tốt lành sắp tới.

Tử vi thứ Hai ngày 29/6/2020 của tuổi Thân

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Thân đón nhận được lộc khủng trời ban. Vận tiền tài của bạn đỏ như son khiến người khác phải hờn đỏ mắt. Tuy nhiên cũng nên thận trọng trong việc chi tiêu. Đừng tiêu quá mức mà lận đận, thiếu trước hụt sau trong thời gian sắp tới.

Tử vi thứ Hai ngày 29/6/2020 của tuổi Dậu

Cảnh báo Dậu nên thận trọng trong ngày. Từ đi đứng, xe cộ đến công việc, bạn phải hết sức cẩn thận để không rước họa không đáng có về cho mình. Những điều xấu có thể ập đến liên tục khiến bạn mệt mỏi, không yên. Hãy giữ vững tinh thần để không quá lao đao.

Tử vi thứ Hai ngày 29/6/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Hai ngày 29/6/2020 của tuổi Tuất có thời gian nghỉ ngơi - Ảnh minh họa: Internet

Lâu lắm rồi bạn mới có thời gian thư thái, thoải mái nhất. Cuối tuần, bạn tha hồ xem phim, ngủ nướng hoặc hẹn hò cùng bạn bè. Những điều này giúp tinh thần của bạn tốt hơn, áp lực công việc cũng qua đi giúp sức khỏe của bạn có nhiều cải thiện.

Tử vi thứ Hai ngày 29/6/2020 của tuổi Hợi

Hợi vượt qua những thử thách của cấp trên nên bạn tha hồ đếm tiền đếm bạc trong ngày. Những việc bạn làm đều được công nhận. Nói đúng hơn là tài năng của bạn đã có đất dụng võ, hãy biết tận dụng để không uổng phí thời gian đã cố gắng hết mình vừa qua.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm