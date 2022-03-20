Tử vi thứ Hai ngày 21/3/2022 của 12 con giáp: Tý - Mão Cát Tinh soi sáng, nhận lộc trời ban, Mùi tài lộc lao dốc, cẩn thận lời ăn tiếng nói

Trong thứ Hai, người tuổi Tý được Cát Tinh soi chiếu, mang đến nhiều may mắn trên con đường tài lộc. Con giáp có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt bấy lâu.

Xem tử vi thứ Hai ngày 21/3/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Người tuổi Sửu cần phải chuẩn bị tinh thần đối diện với những điều xui rủi trong thứ Hai. Những người vốn rất thân thiết với con giáp đột nhiên trở mặt với nhau. Những cuộc cãi vã là điều không tránh khỏi.

Đường tình duyên của bản mệnh tuy trải qua nhiều khó khăn nhưng bạn và người ấy rồi sẽ về lại bên nhau. Người độc thân cũng sẽ tìm thấy được chân ái của cuộc đời mình, chỉ cần nhẫn nại thêm chút nữa thôi nhé.

Ngoài ra, con giáp còn có thể bị tiểu nhân xúi giục, phá đám làm nguy hại đến con đường công danh, sự nghiệp. Trước khi tin vào một việc gì đó, bạn cần tìm hiểu rõ ngọn ngành, tránh để mình rơi vào tròng.

Tử vi thứ Hai ngày 21/3/2022 của tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc trong thứ Hai. Bạn nên giữ tinh thần lạc quan, tích cực để có thể giải quyết mọi việc nhanh chóng hơn, chớ nên phụ thuộc, đùn đẩy cho người khác.

Bên cạnh đó, Thổ khí vượng còn báo hiệu những sa sút trong sức khỏe của con giáp. Bản mệnh nên chú ý chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn. Khó khăn là điều ai cũng sẽ gặp phải trong cuộc sống nhưng đừng vì thế mà làm hại thân mình.

Tử vi thứ Hai ngày 21/3/2022 của tuổi Mão

Vào thứ Hai này, người tuổi Mão nhận lộc trời cho, được nhiều may mắn, làm gì cũng thuận lợi. Những người đầu tư, kinh doanh có quý nhân giúp đỡ nên công việc phát đạt, sinh lợi nhanh chóng khiến người khác ngưỡng mộ. Dân làm công ăn lương thì sự nghiệp thăng tiến, được cấp trên trọng dụng, tạo cơ hội thể hiện tài năng.

Vận đào hoa cũng đang đến với con giáp nếu còn độc thân, khả năng cao là bản mệnh gặp được nhân duyên, sẽ có hỷ sự trong nay mai.

Tử vi thứ Hai ngày 21/3/2022 của tuổi Thìn

Vận may tài lộc của tuổi Thìn sụt giảm nghiêm trọng, dễ đánh mất tiền bạc ngay trong ngày thứ Hai. .Con giáp này cần phải xem xét lại những mối quan hệ xung quanh mình, đừng vội vàng kết giao với người khác khi chưa thực sự hiểu họ là ai, cần gì khi mà bạn với mình.

Ngoài ra, Thìn cũng nên cẩn trọng chi tiêu. Tài lộc của Thìn đang bị đe dọa bởi nhiều yếu tố. Con giáp nên chuẩn bị cho mình một kế hoạch tài chính hẳn hoi để tránh rơi vào thiếu hụt.

Tử vi thứ Hai ngày 21/3/2022 của tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong thứ Hai có cơ hội thể hiện điểm mạnh của mình. Vốn kiến thức rộng rãi và phong phú của bạn khiến mọi người xung quanh ai cũng khâm phục.

Con giáp sẽ có khoản thời gian rực rỡ với tình yêu ngập tràn con tim. Với những người đang gặp rắc rối về tình cảm hay đổ vỡ, đây là ngày hàn gắn cảm xúc, tìm kiếm những điều mới mẻ trong các mối quan hệ.

Người tuổi Tỵ trong thứ Hai có cơ hội thể hiện điểm mạnh của mình - Ảnh mimh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 21/3/2022 của tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong thứ Hai nhận về nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Công việc của con giáp tiến triển vô cùng thuận lợi. Bạn chỉ cần hết mình vì công việc thì sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra. Các mối quan hệ xã giao của con giáp này phát triển hài hòa. Những người bạn mới giúp con giáp có nhiều ý tưởng táo bạo cho tương lai.

Đường tình duyên của con giáp khá tốt. Con giáp này có thể sẽ được nửa kia tâm lý tạo cho sự bất ngờ vui vẻ để giải tỏa bớt những căng thẳng trong cuộc sống.

Tử vi thứ Hai ngày 21/3/2022 của tuổi Mùi

Vào thứ Hai, người tuổi Mùi nên hết sức cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Những nhật xét có phần thái quá của bạn làm mất lòng nhiều người, đồng nghiệp, bạn bè đấu tránh xa. Bản mệnh cần nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân mình nếu không muốn thị phi kéo đến.

Bên cạnh đó, đường tài lộc của con giáp cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Con giáp dễ bị kẻ xấu hãm hại, tIêu tan hết tâm sức trước đó.

Tử vi thứ Hai ngày 21/3/2022 của tuổi Thân

Người tuổi Thân trong thứ Hai đón nhận nhiều tin vui. Các cuộc họp và làm việc nhóm bạn dễ dàng tìm thấy tư tưởng chung với mọi người. Sự hòa đồng vui vẻ là yếu tố tốt nhất để thúc đẩy công việc của mình, giúp đạt được nhiều thành công.

Đường tài lộc của con giáp có nhiều chuyển biến bất ngờ. Bản mệnh kiếm được nhiều tiền và sẵn sàng chi nó cho bản thân để tận hưởng cuộc sống.

Tử vi thứ Hai ngày 21/3/2022 của tuổi Dậu

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho vận trình tình cảm của người tuổi Dậu được cải thiện rõ rệt khi bạn có ý thức vun vén tình cảm đôi lứa bằng những hành động cụ thể. Đời sống tình cảm của người độc thân lúc này khá sôi động với những cuộc hẹn thú vị.

Về phần sự nghiệp, con giáp ôm đồm quá nhiều thứ khiến cho tinh thần mệt mỏi. Bạn nên thay đổi cách sinh hoạt để có cuộc sống khỏe mạnh hơn.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho vận trình tình cảm của người tuổi Dậu được cải thiện rõ rệt - Ảnh mimh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 21/3/2022 của tuổi Tuất

Thứ Hai được xem là ngày cát lành của những người tuổi Tuất. Bạn có thể sẽ đạt được nhiều bước tiến trong cả chuyện tình cảm lẫn công danh. Những dự án đầu tư trước kia bất ngờ mang lại cho bạn một số tiền cực khủng. Các cơ hội làm ăn mới cũng lần lượt kéo đến khiến bạn lúc nào cũng bận rộn.

Ngoài ra, vận tài lộc của Tuất chuyển biến rõ rệt. Bạn có thể suy tính đến việc đầu tư vào một số kế hoạch, lĩnh vực mới mà bản thân đã tìm hiểu trước đó.

Tử vi thứ Hai ngày 21/3/2022 của tuổi Hợi

Vào thứ Hai, tiền bạc của con giáp tuổi Hợi dồi dào hơn, đây là ngày duy nhất trong tuần bạn có cảm giác mình có thể cảm thấy thoải mái, tự tin nhất khi trong túi có một khoản kha khá. Tuy nhiên, đừng vì ham vui mà chi tiêu quá nhiều cho những bữa ăn xa xỉ bạn nhé.

Chuyện tình cảm của con giáp có nhiều chuyển biến tích cực. Những người độc thân sẽ tìm được nửa kia như ý.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.