Tử vi thứ Hai ngày 17/1/2022 của 12 con giáp: Mão rũ sạch hàm oan, phất lên giàu có, Tý - Hợi vận xui bủa vây, tài lộc hao tổn

Người tuổi Tý vào thứ Hai vận trình ảm đạm, gặp nhiều xui rủi. Con giáp rơi vào trạng thái cảm giác như thể mọi thứ đang chống lại mình, Tý sẽ mệt mỏi, bế tắc và muốn buông xuôi tất cả. Tuy nhiên nếu bản mệnh lạc quan và đón nhận theo hướng tích cực nhất thì sẽ không có gì đáng ngại.

Xem tử vi thứ Hai ngày 17/1/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Vận trình tuột dốc, người tuổi Sửu không khỏi lao đao trước những khó khăn trước mắt. Con giáp dễ gặp nhiều trở ngại ngoài ý muốn. Chính cách cư xử nóng nảy, bốc đồng sẽ khiến người khác thấy ác cảm với bạn, cho dù Sửu có đạt thành tích xuất sắc công việc hay ở vị trí nào đi nữa.

Dự đoán, tiền bạc có thể là nguyên nhân gây cản trở cuộc sống của bạn thời gian này. Hãy nâng cao khả năng kiếm tiền của mình bằng các cách thức khác nhau bạn nhé, đừng ngồi đó mà đổ tại số phận.

Sức khỏe của Sửu đang bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài. Con giáp nên chú ý tự chăm sóc bản thân mình, cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi để luôn có ở thể trạng tốt nhất đối đầu với khó khăn và chạm đến thành công.

Tử vi thứ Hai ngày 17/1/2022 của tuổi Dần

Tử vi cho thấy, mọi việc trong thứ Hai của người tuổi Dần đều hanh thông, xuôi thuận. Con giáp có khả năng xử lý vấn đề vô cùng tài tình nên chẳng có điều gì có thể cản bước bạn. Dần nên tận dụng mọi thời cơ để chứng minh năng lực của bản thân, mở ra con đường thăng tiến cho riêng mình.

Tài lộc của con giáp trong giai đoạn này trở nên xum xuê, dư dả. Con giáp có cơ hội thu về những nguồn lợi khổng lồ từ những phi vụ làm ăn trước đó. Hiện tại, dù Dần quyết định tái đầu tư hay chuyển hướng sang một lĩnh vực mới đều sẽ thành công tốt đẹp.

Tử vi thứ Hai ngày 17/1/2022 của tuổi Mão

Sau bao hiểu lầm tai tiếng, cuối cùng người tuổi Mão cũng có thể xóa bỏ những rạn nứt, căng thẳng trong mối quan hệ với những người thân hoặc đồng nghiệp. Con giáp được mọi người đón nhận và sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó khăn.

Con giáp được khuyên nên chú ý tới những gì mà bạn bè, đồng nghiệp đang làm bởi Mão có thể tìm ra nhiều điều bất ngờ và thú vị. Là người nhanh nhạy với thời cuộc, bản mệnh không biết chừng sẽ phất lên giàu có từ những phát hiện của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 17/1/2022 của tuổi Thìn

Bước sang thứ Hai, người tuổi Thìn làm ăn thuận lợi, vận may căn tràn. Công việc của bản mệnh lúc này thuận buồm xuôi gió, không có chướng ngại nào đáng kể. Do đó, Thìn nhớ tập trung để còn tăng tốc, hoàn thành mục tiêu đã đề ra bạn nhé.

Tuy nhiên, gia đạo của con giáp thì không được thuận lợi như vậy. Những mâu thuẫn không hồi kết giữa bạn và họ hàng khiến không khí gia đình ngày càng căng thẳng. Năm hết Tết đến, Thìn nên chú trọng dĩ hòa di quý để ai nấy đều có được niềm vui trọn vẹn.

Tử vi thứ Hai ngày 17/1/2022 của tuổi Tỵ

Bị Hung Tính chiếu mệnh, người tuổi Tỵ trong một phút bất cẩn đã tự phá hoại kế hoạch của mình. Công việc của Tỵ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí trong nhiều trường hợp còn có khả năng khuynh gia bại sản.

Giải pháp cho Tỵ hiện tại là nên chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ, nếu như bạn không có được sự tự tin trong mọi công việc hằng ngày. Khi bạn biết mình cần phải làm gì thì bạn mới có thể có một ngày hiệu quả được.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 17/1/2022 của tuổi Ngọ

Cát tinh mang đến cho người tuổi Ngọ nhiều năng lượng hơn trong thứ Hai, cho cơ hội để người tuổi Ngọ có thể xoay chuyển cuộc sống theo hướng tích cực hơn. Bạn cũng không cần phải gấp rút, vội vàng gì vì mọi sự rồi sẽ êm xuôi như kế hoạch mà thôi.

Ngũ hành tương sinh cho thấy có người đưa ra những lời khuyên về tiền bạc, mang lại cho bạn thêm những cơ hội mới. Nếu bạn biết lắng nghe và quyết liệt hành động thì hứa hẹn sẽ thành công, giúp bạn thay đổi cuộc sống.

Tử vi thứ Hai ngày 17/1/2022 của tuổi Mùi

May mắn đong đầy, người tuổi Mùi có góc nhìn tích cực hơn cho những gì xảy ra, đặc biệt là vào thứ Hai. Nhờ thế mà thái độ của bản mệnh rất hòa nhã, vui vẻ, dễ gần với tất cả mọi người.

Thiên Tài mang tới tài lộc, vận may đáng kể cho con giáp trong ngày thứ Hai. Một số người đã kiếm thêm nghề phụ để có thể gia tăng thu nhập cho bản thân vào lúc này, hãy cố gắng phát huy tối đa khả năng của mình để đạt mục tiêu tiền bạc bạn đã đề ra.

Tử vi thứ Hai ngày 17/1/2022 của tuổi Thân

Dự đoán, các mối quan hệ trong ngày thứ Hai của người tuổi Thân có thể khiến cho tinh thần bạn không được tốt, thậm chí khiến cho bạn không thể nào ngủ yên được. Tuy nhiên, con giáp có thể kết thúc sự căng thẳng này bằng chính sự rộng lượng và những lời nói ôn hòa đấy.

Trong thời gian này, Thân cũng nên hết sức cẩn thận vì sẽ bị tiểu nhân đeo bám. Những thành công trước đó của Thân khiến cho kẻ giang ghen ghét tìm cách phá hoại. Thân nên cẩn thận trong từng cử chỉ, tráng phô trương thân thế kẻo rước họa vào thân.

Tử vi thứ Hai ngày 17/1/2022 của tuổi Dậu

Vào thứ Hai, người tuổi Dậu cải thiện tình hình tài chính, có thể thoát khỏi những rắc rối liên quan tới tiền bạc mà trước đây bạn đã bị vướng vào. Với những ai nhanh nhạy, tìm được thời cơ phù hợp để cải thiện được tài chính nhanh chóng trong lúc này.

Chính Tài dự báo con giáp tuổi Dậu có thêm nhiều nguồn thu nhập hơn nữa trong ngày đầu tuần. Con giáp hãy tận dụng thất tốt cơ hội lần này để phất lên giàu có, xây dựng được sự nghiệp to lớn trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 17/1/2022 của tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong thứ Hai vận trình xuôi rủi, mây đen che kín vận mệnh. Con giáp trong thời gian này nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, tránh gây hiểu lầm với người xung quanh. Hình ảnh của Tuất trong mắt đồng nghiệp không mất tốt đẹp nay thêm những thị phi này sẽ càng xấu hơn.

Chuyện tình duyên của con giáp không mấy thuận lợi. Người độc thân cần kiên nhẫn chờ đợi nửa kia xuất hiện. Trong khi đó, người đã có gia đình thì thường xuyên cãi nhau, mâu thuẫn ngày một chồng chất.

Tử vi thứ Hai ngày 17/1/2022 của tuổi Hợi

Dự đoán, cả gia đình và sự nghiệp của người tuổi Hợi có thể có sự mâu thuẫn, nhưng đó chỉ là trục trặc nhỏ và Hợi có thể dàn xếp được. Con giáp cần phải học cách để thỏa hiệp, thay vì khăng khăng bảo vệ quan điểm của chính mình.

Tài lộc của Hợi cũng tuột dốc không phanh. Con giáp nên hạn chế vay mượn hoặc đứng ra cho vay vì thường sẽ không đòi lại được. Tốt nhất, con giáp vẫn nên tỉnh táo và bĩnh tĩnh vượt qua.

Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.