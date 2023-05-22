Tử vi Thứ Hai ngày 22/5/2023: Chính Ấn soi tỏ, Quý Nhân chỉ đường, 3 con giáp đụng đâu trúng đó, tỷ sự VƯỢNG PHÁT, tiền đổ về túi như thác không ngừng

Tâm linh - Tử vi 22/05/2023 00:31

Đây là thời điểm hiếm thấy của 3 con giáp để củng cố cho sự nghiệp, hãy cố gắng hết mình trong thời điểm này, kết quả sẽ khiến bạn không hối hận.

Tuổi Tỵ

Người Tuổi Tỵ trong ngày Thứ Hai này là một ngày mang tới nhiều may mắn và hiệu quả cao trong công việc. Tuổi Tỵ nên phát huy khả năng đàm phán, thuyết phục của mình nhiều hơn nữa để có thể tạo ấn tượng với mọi người xung quanh cũng như đối tác của mình.

Tử vi Thứ Hai ngày 22/5/2023: Chính Ấn soi tỏ, Quý Nhân chỉ đường, 3 con giáp đụng đâu trúng đó, tỷ sự VƯỢNG PHÁT, tiền đổ về túi như thác không ngừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên sự may mắn cũng có thể đi kèm với thử thách, khó khăn khi một vài người đồng nghiệp xung quanh tỏ thái độ ganh ghét, ghen tị và muốn cản trở bạn. Vì vậy bạn cần phải cẩn trọng trước khi làm bất cứ việc gì, tốt nhất là chỉ nên làm nhiệm vụ của mình thôi.

Tình hình sức khỏe của Tuổi Tỵ ngày hôm nay không được tốt cho lắm. Bạn không nên quá lao lực, mải mê trong công việc. Bạn có thể dành buổi tối ngày hôm nay để nghỉ ngơi, thư giãn một chút để đầu óc, tinh thần cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn.

Tuổi Dần

Tuổi Dần là người giỏi ngoại giao và tối nay thì không nên từ chối cuộc hẹn quan trọng nhé. Đây sẽ là cơ hội để bạn gặp được những đối tác lớn trong công việc kinh doanh làm ăn tương lai.

Tử vi Thứ Hai ngày 22/5/2023: Chính Ấn soi tỏ, Quý Nhân chỉ đường, 3 con giáp đụng đâu trúng đó, tỷ sự VƯỢNG PHÁT, tiền đổ về túi như thác không ngừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đây là thời điểm Tuổi Dần nên hết mình cho sự nghiệp cá nhân. Muốn thành công đều phải trải qua khó khăn và cả cô đơn nữa. Tình duyên không thuận lợi cũng không sao cả, một khi công việc của Tuổi Dần ổn định, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thôi.

Nếu cảm thấy sức khỏe không được tốt , Tuổi Dần nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, nhiều rau củ và trái cây, hãy chăm chỉ luyện tập thể thao và duy trì ngủ đủ giấc. 

Tuổi Mùi

Chính Ấn soi tỏ, người tuổi Mùi khẳng định được vị thế của mình trong ngày hôm nay. Những thành công bạn gặt hái được ở thời điểm này là hoàn toàn nhờ vào công sức của chính bạn, chẳng ai có thể nghi ngờ, dị nghị.

Tử vi Thứ Hai ngày 22/5/2023: Chính Ấn soi tỏ, Quý Nhân chỉ đường, 3 con giáp đụng đâu trúng đó, tỷ sự VƯỢNG PHÁT, tiền đổ về túi như thác không ngừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người làm lãnh đạo nhận được sự tin tưởng của nhân viên cấp dưới. Bạn thường đưa ra được những phương án giải quyết vấn đề hợp lý, lại biết nghĩ cho mọi người xung quanh nên chẳng có ai phải chịu thiệt thòi.

Xem ngày tốt xấu theo trực, nay trực Bế là ngày xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh. Vì thế, bản mệnh nên lùi các công việc trọng đại sang thời điểm khác thích hợp hơn, như vậy mới gặp được nhiều may mắn.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

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