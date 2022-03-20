Tử vi tuần cuối cùng của tháng 3, được quý nhân khai sáng vận mệnh, 3 con giáp sự nghiệp phát triển, tài lộc xum xuê, tiền vàng lẫn danh vọng đều cùng lúc nắm giữ

Tâm linh - Tử vi 20/03/2022 01:06

Tử vi tuần cuối cùng của tháng 3, 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, tiền của đầy nhà. Bản mệnh được quý nhân giúp đỡ nên giàu lên trông thấy.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong tuần cuối cùng của tháng 3 công danh khởi sắc, làm gì cũng xuôi thuận. Nhờ có tài giao tiếp tốt, bản mệnh nếu gặp khó khăn cũng sẽ được người xung quanh ra sức giúp đỡ, thu về những thành công vang dội. Bên cạnh đó, bản mệnh còn có thể nhận được niềm vui tài lộc đầy bất ngờ. Điều này dự báo một tương lai với nhiều điều tốt lành đang chờ bản mệnh ở phía trước.

Vận đào hoa cũng đang đến với con giáp. Người độc thân khả năng cao sẽ tìm được nửa kia hợp ý, hỷ sự tự tìm đến cửa. Còn người đã có gia đình thì có được cuộc sống giản dị, bình yên bên những người mình yêu thương.

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Người tuổi Dậu trong tuần cuối cùng của tháng 3 công danh khởi sắc, làm gì cũng xuôi thuận - Ảnh mimh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong tuần cuối cùng của tháng 3 gặp nhiều điều may. Con giáp may mắn có khả năng xử lý vấn đề vô cùng tài tình nên chẳng có điều gì có thể cản bước bạn. Bản mệnh nên tận dụng mọi thời cơ để tạo cơ hội thăng tiến cho riêng mình. Tài lộc của con giáp trong giai đoạn này trở nên xum xuê, dư dả. Con giáp có cơ hội thu về những khoản tiền lớn từ những phi vụ làm ăn trước đó. 

Chuyện tình duyên của con giáp trở nên thuận lợi hơn. Bạn và nửa kia sau bao hiểu làm đã tìm được tiếng nói chung và biết trân trọng mối quan hệ này.

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Người tuổi Mùi trong tuần cuối cùng của tháng 3 gặp nhiều điều may - Ảnh mimh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có sự trở mình ngoạn mục trong tuần cuối cùng của tháng 3 tới. Con giáp có công việc mà mình yêu thích nên cống hiến hết mình, làm việc không quản ngày đêm. Cũng vì thế mà bản mệnh được cấp trên tin tưởng, giao cho những vị trí quan trọng. Ngọ có cơ hội thể hiện tài năng, nâng cao địa vị.

Sự nghiệp phát triển kéo theo tài lộc thăng hoa, con giáp làm ra rất nhiều tiền của, sống trong nhung lụa, được nhiều người ngưỡng mộ.

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Người tuổi Tý có sự trở mình ngoạn mục trong tuần cuối cùng của tháng 3 tới - Ảnh mimh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (21/3 - 23/3), nhận chiếu cố từ ơn trên, 3 con giáp làm một lời mười, tiền bạc đầy nhà, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (21/3 - 23/3), nhận chiếu cố từ ơn trên, 3 con giáp làm một lời mười, tiền bạc đầy nhà, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (21/3 - 23/3), 3 con giáp may mắn sự nghiệp thuận lợi, phát tài phát lộc, vận trình hanh thông, xuôi thuận.

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