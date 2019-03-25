Tử vi thứ Hai ngày 25/3/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Dần gặp chuyện buồn phiền, tuổi Mùi có cơ hội thăng tiến, tiền tài không thiếu

Tâm linh - Tử vi 25/03/2019 00:01

Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 25/3/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất, tuổi Dần gặp nhiều chuyện buồn phiền không vui, trắc trở chuyện tình cảm. Tuổi Mùi có nhiều cơ hội thăng tiến bày ra trước mắt, không sợ nghèo khổ, bị khinh thường.

Tuổi Tý

Tý có kế hoạch chi tiêu khá hợp lý trong ngày hôm nay nên tinh thần khá dễ chịu. Bạn biết cách kiếm tiền cũng như cách tiêu tiền sao cho thông minh. Nhờ vậy mà Tý không bao giờ phải chịu cảnh thiếu trước hụt sau hay vay mượn bất cứ ai.

Tuổi Sửu

Tử vi thứ Hai ngày 25/3/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Dần gặp chuyện buồn phiền, tuổi Mùi có cơ hội thăng tiến, tiền tài không thiếu - Ảnh 1
Sửu làm việc có trách nhiệm nên được cấp trên trọng dụng - Ảnh minh họa: Internet

Sửu có trách nhiệm, luôn làm việc hết mình không oán than. Ngày hôm nay, bạn có thể lấy lòng cấp trên và cơ hội thăng tiến bày ra trước mắt. Sửu nên tận dụng để không phải hối tiếc. Đồng thời ngày hôm nay cũng là thời điểm giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn.

Tuổi Dần

Vận trình của Dần hôm nay khá u ám. Bạn làm gì cũng gây nhiều phiền phức và khó khăn. Bạn có cơ hội bắt đầu thử thách với công việc mới nhưng lại nhút nhát từ bỏ. Vì vậy mà bị cấp trên đánh giá không có năng lực. Dần nên dũng cảm để đối mặt với những khó khăn đến với mình, đừng quá nhút nhát.

Tuổi Mão

Tử vi thứ Hai ngày 25/3/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Dần gặp chuyện buồn phiền, tuổi Mùi có cơ hội thăng tiến, tiền tài không thiếu - Ảnh 2
Mão dính phải nhiều họa thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Mão kém tập trung, dễ dàng nóng giận vô cớ. Vì vậy mà khiến những mối quan hệ xung quanh bạn gặp nhiều rắc rối, gây mất lòng khá nhiều người. Bên cạnh đó đồng nghiệp cũng khá khó chịu vì cách cư xử không hợp tình hợp lý của bạn.

Tuổi Thìn

Bạn được bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên tín nhiệm. Người kinh doanh buôn bán được khách hàng tin tưởng, có được nguồn tiền vô cùng lớn đổ về. Thìn nên tận dụng cơ hội tốt để kiếm tiền trong hôm nay. Chắc chắn bạn sẽ có một tương lai vô cùng ấm no, hạnh phúc.

Tuổi Tỵ

Bạn có tinh thần trách nhiệm cao. Những kỹ năng của bạn cũng được nâng cao rõ rệt. Cấp trên còn phải ngưỡng mộ và nể phục tinh thần chịu thương chịu khó của bạn. Tỵ khá cầu toàn nên làm chuyện gì cũng đòi hỏi sự hoàn hảo nhất định.

Tuổi Ngọ

Tử vi thứ Hai ngày 25/3/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Dần gặp chuyện buồn phiền, tuổi Mùi có cơ hội thăng tiến, tiền tài không thiếu - Ảnh 3
Ngọ bị tiểu nhân hãm hại - Ảnh minh họa: Internet

Ngọ nên thận trọng trong ngày hôm nay. Có người đố kỵ với thành công của bạn nên cố ý tìm cách hãm hại, cản đường thăng tiến. Ngọ nên chú ý đến những mối quan hệ xung quanh mình, tiểu nhân có khi là những người thân cận nhất.

Tuổi Mùi

Mùi có cơ hội thăng tiến trong công việc. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn không như ý muốn, cả hai cãi vã và giận nhau. Vợ chồng xảy ra nhiều xích mích, cãi nhau long trời lở đất. Không ai chịu nhường nhịn ai nên dễ gây ra đổ vỡ. Mùi nên bình tĩnh để không phải làm những chuyện khiến bản thân hối hận.

Tuổi Thân

Thân có chuyện tình cảm đẹp như trong phim. Người độc thân nhanh chóng tìm được một nửa của cuộc đời mình. Người có gia đình sống hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, yêu thương nhau hết mực. Thân nên dành thời gian cho gia đình để có thể hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn.

Tuổi Dậu

Tử vi thứ Hai ngày 25/3/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Dần gặp chuyện buồn phiền, tuổi Mùi có cơ hội thăng tiến, tiền tài không thiếu - Ảnh 4
Dậu có một ngày khá khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Ngày đầu tuần của những người tuổi Dậu khá khởi sắc. Công việc không còn áp lực, bạn cũng thoải mái hơn trong việc thể hiện bản thân mình. Nhờ vậy mà Dậu có nhiều cơ hội làm ăn lớn, được cấp trên trọng dụng, giữ như kho báu bên mình.

Tuổi Tuất

Tuất một bước tiến lên vị trí mình mong muốn. Bạn không cần phải quá lo lắng về chuyện tiền bạc vì có thể sẽ kiếm được hợp đồng tiền tỷ trong ngày hôm nay. Tuy nhiên Tuất nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói, đừng xen vào chuyện của người khác quá nhiều mà thiệt thân.

Tuổi Hợi

Hợi nên có trách nhiệm hơn với công việc. Vì có thể bạn sẽ bị phê phán là không có tác phong làm việc chuyên nghiệp. Hoặc sẽ đánh mất lòng tin với những mối quan hệ xung quanh bạn. Nói chung vận trình ngày hôm nay của Hợi khá ảm đạm, không mấy khởi sắc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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