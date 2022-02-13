Tử vi thứ Hai ngày 14/2/2022 của 12 con giáp: Sửu - Mùi bứt phá thành công, tình duyên vụt sáng, Dần đón nhận vận xui, tiểu nhân đeo bám

Người tuổi Tý trong thứ Hai vận trình sa sút. Công việc đi lệch khỏi dự định khiến con giáp trở nên nóng nảy và có thể xảy ra tranh chấp với người xung quanh. Thay vì cãi nhau, bản mệnh nên dành thời gian giải quyết rắc rối trước mắt trước khi quá muộn.

Xem tử vi thứ Hai ngày 14/2/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Cát tinh xuất hiện trong ngày đầu tuần mang đến cho người tuổi Sửu những vận may không nhỏ về tài lộc. Con giáp có thể tìm được những đối tác tiềm năng, ký kết thành công các hợp đồng hứa hẹn thu về khoản lợi khả quan. Bản mệnh khẳng định vị trí của mình trong công việc và nhận được sự ngưỡng mộ từ mọi người.

Tài vận của Tý cũng có biểu hiện tụt dốc. Thu nhập không còn ổ định, con giáp nên có sẵn kế hoạch chi tiêu để không phải lao đao, thiếu thốn.

Sửu trọn vẹn hạnh phúc trong ngày lễ tình nhân năm nay. Người độc thân có thể gặp được đối tượng như ý, xây dựng hạnh phúc lâu bền. Còn ai đang trong một mối quan hệ sẽ ngày càng viên mãn.

Tử vi thứ Hai ngày 14/2/2022 của tuổi Dần

Công việc của người tuổi Dần trong thứ Hai gặp không ít trục trặc do họa tiểu nhân quấy phá. Công sức bạn đã cố gắng gây dựng lại bị kẻ khác phá hoại, buộc phải làm lại từ đầu. Do đó, Dần bên thận trọng khi kết giao với người khác, đừng để dáng vẻ bên ngoài của bất kỳ ai lừa gạt.

Thứ Hai là lễ Tình Nhân nhưng chuyện tình của bạn lại không được suôn sẻ. Mâu thuẫn liên tục xảy ra khiến cả hai khó trò chuyện với nhau lúc này. Con giáp cần có thời gian nhìn nhận lại mối quan hệ của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 14/2/2022 của tuổi Mão

Bước sang thứ Hai, người tuổi Mão đón nhận nhiều điềm xui rủi. Con giáp vì lợi ích trước mắt mà đưa ra những quyết định sai lầm. Sự nghiệp của bản mệnh vì vậy mà đối mặt với nguy cơ sụp đổ. Trong nhiều trường hợp, thậm chí, Mão còn có thể lâm vào nợ nần, kiện tụng. Con giáp là nên cẩn trọng trong mọi hành động của mình.

Sức khỏe của Mão có dấu hiệu đi xuống. Áp lực từ công việc và cuộc sống khiến Mão cảm thấy bức bối. Con giáp nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, tránh ăn đồ cay nóng, nên xem phim hài hoặc nghe nhạc để cải thiện tinh thần.

Tử vi thứ Hai ngày 14/2/2022 của tuổi Thìn

Thực Thần mang tới niềm vui cho người tuổi Thìn trong thứ Hai. Con giáp tìm được tiếng nói chung với đồng nghiệp, cấp trên. Tư tưởng và quan điểm cùng nhìn về một hướng thì công việc sẽ trôi chảy hơn rất nhiều. Dự đoán, với sự tinh anh và tư duy nhạy bén bạn dễ dàng tìm ra hướng đi cho sự nghiệp của mình.

Tuổi Thìn có thể nhận được những lời mời tham gia các buổi tụ họp, gặp gỡ những người bạn mới. Con giáp đừng bỏ lỡ cơ hội này bởi đây là thời điểm rất tốt để có thể tìm kiếm một mối quan hệ tình cảm.

Tử vi thứ Hai ngày 14/2/2022 của tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vận trình thăng hoa, may mắn phát tài trong thứ Hai. Các ý tưởng mới mẻ sẽ không ngừng xuất hiện giúp con giáp tìm thấy hướng đi riêng, thuận lợi thăng quan tiến chức. Ngoài thu nhập chính ổn định, Tỵ còn có thể giàu lên nhờ các khoản lợi nhuận khổng lồ do nghề tay trái mang lại. Hãy tận dụng mọi cơ hội đang đến với mình Tỵ nhé.

Vận đào hoa đang tìm đến bạn. Người độc thân rất có thể bạn sẽ nhận được lời tỏ tình từ người thầm thương trộm nhớ. Những cặp đôi có thể sẽ đi đến quyết định lâu dài hơn như là về chung một nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 14/2/2022 của tuổi Ngọ

Dự đoán, vào thứ Hai, người tuổi Ngọ vướng phải nhiều chuyện không như dự liệu. Những sai sót liên tục xảy ra trong công việc khiến con giáp chán nản. Bản mệnh muốn thay đổi môi trường làm việc để cải thiện tình hình. Tuy nhiên, trong giai đoạn hung cát lẫn lộn như hiện tại, bản mệnh muốn quyết định gì cũng nên suy nghĩ thật kỹ.

Con giáp cũng nên chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của mình. Bản mệnh nên vận động phù hợp với thể trạng và không nên ngồi làm việc quá lâu một chỗ.

Tử vi thứ Hai ngày 14/2/2022 của tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vận trình rực sáng, gặp nhiều may mắn vào thứ Hai.. Sự tự tin, quyết đoán của con giáp mang đến thành quả nhất định cho bản mệnh. Đặc biệt, nếu đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, bạn dễ tìm thấy cơ hội phất lên. Những hợp đồng, dự án đầu tư tiền tỷ thi nhau tìm đến bản mệnh. Có thể nói, con giáp chỉ cần ngồi im, tiền tài sẽ tự chảy vào túi.

Chuyện tình cảm của Mùi không có gì biến động. Bạn và nửa kia chọn cách dung hòa và thấu hiểu. Hỷ sự sẽ đến gõ cửa nhà Mùi trong thời gian sớm nhất, bạn và người ấy hãy cùng nhau đón nhận nhé

Tử vi thứ Hai ngày 14/2/2022 của tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, ngày thứ Hai sắp tới của Thân sẽ trải qua khá êm đềm, mọi thứ đều đúng theo quỹ đạo mà con giáp dự đoán. Công việc của bạn có một chút tồn đọng vì thời gian trước con giáp phải tập trung làm quá nhiều việc cùng một lúc. Tử vi khuyên Thân nên sắp xếp đúng thời gian, ưu tiên công việc quan trọng nhất lên hàng đầu để đảm bảo không gây ra rắc rối nào.

Con giáp nhận nhiều tin vui về đường tài lộc. Tài vận tăng tiến, bản mệnh có nguồn thu nhập ổn định, không cần phải lo lắng gì nhiều đến chuyện tiền bạc.

Tử vi thứ Hai ngày 14/2/2022 của tuổi Dậu

Dự đoán, vào thứ Hai, người tuổi Dậu sẽ cực kỳ bận rộn vì phải ôm đồm nhiều việc. Con giáp chậm lại và có phần tuột dốc hơn so với những người cùng cấp. Thậm chí còn làm ảnh hưởng ngược đến công việc. Con giáp nên học cách sang sẻ và tin tưởng vào đồng nghiệp để có được hiệu quả tốt nhất.

Vận tình cảm của Dậu trong ngày này khá phẳng lặng. Bạn và nửa kia thường chia sẻ với nhau những nỗi niềm trong cuộc sống từ đó dễ dàng tìm được sự an ủi. Đôi khi, bạn cảm thấy thật may mắn khi tìm được người ấy trong đời.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 14/2/2022 của tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vận trình phát tiến trong thứ Hai. Thần May Mắn ghé thăm giúp con giáp khôn ngoan hơn trong việc xử lý các vấn đề liên quan tới tiền bạc. Những rắc rối trước đây tuy là thách thức nhưng lại thúc đẩy bạn tìm hiểu gốc rễ vấn đề để tìm cách cải thiện tình hình hiện tại một cách thông thái hơn.

Tuất trở nên khéo léo hơn trong giao tiếp. Chính sự tinh tế sẽ khiến cho mối quan hệ trở nên hài hòa, hình ảnh của bạn cũng sẽ trở nên đẹp hơn trong mắt người khác.

Tử vi thứ Hai ngày 14/2/2022 của tuổi Hợi

Ngày thứ Hai của Hợi không mấy yên ổn. Bản mệnh cần chú ý đến đồ đạc của cá nhân mình, tránh thất lạc mã dễ gây nghi kỵ với những người xung quanh. Bên cạnh đó, nhiều khả năng Hợi sẽ bị kẻ giang tìm cách trục lợi bởi những thành công trước đó của bạn. Vì vậy, con giáp nên học các khiêm tốn, không phô trương nơi đông người.

Chuyện tình cảm của Hợi không được tốt. Cả hai nên dành nhiều thời gian quan sát và quan tâm đến cảm xúc của đối phương.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.