Tử vi 3 ngày đầu tuần (21/3 - 23/3), nhận chiếu cố từ ơn trên, 3 con giáp làm một lời mười, tiền bạc đầy nhà, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Tâm linh - Tử vi 20/03/2022 00:33

Tử vi 3 ngày đầu tuần (21/3 - 23/3), 3 con giáp may mắn sự nghiệp thuận lợi, phát tài phát lộc, vận trình hanh thông, xuôi thuận.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 3 ngày đầu tuần vận trình có nhiều chuyển biến tích cực. Dưới sự giúp đỡ của quý nhân, con giáp thành công trong mọi việc, mọi ý kiến của đưa ra đều nhận được sự ủng hộ của đồng nghiệp và cấp trên. Vận trình tài lộc của bản mệnh cũng từ đây trở nên rực rỡ. Dậu có được cuộc sống ổn định, không lo nghĩ chi tiêu.

Chuyện tình cảm của con giáp có nhiều chuyển biến tích cực. Người đã có gia đình có được cuộc sống viên mãn mà ai cũng ngưỡng mộ. Trong trường hợp bạn còn độc thân, con giáp sẽ gặp được nhân duyên tốt, hạnh phúc cuối cùng đã mỉm cười sau bao ngày chờ đợi.

con giap may man 1
Người tuổi Dậu trong 3 ngày đầu tuần vận trình có nhiều chuyển biến tích cực - Ảnh mimh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 3 ngày đầu tuần vận trình có nhiều điểm sáng. Cát tinh chiếu mệnh giúp con giáp may mắn này làm gì cũng được rút ngắn thời gian. Các kế hoạch chóng hoàn thành, bản mệnh đón nhận nhiều cơ hội mới giúp phát triển con đường công danh, sự nghiệp.

Tài chính không phải là vấn đề lớn đối với con giáp. Nguồn thu nhập ổn định giúp bạn có được cuộc sống dư dả, thoải mái. Con giáp có thể tận hưởng những thành quả do mình làm ra nhưng đừng chi tiêu phung phí vì cần vốn cho những dự định sau này.

con giap may man 2
Người tuổi Tỵ trong 3 ngày đầu tuần vận trình có nhiều điểm sáng - Ảnh mimh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong 3 ngày đầu tuần, người tuổi Dậu công việc thăng hoa, tài lộc xuôi thuận bất ngờ. Con giáp nếu là người làm ăn kinh doanh sẽ nhanh chóng ký kết những hợp đồng giá trị, tiền bạc đổ về như thác đổ. Còn nếu con giáp là người làm công ăn lương thì bản mệnh có được cơ hội chứng minh năng lực bản thân, thuận lợi thăng quan tiến chức.

Về sức khỏe, Dần giữ được sức khỏe tốt và cơ thể dẻo dai. Tuy nhiên, con giáp cũng nên chú ý duy trì lối sống khoa học, tận hưởng nhiều niềm vui chứ không nên buộc mình mãi vào công việc.

con giap may man 3
Trong 3 ngày đầu tuần, người tuổi Dậu công việc thăng hoa, tài lộc xuôi thuận bất ngờ - Ảnh mimh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Vận trình rực ánh hào quang, 3 con giáp tài lộc căn đầy, may mắn ngập lối, sự nghiệp hưng thịnh, liên tiếp đón nhận tin vui trong 49 ngày tới

Vận trình rực ánh hào quang, 3 con giáp tài lộc căn đầy, may mắn ngập lối, sự nghiệp hưng thịnh, liên tiếp đón nhận tin vui trong 49 ngày tới

3 con giáp may mắn làm ăn thịnh vượng, phước khí đầy nhà, vận trình phất lên như diều gặp gió trong 49 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi Tử vi con giáp may mắn tử vi 3 ngày đầu tuần

TIN MỚI NHẤT

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 45 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 1 giờ 45 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 2 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 3 giờ 45 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường