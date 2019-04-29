Tử vi thứ Hai ngày 29/4/2019 của 12 con giáp: Tuổi Sửu tài lộc khởi sắc, tuổi Dần cẩn thận tiểu nhân lợi dụng

Được quý nhân phù trợ, người tuổi Tý thuận đường tình duyên trong ngày mới. Bạn và đối phương giải quyết được những mâu thuẫn trước đó. Vợ chồng sau biến cố sẽ có khoảng thời gian mặn nồng.

Những khúc mắc của người tuổi Tý trong công việc đều được tháo gỡ nhờ sự nỗ lực của bản thân.

Tuổi Dần cần cẩn thận chi tiêu trong ngày mới. Thoáng tính không phải là tính xấu nhưng đừng cho tiểu nhân cơ hội lợi dụng.

Tài lộc của người tuổi Sửu trong ngày mới khởi sắc, tiền bạc dồi dào. Bạn tìm được hướng đi mới, không phải lo chuyện tiền bạc. Ai làm công ăn lương sẽ có thêm thu nhập từ nghề tay trái.

Tình duyên cũng có dấu hiệu không ổn định. Có vẻ cả hai vẫn chưa bắt kịp suy nghĩ của nhau, cần nhiều hơn sự thấu hiểu.

Tuổi Mão

Những khó khăn bất ngờ về công việc trong ngày mới không làm khó được người tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

Những khó khăn bất ngờ về công việc trong ngày mới không làm khó được người tuổi Mão. Bạn sẽ nhanh chóng giải quyết được mọi việc. Tất cả là nhờ bạn có sự quyết đoán, dứt khoát đáng nể.

Về tình duyên, vẫn chưa khởi sắc. Để xóa bớt những tổn thương cũ, cả bạn và đối phương cần nhiều hơn tình yêu và cảm thông dành cho nhau.

Tuổi Thìn

Vận trình ngày mới của người tuổi Thìn không được như ý, dễ gặp khó khăn vì tiểu nhân phá rối.

Dù vậy, tài lộc vẫn khá tốt, dồi dào không thiếu. Những phá hoại của tiểu nhân không gây ảnh hưởng đến tiền bạc của bạn.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ có vẻ lơ là trong công việc, dẫn đến những sai sót không đáng.

Lý do cho sự lơ là trong công việc này là vì ngày mới của người tuổi Tỵ ngập tràn hạnh phúc trong tình yêu. Tuy nhiên, đừng để cảm giác này ảnh hưởng đến công việc quá nhiều.

Tuổi Ngọ

Trong ngày mới, người tuổi Ngọ cần giữ trạng thái bình tĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày mới, người tuổi Ngọ cần giữ trạng thái bình tĩnh. Bạn đừng quá căng thẳng hay gây áp lực cho mình. Dù là trong gia đạo hay tình duyên, bạn cũng nên tạo cho mình tâm trạng thoải mái hơn.

Tin vui chính là chuyện làm ăn, tiền bạc đều rất tốt.

Tuổi Mùi

Tài lộc trong ngày mới của người tuổi Mùi khá dồi dào. Dù là kinh doanh hay làm công ăn lương bạn đều có cơ hội kiếm tiền. Vì thế, cứ cố gắng hết sức làm việc nhé!

Dù vậy, tình duyên có vẻ không tốt mấy. Dù là cãi vã cũng không phải là vấn đề lớn, quan trọng là nhường nhịn và hiểu cho nhau hơn.

Tuổi Thân

Ngày mới, người tuổi Thân có tin vui về công danh sự nghiệp, và có bước tiến mới để khẳng định bản thân. Nỗ lực của bạn đã được công nhận.

Tình duyên cũng rất tốt đẹp. Bạn dường như chắc chắn hơn cho mối quan hệ này.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu cẩn thận tiểu nhân đến gần, vì có thể công sức bạn có thể bị phá hoại hết.

Tình duyên khởi sắc, đào hoa nở rộ. Dù là đang yêu hay thành vợ chồng, cả hai đều tìm được tiếng nói chung, tình cảm càng mặn nồng.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất nên khéo léo hơn trong cư xử trong cả công việc và cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tuất nên khéo léo hơn trong cư xử trong cả công việc và cuộc sống.

Tài lộc khá ổn định, thu nhập chủ yếu từ việc chính. Bạn chỉ cần cố gắng tập trung đừng để mắc sai sót.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vượt qua được thử thách từ cấp trên, nhận được kết quả xứng đáng. Từ đây, bạn hãy xác định mục tiêu và mạnh dạn tiến về trước.

Về tình duyên, bạn có thể tìm được một nửa đã chờ bấy lâu. Và đừng dễ bỏ cuộc nếu vẫn chưa thấy như ý, hãy để bản thân có cơ hội tìm hiểu, yêu và được yêu.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.